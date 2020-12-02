Бойца UFC в Дагестане дважды отправили в нокдаун. Он спровоцировал драку на свадьбе

Что-то частенько бойцы ММА стали попадать в публичные скандалы, связанные с потасовками за пределами октагона. Мы помним резонансную драку в «Лужниках», когда Яндиев изрядно помял звезду Bellator Сергея Харитонова. Разборки вылились в два уголовных дела и публичные извинения. Красивого в той истории не было ничего. Зато имиджевые потери понесли оба участника, как бы красноречиво Десантник ни выступил на пресс-конференции.

«Десантники же не такие. Я знаю десантников». Тактаров — о примирении Харитонова и Яндиева Далеко не все оказались в восторге от шоу, которое устроили Сергей и Адам.

Буквально следом в сводки новостей угодил ещё один боец – Ислам Абасов. Автомобиль его друга перегородил выезд с парковки, и им было сделано замечание. Сделал его бывший сотрудник полиции, который не просил, а требовал. В результате завязалась массовая потасовка, по итогам которой Абасов с товарищами был доставлен в отделение. Усугубилось всё тем, что у Ислама был запланирован бой, на которой следовало вылететь через четыре дня. С турнира боец был снят, последствия для его репутации также не выглядят радужными.

В Москве случилась драка на дороге. В полицию доставлен известный боец ММА Абасов На счету Ислама шесть боев, и во всех он побеждал нокаутами.

И вот новая история. Правда, эта скорее забавная, чем трагичная или устрашающая. Угодил в неё действующий боец UFC Гаджимурад Антигулов. Ещё 17 октября он выходил в октагон против другого российского бойца Максима Гришина. В том бою Максимус, представляющий клуб «Ахмат», одержал эффектную победу нокаутом.

Для 33-летнего Антигулова это поражение в одном из ведущих промоушенов планеты стало четвёртым кряду. И что ещё менее приятно, все эти фиаско случились досрочно – три нокаута и одно удушение «треугольником». Что-то не ладится в карьере Гаджимурада. И вот новая неприятность.

Случилось всё в Дагестане, откуда Гаджимурад родом. А причиной стал повод совершенно не типичный для тех мест. Дело происходило на свадьбе. Алкоголь в меню предусмотрен не был, но Антигулова, судя по рассказам очевидцев, это не устроило. Он добыл горячительные напитки и приступил к их употреблению. Несколько раз к нему подходили люди и просили прекратить возлияния. Как вы понимаете, безуспешно.

Когда в очередной раз кого-то из товарищей, сидевших за одним столом с Гаджимурадом, попытались убедить пресечь это безобразие, в дело вмешался сам боец UFC. За его плечами 6 поединков в лиге Даны Уайта и богатейший опыт в ММА. И он решил, что это должно убедить собеседника. Антигулов (на видео он в синем свитере) поднялся из-за стола и направился в сторону человека, который просил убрать со стола алкоголь.

Нам неведомы мотивы Гаджимурада, не знаем мы, и с какими словами он приближался к одному из гостей. Но зато мы можем увидеть то, что случилось после. Мужчина, который просил убрать алкоголь, эффектной двоечкой «левая-правая» отправил Антигулова на пятую точку. Когда Гаджимурад поднялся и ринулся наказывать обидчика, наткнулся на ещё один невидимый кулак и снова оказался на полу. После этого он схватил со стола тарелку и снова ринулся на обидчика, но был технично оттеснён в сторону какой-то женщиной.

Дальнейшая потасовка, а получилась она по-настоящему жёсткой (стенка на стенку, всё как полагается), прошла уже без участия бойца UFC. Ситуация была разрешена без вмешательства сил правопорядка. Какой вывод мы можем сделать из всего этого? Во-первых, алкоголь – зло, во-вторых, в Дагестане не всегда достаточно быть бойцом UFC, чтобы стать царём горы.