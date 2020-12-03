Неуловимый левый хук. Американец даже не понял, почему потерял сознание. Видео

Исраэль Адесанья – чемпион UFC в среднем весе, третий номер рейтинга сильнейших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории и один из немногих обладателей титула, кто ещё не проигрывал в ММА. Но до перехода в UFC великолепный новозеландец совмещал выступления в смешанных выступлениях с кикбоксингом. Здесь он также добивался отличных результатов.

Но в его карьере были соперники, с которыми он так и не совладал. Одним из них стал Алекс Перейра. Бразилец стал единственным, кому удавалось когда-либо нокаутировать Адесанью. После того болезненного поражения Исраэль подписал эксклюзивный контракт с UFC и закрыл историю с выступлениями в кикбоксинге.

А вот Перейра продолжил идти по этому пути и стал чемпионом кикбоксинг-промоушена Glory в двух весовых категориях. Очевидно, завоевав всё, что можно, Алекс начал искать для себя новые вызовы и принял решение возобновить карьеру в ММА. Здесь он уже пробовал силы в 2015-2016 гг., но после трёх поединков (2 победы 1 поражение) на время оставил мечту о смешанных единоборствах. В конце 2020 года он вернулся к давней идее и, судя по итогам возвращения, это уже всерьёз и надолго.

21 ноября Перейра выступил в главном событии турнира LFA 95, который состоялся на «Хартман-Арена» в городе Вичита (штат Канзас, США). Соперником Перейры стал Томас Пауэлл, за плечами которого было 8 поединков в ММА (4 победы и 4 поражения). Да, у американца был не самый впечатляющий рекорд, но достаточный, чтобы оценить способности Перейры в ММА после четырёх лет простоя.

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Демонстрировать их Алекс начал с первых секунд. Бразилец сразу обозначил работу первым номером, чередуя джебы и хай-кики. К концу первой минуты схватки Пауэлл попробовал пойти на сближение, но Перейра перехватил его атаку и принялся пробивать удары коленями. В итоге американец оказался на канвасе, но быстро сумел подняться. Через несколько мгновений Алекс пробил точный левый боковой. Но Пауэлл проявил стойкость и более того, перехватил вертушку соперника и зажал его у сетки, попытавшись перебороть оппонента. В борьбе в стойке бойцы провели около минуты, а после снова разорвали дистанцию. И здесь преимущество опять было на стороне Перейры.

Видео можно посмотреть на странице UFC Fight Pass в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.

Пауэлл по большей части отступал под прессингом соперника. А Перейра всё это время прикармливал соперника хай-киком. Видимо, концентрируясь на защите от этого удара, Пауэлл забыл о других возможных угрозах от Алекса и жёстко поплатился за это. На старте последней минуты раунда бразилец снова выбросил хай-кик, Томас перекрылся от этого удара, но справа в защите у него зияла большая дыра. Именно туда Перейра и положил пудовый левый хук. Как следствие, Пауэлл оказался в чистом нокауте, упав лицом вперёд. Это было эффектное возвращение Перейры в ММА. Возможно, учитывая бэкграунд Алекса и историю его противостояния с Адесаньей, боссам UFC стоит задуматься о подписании контракта со столь ярким бойцом.