В 16 вышел на бой со сломанной рукой и нокаутировал соперника. Подвиги юного Тайсона

В издательстве «АСТ» вышла в свет переведённая на русский язык книга непобеждённого чемпиона мира по боксу в тяжёлой весовой категории Тайсона Фьюри под названием «Под маской. Моя автобиография». Точнее, это не биография в привычном понимании — скорее рассказ об избранных моментах карьеры и тех нюансах мира профессионального бокса, о которых простой болельщик не догадывается. Написано и, что важно, переведено лёгким языком, так что фанаты благородного вида спорта должны оценить. Ранее мы опубликовали первый из трёх фрагментов.
Сегодня предлагаем второй. Повествование в нём идёт о тех временах, когда 16-летний Тайсон, тренирующийся в зале Стива Игана, познавал азы взрослого во всех смыслах бокса. На тот момент он близко сошёлся с Джимми Иганом из того же тренировочного зала. Фьюри вспоминает, что Стив не жалел на него сил и обучал не как тяжеловеса, а словно он должен был боксировать со средневесами. И поддерживал Тайсона, словно родной отец.
***
«Тем не менее вскоре мне пришлось познакомиться с мрачной подноготной бокса. Помню, как-то раз, когда я только начинал и мне было сложно найти противника соответствующего размера, Стив повез меня на юг Англии, чтобы участвовать в поединке. Я немного нервничал, но по большей части просто радовался возможности подраться, к тому же я несколько недель подряд готовился. Но, когда я вошел в ринг, к моему ужасу оказалось, что судьи уже заполнили карточки с оценками таким образом, что я проиграл еще до начала боя. Стив взглянул на меня и тут же сказал, что сегодня я выступать не буду. Мы свалили из этого места и отправились прямиком домой, чтобы у меня в послужном списке не стояло поражение. Я расстроился, что бой сорвался, но поведение судей просто не укладывалось в голове. Мы так и не смогли выяснить, что там произошло, но, очевидно, мне готовили роль благодарного проигравшего.
В зале у Джимми мы продолжили работать над моим мастерством, и тогда одним из лучших моих постоянных спарринг-партнеров был Шейн, иногда ему удавалось меня подловить за счет того, что он отлично знал мой стиль. Это меня слегка расстраивало, но Стив быстро напоминал мне о том, что Шейн знает меня лучше, чем кто-либо еще, и тренировки с ним идут мне на пользу. В те времена спарринги очень сильно влияли на процесс моего развития как боксера, вне зависимости от того, получалось ли у меня показать класс.
На ринге я чувствовал себя как дома и всегда мог продемонстрировать боевой настрой, потому что каждый раз, пропуская хороший удар, я сразу же хотел ответить. Чем ощутимее была боль, тем сильнее мое желание отомстить. Пропущенный удар я воспринимал как оскорбление и, можно сказать, до сих пор так воспринимаю. Я понимаю, что порой нужно проглотить пилюлю и смириться с тем, что тебе достается, но, находясь в ринге, я чувствую, что у меня докторская степень в области бокса и это я должен выписывать пилюли, а не кто-то еще.
Когда мне было 16, я провел несколько спарринг-сессий, после которых обо мне заговорили, несмотря на то что боев у меня на тот момент почти не было. В спарринге я заткнул за пояс бывшего претендента на титул чемпиона Британии в тяжелом весе Пеле Рида, который тренировался в Шеффилде у легендарного Брендана Ингла. Брендан готовил таких чемпионов, как Насим Хамед и Джонни Нельсон, а также многих других титулованных боксеров. Для него главным в боксе всегда было мастерство, поэтому его впечатлило разнообразие техник, которые я использовал.
Особенно хорошо мне запомнился бой с парнем по кличке Мордолом. Не помню, как его на самом деле звали, но он был моего возраста, такой же крупный, как я, и на тот момент имел три победы нокаутом подряд. В предыдущем бою он вырубил соперника, ударив с такой силой, что сломал ему скуловую кость — отсюда и кличка. Многим казалось, что мне его не одолеть. Но Стив был уверен, что я смогу побить такого сильного оппонента, несмотря на то что физически я еще окончательно не сформировался. К счастью для меня (и моих скуловых костей), Стив оказался прав. Я преподал Мордолому урок техники бокса: он даже ни разу по мне не попал.
Мой пятый поединок был против парня по имени Дэнни Хьюз, который в то время набирал популярность на северо-западе Англии. Я понимал, что это будет серьезное испытание, но все же не смог удержаться и дурачился с Шейном прямо перед поездкой в Ньюкасл. Шейн меня подначивал, и я хотел ему врезать, но промахнулся и угодил по платяному шкафу, сломав при этом костяшку на правом кулаке. Рука распухла и сильно болела, но я не собирался отказываться от боя с Хьюзом. Мне было известно, что многие считают его сильнее меня, — можно сказать, что мне часто приходилось сталкиваться с таким отношением в ходе моей карьеры. Так что я добрался до Ньюкасла, умудрился пройти медицинский осмотр и готовился к бою.
В тот день всех, включая меня, ожидал большой сюрприз. Хьюз попер прямо на меня, пытаясь нанести мощный удар. Я слегка отошел назад и вырубил его правой, на это ушло 25 секунд. Это была ошеломляющая победа, его болельщики были в шоке, и никто не знал, что я сделал это со сломанной костяшкой. Хьюз позже стал профессиональным боксерам и проигрывал только сильным соперникам, таким как Одли Харрисон, Майкл Спротт и мой двоюродный брат Хьюи Фьюри, но никто не смог нокаутировать его так, как я в тот вечер.
Можете представить радостное возбуждение, которое охватило меня, тренера и моих близких после этого боя. Мы были на таком подъеме, что уехали домой, оставив в гостинице моего младшего брата Хьюи, прямо как в фильме «Один дома»! Ему ничего не оставалось, кроме как плакать в гостиничном лобби, пока мы не развернули машину, вспомнив про него. Мы забрали его и на обратном пути задобрили едой из «Макдоналдса». Надеюсь, что с тех пор он успел нас простить.
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