Боец UFC пообещал нокаутировать Леброна. Колби назвал звезду НБА бесхребетным трусом

Ранним утром 29 ноября по московскому времени в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча легендарных Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. За этим поединком как-то затерялся интересный фрик-бой, в котором дрались известный YouTube-блогер Джейк Пол и экс-баскетболист НБА Нэйт Робинсон. Схватка завершилась жёстким нокаутом уже во втором раунде, успех был на стороне Пола.

Противостояние блогера и профессионального спортсмена не осталось без внимания бывшего временного чемпиона UFC, одного из самых скандальных бойцов промоушена Колби Ковингтона, который питает не лучшие чувства к баскетболистам.

Любимчик Трампа Колби как на танке переехал Вудли, сломав Тайрону ребро. Видео Ковбой Серроне не смог прыгнуть выше головы, а Мёршарт даже не понял, как проиграл. Все подробности — на «Чемпионате».

«Слышал, что они наконец-то соскребли тушу Нэйта Робинсона с пола «Стейплз Центра». Я бы в два раза быстрее заставил Леброна Джеймса жрать настил. Всем известно, что нынешние игроки НБА — самые слабые и привилегированные спортсмены на планете», — написал Ковингтон на своей странице в «Твиттере».



Наибольший резонанс вызвали даже не высказывания в адрес всех баскетболистов сильнейшей лиги мира, а конкретный выпад в адрес Леброна.



Ковингтон уже давно достаёт главную звезду НБА треш-током, явно питая к нему неприязнь. Но в открытую он об этом заявил в сентябре 2020 года, после того, как нокаутировал одного из активных сторонников движения Black Lives Matter Тайрона Вудли. За один вечер Колби проехался и по Вудли, и по Леброну, и по самой сущности всего движения BLM.



«Вы знаете, он коммунист. Марксист. Он защищает криминал и ненавидит США. Именно потому я его сегодня сломал. Понимаете, если человек с оружием грозит полицейскому, то он получает то, что заслуживает. Закон нас защищает. Если это перестанет работать, здесь начнётся Дикий Запад. Нужно вернуться к закону. В противном случае весь этот криминалитет будет бегать по улицам, и никто из нас не будет в безопасности. Всё движение BLM это фальшивка. Это преступники. Мне осточертели эти бесхребетные трусы, такие как Леброн Джеймс», — сказал тогда Ковингтон.



Слова Колби тогда вызвали бурю негодования, кто-то даже требовал от президента UFC Даны Уайта провести расследование в отношении возмутителя спокойствия, но глава лиги проявил благоразумие и не стал проявлять слабость.

Ковингтон грозится размазать Хабиба. Зато он обожает Трампа и США Всё, что нужно знать о «главном злодее UFC».

Дальше Ковингтон пошёл ещё дальше и заявил, что готов провести с Леброном поединок по правилам бокса. Тогда Джеймс уже не смолчал и ответил достаточно дерзко.



«Со стороны можно говорить всё, что угодно, но почему-то любой из таких говорящих выходит на ринг или на паркет и в 10 случаях из 10 наделает в штаны».



Но подобный ответ лишь рассмешил бойца UFC и он этого не скрывал.



«Лол, есть «снежинки», которые верят, что Леброн сможет продержаться со мной в октагоне 10 секунд!» — написал тогда Ковингтон.

Тогда на этот конфликт отреагировал звёздный баскетболист Кевин Дюрант и элитный тренер Док Риверс, но в конце концов всё как-то затихло само по себе.



Теперь же Ковингтон, вдохновлённый поражением Робинсона, вспомнил о своём словесном противостоянии с Леброном и хочет перевести его на ринг, или быть может даже в октагон. Что же, будем откровенны, шансов у Джеймса с бывшим временным чемпионом лиги нет почти никаких. Но всё-таки было бы интересно посмотреть, как Ковингтон будет биться с соперником, который выше него почти на 30 см и тяжелее почти на 40 кг. Такой фрик-бой мегазвёзд наверняка побил бы рекорды трансляций PPV.