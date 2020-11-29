Фанаты Халка пугали Исмаилова куклой Вуду. Мага пообещал ответить Ивану в бою

Сегодня, 29 ноября, в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящему бою Магомеда Исмаилова с Иваном Штырковым на турнире АСА 115. Ивент пройдёт 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене». Бойцы пообщались друг с другом и ответили на вопросы журналистов.

В самом начале мероприятия президент лиги АСА Алексей Яценко напомнил, что в продажу поступили билеты на турнир. По его словам, трибуны «ВТБ Арены» планируется заполнить на 25%. Также зрители смогут приобрести трансляцию турнира и посмотреть его онлайн.



После этого на сцене появились Исмаилов и Штырков. Бойцы с самого начала выбрали мирный формат общения – так называемый дружеский треш-ток — и на пресс-конференции вели себя аналогичным образом: шутили и улыбались друг другу. Яценко даже напомнил бойцам, что скоро у них поединок, усомнившись в том, действительно ли они собираются драться. Глава лиги спросил, увидят ли зрители 13 декабря драйв, напряжение и море крови.

Мага Исмаилов против Уральского Халка. Это будет бой года в России! Недавно Лысый Хищник победил Александра Емельяненко. Теперь он подерётся с огромным Иваном Штырковым.

– Конечно увидите, – ответил Штырков. – Насчёт моря крови – как получится, не всегда получается хорошие сечки сделать, но драйв точно будет. Мы просто в хорошем смысле экономим злость и энергию. Мне нравится, что мы уважаем друг друга в повседневной жизни. Но в клетку выйдут два воина.



Магомед Исмаилов подтвердил слова оппонента.



– Самые жёсткие противостояния складываются именно так. Что бы ни произошло, по-бойцовски надо поприветствовать и попрощаться друг с другом. Да, для меня непривычно, что Ваня так расположен к юмору. Но это не означает, что я буду сдерживать себя, – сказал Исмаилов.



Штырков также отметил, что ему неприятно смотреть на бойцов, которые показывают агрессию перед поединками, а в клетке начинаются сюсюкания.

– Лицемерие – это не наше. Нет ничего хуже фальшивого треш-тока, – заявил боец.



Далее Исмаилов пожаловался, что ради пресс-конференции его вырвали из очень жёсткого тренировочного процесса. Затем он добавил, что, по его мнению, Иван «не вывезет это противостояние».

– Он не вывез бы и неделю в моём мире. Это моё искреннее видение ситуации. Я знаю, что он мужик и пойдёт до конца. Но для того, чтобы были шансы на победу, ты должен делать больше меня. «Однако вряд ли это происходит в его тренировочном кемпе», —сказал Исмаилов.



Штыркову было что возразить.



– Мага прав. Может, в его мире мне будет тяжело, но и Мага не был в моём мире. Я вышел из зоны комфорта, чтобы наше противостояние было максимально жёстким. Я делал такие вещи, которых не делал никогда. Я выложился в подготовке и выкладываюсь до сих пор. Как минимум я уже переступил через какие-то свои пределы. И я всё это сделал для тебя, мой дорогой, – улыбаясь, ответил Штырков и поблагодарил оппонента и лигу АСА за такую возможность.

Исмаилов также отчитал Штыркова за то, что через три недели он уехал из Дагестана домой в Екатеринбург. По мнению Лысого Хищника, нужно было находиться там до конца и «оставить лёгкие и другие органы» в Дагестане. Боец пояснил, что он переживает за подготовку Ивана, так как в клетке жалеть его не собирается. Штырков ответил, что он и так сделал всё возможное, а некоторые его бои прошли легче, чем спарринги на родине Исмаилова. Ещё Уральский Халк пожаловался, что из-за подготовки к бою он опять не ест сладкого.



После присутствовавшие стали свидетелями вручения Магомеду Исмаилову необычного и даже жутковатого подарка. Алексей Яценко сказал, что эту посылку прислали «в офис Магомеда из Екатеринбурга», и показал всем коробку, в которой лежала кукла, утыканная иголками. Кого-то другого, возможно, такой подарок бы и напугал, но точно не Исмаилова. Он оценил презент и отметил, что даритель очень постарался при изготовлении куклы, сделав её максимально похожей на бойца. Иван Штырков сразу же пояснил, что этот подарок точно не от него. Но Исмаилов тут же сообщил, что свой подарок приберёг на 13 декабря.

Также Лысый Хищник рассказал, что совсем не рад своему статусу фаворита в этом бою: по его словам, чем чаще его называют фаворитом, тем больше его убивают в зале. И это при том, что его организм в целом давно сигнализирует об усталости от боёв. Штырков, в свою очередь, отметил, что ему нравится быть андердогом, так как на него особо никто не надеется. Иван предположил, что в моральном плане Магомеду тяжелее, так как на нём больше ответственности.

На Емельяненко было жалко смотреть. Мага его просто уничтожил, даже без чая А ведь Емельяненко-младший считался фаворитом и был намного тяжелее Исмаилова. Но в настил ринга оказалась вбита его собственная голова.

Исмаилов с соперником согласился. И вообще, по ходу всего подготовительного процесса доходит до умиления, насколько уважительно и даже трогательно относятся друг к другу бойцы. Но мы помним, насколько ласков был Магомед с Александром Емельяненко в социальных сетях и что потом сделал с братом Последнего Императора в октагоне…

Оба бойца заявили, что настроены пройти в бою полную дистанцию. Исмаилов сказал, что считает Ивана сильным оппонентом, поэтому будет готов и сконцентрирован. Штырков ответил взаимностью и добавил, что опасается Магу как оппонента.



– Он универсал. Естественно, я переживаю, голова-то у меня одна, – сказал Уральский Халк.



Не обошлось мероприятие без «показухи»: Исмаилов продемонстрировал мастерство своей ударной техники в ответ на демонстрацию Штырковым своего бицепса. Затем Лысый Хищник предложил Ивану «зацепиться, а то огня не хватает» и даже побороться на баллы прямо здесь. Хотя Штырков не возражал, идею не реализовали, а взамен устроили стердаун.