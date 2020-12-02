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Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова 2 декабря 2020. Вернется ли Хабиб на 30 бой в UFC? Встреча Хабиба c Даной Уайтом

Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова, 2 декабря
Роман Дёмин
Вернётся ли Хабиб, чтобы провести 30-й бой? Орёл ответит на все впросы. LIVE!
Встреча Нурмагомедова с Даной Уайтом и новые проекты российского чемпиона. Главные подробности — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / UFC 0

2 декабря в 14:00 в Москве начнётся пресс-конференция чемпиона в лёгком весе и лучшего бойца UFC вне зависимости от весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Орёл одержал последнюю победу 24 октября и тогда же объявил об окончании профессиональной карьеры.

Следующие полтора месяца стали для Хабиба чрезвычайно насыщенными. Он выкупил промоушен GFC (Gorilla Fighting Championship) и запустил виртуального оператора сотовой связи Eagle Mobile. Кроме того, он много путешествует и регулярно делает заявления или просто посты в «Инстаграме», в которых намекает фанатам на возможное возвращение в октагон.

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Поддерживает эту надежду и президент UFC Дана Уайт, который уверен, что сумеет убедить Нурмагомедова провести 30-й бой.

Live Игорь Брагин

Главная интрига в мире ММА: вернётся ли Хабиб

Буквально сразу началась кампания по поиску причин и поводов для того, чтобы Хабиб вернулся. Обещание, данное матери — важно. Но есть масса поводов для того, чтобы сама мама сняла с Орла этот обет. И одним из главных аргументов может стать завещание Абдулманапа, который только и говорил о «наследии 30-0» — идеальном рекорде, до которого Нурмагомедову осталось одержать одну лишь победу!

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Как Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

Сразу после победы Хабиб заплакал, опустившись на канвас. Утешать его принялся даже Гэтжи, которого Орёл минутой ранее заставил «уснуть». Поднявшись, дагестанский боец произнёс самую проникновенную речь в своей карьере.

Подробнее на «Чемпионате»:

«Я простой парнишка из села». Непобедимый чемпион Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру
Непобеждённый чемпион уходит из спорта с фантастическим рекордом 29-0.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: ufc.com

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