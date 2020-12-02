Встреча Нурмагомедова с Даной Уайтом и новые проекты российского чемпиона. Главные подробности — на «Чемпионате».

Вернётся ли Хабиб, чтобы провести 30-й бой? Орёл ответит на все впросы. LIVE!

2 декабря в 14:00 в Москве начнётся пресс-конференция чемпиона в лёгком весе и лучшего бойца UFC вне зависимости от весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Орёл одержал последнюю победу 24 октября и тогда же объявил об окончании профессиональной карьеры.

Следующие полтора месяца стали для Хабиба чрезвычайно насыщенными. Он выкупил промоушен GFC (Gorilla Fighting Championship) и запустил виртуального оператора сотовой связи Eagle Mobile. Кроме того, он много путешествует и регулярно делает заявления или просто посты в «Инстаграме», в которых намекает фанатам на возможное возвращение в октагон.

Хабиб встретится с президентом UFC. Что потребует чемпион за возвращение? Орёл обещает сделать Дане очень интересное предложение. Интрига века?

Поддерживает эту надежду и президент UFC Дана Уайт, который уверен, что сумеет убедить Нурмагомедова провести 30-й бой.