«USADA? Не, ребят, я хочу быть здоровым». Уральский Халк закрыл вопрос с UFC

В Москве на «ВТБ Арене» 13 декабря состоится турнир АСА 115. Главным событием вечера станет бой в полутяжёлом весе между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым. Сейчас в активе Штыркова 17 побед и только одно поражение. Поединок с Исмаиловым станет для него дебютным в лиге АСА. Уральский Халк рассказал в интервью «Чемпионату» о самой тяжёлой подготовке к бою, о своём отношении к хейтерам и попытке снова попасть в UFC.

— Вы готовились к бою в Дагестане. Пересекались с Исмаиловым?

— Нет, ни разу не пересекались. Были идейки что-то записать совместное, но, видимо, и правда у нас обоих очень тяжёлые подготовки выдались. С одной стороны, мне льстит то, что Мага так серьёзно к этому подходит, даже не сам Мага, а его команда. Но и я, как уже говорил неоднократно, сделал всё, чтобы быть в лучшей форме, в которой я никогда не был в жизни.



— В сети можно прочитать много негатива о вашей функциональной подготовке, о том, что вы моментально начинаете задыхаться в бою. Что вы на это можете сказать и работаете ли над этим?

— Я всю жизнь работаю над этим, чтобы этого не было, стараюсь. Я считаю, что были у меня бои, в которых я нисколько не задохнулся. Это всё зависит от подхода к бою, от подготовки. На данный момент я считаю, что не должен, как люди говорят, «задохнуться». Я сделал всё для этого, даже больше, чем мог, на мой взгляд. Не знаю, правда, почему меня в этом аспекте осуждают. Поверьте, ребята, я очень рад буду не задыхаться, работать пять раундов по пять минут – да хоть десять по пять! Но мы все люди, у каждого свои физиологические особенности: строение, обменные процессы, возможности сердца – очень много нюансов, которые кому-то дают возможность дышать 3х5, 5х5, не задыхаясь, а кому-то – нет.

Фанаты Халка пугали Исмаилова куклой Вуду. Мага пообещал ответить Ивану в бою Штырков реально переживает за свою голову. Он видел, что Лысый Хищник сделал с Емельяненко.

Может быть, я не тот вид спорта даже выбрал. Но я никогда не подходил ни к одному своему бою халатно. Я всегда выходил на поединок в максимальной форме, в какой мог быть на тот момент. В чём кроется особенность того, что я менее выносливый, чем кто-то – не знаю. Но я могу сказать, что я и сильнее, чем многие люди. Почему-то никто не оценивает мою силу.



— Вы уже отмечали, что в этот раз у вас была одна из самых жестких подготовок.

— Да, подготовка, во-первых, колоссально отличалась от предыдущих. Я начал работать с другим, новым тренером по ММА, комплексно. Я съездил на сборы в Дагестан, проводил очень много спаррингов: и борцовских, и наработок. Я столько специальной работы не делал никогда ни перед одним боем. По крайней мере, я сам вижу свой рост, как я начал меняться. Мои состояние, растяжка, координация, мои движения, технические навыки. И я уже говорил многим, что, если бы я такой, каким был в последнем своём бою в феврале, вышел бы с тем, кем я был в других боях, я бы его переехал. Так вот, нынешний я переехал бы тех, предыдущих (смеётся).



— Вы завершили свои эксперименты с весовыми категориями?

— Да. Единственное, что я знаю: до 84 килограммов точно никогда не буду сгонять. Разве что за очень большой гонорар, только ради денег, но не ради проверки себя. Я не могу гарантировать хороший результат, но, если вдруг меня кто-то захочет увидеть в 84, то на кону должна быть достойная сумма, и я бы, возможно, рискнул, не буду кривить душой. А вообще, если грамотно расценивать, то это полутяжи, а в дальнейшем, в случае долгосрочного сотрудничества с АСА – 93 килограмма и гонка за поясом. Почему нет? Мне это интересно.

Права на видео принадлежат АСА. Ролик можно посмотреть на странице АСА в «Инстаграме»

И, может быть, в дальнейшем, когда мне всё это надоест, амбиции немного спадут, и я просто захочу зарабатывать деньги, выскакивая раз-два в год – это тяжёлый вес. Чтобы ничего уже не гонять, не мучать себя. Потому что, честно скажу, весогонка – это совершенно отдельная история. На этом этапе может пропасть всё, что ты готовил к бою: там можно не просто начать задыхаться, а вообще не дышать. Могут отказать почки, сердце – всё, что угодно. Мага правильно отметил, что один спортсмен может быть лучше другого, но, согнав вес, он хуже восстановится, на него это плохо повлияет, и он может запросто проиграть.



