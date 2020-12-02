Вернётся ли Хабиб, чтобы провести 30-й бой? Орёл ответит на все впросы. LIVE!

2 декабря в 14:00 в Москве начнётся пресс-конференция чемпиона в лёгком весе и лучшего бойца UFC вне зависимости от весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Орёл одержал последнюю победу 24 октября и тогда же объявил об окончании профессиональной карьеры.
Следующие полтора месяца стали для Хабиба чрезвычайно насыщенными. Он выкупил промоушен GFC (Gorilla Fighting Championship) и запустил виртуального оператора сотовой связи Eagle Mobile. Кроме того, он много путешествует и регулярно делает заявления или просто посты в «Инстаграме», в которых намекает фанатам на возможное возвращение в октагон.
Поддерживает эту надежду и президент UFC Дана Уайт, который уверен, что сумеет убедить Нурмагомедова провести 30-й бой.
Главная интрига в мире ММА: вернётся ли Хабиб
Буквально сразу началась кампания по поиску причин и поводов для того, чтобы Хабиб вернулся. Обещание, данное матери — важно. Но есть масса поводов для того, чтобы сама мама сняла с Орла этот обет. И одним из главных аргументов может стать завещание Абдулманапа, который только и говорил о «наследии 30-0» — идеальном рекорде, до которого Нурмагомедову осталось одержать одну лишь победу!
Как Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры
Сразу после победы Хабиб заплакал, опустившись на канвас. Утешать его принялся даже Гэтжи, которого Орёл минутой ранее заставил «уснуть». Поднявшись, дагестанский боец произнёс самую проникновенную речь в своей карьере.
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