— Кстати, о финансах. Предстоящий бой – самый денежный для вас?

— Нет. Самым денежным был с Ясубеем Эномото. Предстоящий бой – не самый денежный, но самый… Принципиальный – немного не то слово… Завораживающий, пожалуй, интригующий для меня как для бойца. Потому что Мага хорош как боец ММА в своей универсальности. Выйти с ним и проверить себя там, а если ещё и выиграть и доказать людям, на что ты способен – это ставка на свой личностный рост.



— А свой первый гонорар помните?

— Да, 15 тысяч рублей. Этот бой проходил у нас в Екатеринбурге. Началось всё с того, что просто хотел проверить себя. Ну, вот, допроверялся (смеётся). И до сих пор это делаю.



— Лиги, в которых вы до этого выступали (Russian Cagefighting Championship и Rizin), многие называют слабыми и говорят, что они для пенсионеров и сбитых лётчиков, либо для набивки рекорда на «мешках». Что вы об этом думаете?

— Думаю, что это странно. Во-первых, сбитые лётчики есть везде. Во-вторых, странно так говорить, потому что спорт – это такая вещь: один сходит со своего пика формы, другой – наоборот. А иной раз, знаете ли, и сбитые лётчики могут такие бои показывать, нельзя их недооценивать. Опять же, если взять Rizin – ну так и Немков, насколько я знаю, дрался там. Прохазка оттуда. А в RCC сейчас много людей хотят подраться.



Конкретно если обо мне говорить – естественно, мне не привозили Бигфута (Антонио Силва. – Прим. «Чемпионата») на пике формы, но, опять же, что значит «пик формы»? Некоторые спортсмены на него выходят и в 40 лет. Это снова к тому, что у всех разные физические кондиции. Кто-то, грубо говоря, в 40-50 лет чемпионом может стать, кто-то и в 18. Если говорить обо мне, так я пришёл, по сути, когда многие уже завязывают с этим делом. В 25 лет у меня состоялся первый бой, а сейчас парни уже в 16 выходят и дерутся.

Уральский Халк не покорил Америку. Виноват допинг? Иван Штырков так и не выступит в США, USADA нашло в его крови запрещённые вещества. Видимо, придётся и дальше защищать заборы и храмы.

— А к негативу в соцсетях и злорадству при ваших поражениях как относитесь?

— Когда освистали меня в бою с Бигфутом, я, конечно, тогда воспринял всё это близко к сердцу. Я просто был в шоке и ничего не понял. А потом уже осознал, что просто люди в большинстве своём, к сожалению, такие. Особенно, когда они в толпе, радоваться за других они не умеют. А вообще, я просто абстрагировался. Жёстко. Причём абстрагировался и от негатива, и от позитива. Просто не читаю ничего, не лезу в это болото. А как достучаться до человека, который не слышит? Никак. И теперь мне спокойно живётся. А лично ко мне ни разу никто не подходил и не говорил тех вещей, которые пишут.

— Думаете ли вы о второй попытке попасть в UFC и показать себя там?

— Нет. Это уже забытое. Попробовал – не получилось. По тем или иным причинам – значит, так должно было быть. Иногда хочется всё контролировать, но это не всегда получается, и я себе просто даю небольшую поблажку и говорю, что так должно было случиться. А париться насчёт этого – зачем? Только ещё больше психологически загубишь себя. И потом, как сказал Мага: «USADA? Не, ребят, я хочу быть здоровым». Мы с ним просто понимаем, о чем говорим, а многие люди не понимают, что такое USADA для бойца и всей спортивной общественности.



Я ещё хочу нормально пожить и позаниматься любимым делом. Амбиций как таковых для UFC у меня никогда и не было. Наверное, в большей степени сыграло роль общественное давление: мол, давай, пробуй. Никогда не было такого, что, например, после пяти или десяти боёв я хочу попасть в UFC. Просто было предложение, была возможность, я и сказал: «Давайте». Думал, что ничего не потеряю, но оказалось, что потерял. В эмоциональном и психологическом плане так уж точно. Но ничего, пережили, идём дальше. Впереди – главное событие турнира АСА 115, и я там. Я считаю, всё, что ни делается – к лучшему.