«Не ответить за свои слова — хуже смерти». За Мовсара в октагоне говорят дела

Боец из Ингушетии Мовсар Евлоев, бывший чемпион М-1 Global в легчайшем весе, дебютировал в UFC 20 апреля 2019 года. Он провёл в организации уже три поединка и остаётся непобеждённым с рекордом 13-0. В ночь с 5 на 6 декабря по московскому времени он подерётся с Нейтом Лэндвером на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В преддверии боя Мовсар рассказал «Чемпионату», как его когда-то разбивали в стойке, почему пока не удалось выиграть досрочно в UFC.

— Порой даже успешные бойцы признаются, что когда-то и не планировали заниматься ММА профессионально. Как это было у вас?

— Изначально я занимался греко-римской борьбой, мне это нравилось. Потом у нас открыли секцию ММА, и мой давний спарринг-партнёр почему-то захотел уйти туда. Так как мы были очень близки, я тоже решил пойти с ним – хотя бы посмотреть, что это такое. Мы тогда даже не знали, что такое ММА, в нашем городе таких секций не было, только борьба, бокс – в общем, олимпийские виды спорта. С самого первого дня у меня там не задалось, я начал со всеми ругаться, потому что моя борьба была намного лучше, чем их, а вот в стойке, наоборот, у меня не было никаких навыков, и они все меня разбивали, что меня очень напрягало. Каждый день я себе говорил: «Всё, завтра я по-любому кого-то нокаутирую». И с каждым днём я понимал, что к этому виду спорта у меня появляется всё больше интереса. В том числе и потому, что в ММА намного меньше ограничений, чем в борьбе. Да и тренировки по борьбе были изо дня в день примерно одинаковыми, а здесь – разнообразие.

Несколько месяцев я позанимался, выиграл несколько региональных турниров. Тогда я учился и параллельно тренировался, пока ещё всё это было не на серьёзном уровне. Потом бывший глава республики Ингушетия организовал у нас турнир М-1. Всем очень понравилось, и в дальнейшем, как все знают, эти турниры приобрели у нас большую популярность. Тогда я даже не мечтал выступить на таком турнире, мне казалось, что это просто какие-то космические бои. На тот момент в своём весе по ММА я был одним из лучших в республике, и президент лиги М-1 Вадим Финкельштейн сказал, что скоро будет турнир в Китае, и есть одно место на лёгкие веса. Был какой-то отборочный турнир, я его выиграл. До этого я всегда дрался в весе до 66 килограммов, и мне сказали, что если я скину до 61 килограмма, то меня возьмут. Я даже не стал раздумывать, сказал сразу же, что еду, хотя на тот момент у меня не было даже загранпаспорта. Я в ускоренном темпе сделал его и полетел. Я даже не был уверен, смогу ли я выиграть, я просто тогда хотел полететь в Китай. Перед вылетом отец мне сказал: «Зачем тебе этот мордобой? Лучше бы своим олимпийским спортом занимался». Я ответил, что подерусь и буду драться, пока не проиграю. Вот с тех пор провёл 13 боёв и пока не проигрывал.

— Были ли ещё какие-то занятия до смешанных единоборств?

— Раньше ещё боксом занимался, но это было несерьёзно, я был маленьким и больше баловался, чем тренировался. Меня всегда выгоняли из зала. А вообще у меня много братьев, все погодки и все одного телосложения. И с детства мы постоянно тренировались, отец заставлял, даже какие-то конкурсы для нас устраивал: кто быстрее пробежит, кто больше подтянется или отожмётся. Поэтому мы с самого детства были в спорте, были физически подготовлены. Даже не начав тренироваться в разных секциях, мы были уже намного выносливее ребят, которые там давно занимались. В принципе, в нашей семье все мужчины выносливые, и ни у кого нет каких-то явных талантов – всё только благодаря трудолюбию. Мне кажется, это самый большой плюс.

— Кстати, у вашего брата Селема бой уже завтра (4 декабря он подерётся в промоушене Eagle Fighting Championship в лёгком весе против Азамата Маркабаева. — Прим. «Чемпионата»). Вы ему помогаете в подготовке к поединкам?

— Помогаю, как могу, дистанционно, как бы иронично это ни звучало. Сейчас всё в мире дистанционно из-за пандемии, поэтому приспосабливаемся. У него всё отлично, и друзья мои там, рядом с ним, и тренеры. Я тут, можно сказать, один – в том смысле, что команда у меня новая, а прежняя моя команда занимается сейчас его боем. В принципе, они всё делают по плану, вес скинули отлично, осталось сделать самое лёгкое.

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— А как прошла ваша подготовка к бою и содержала ли она что-то новое?

— Подготовка прошла очень хорошо. Хотя о бое я узнал меньше, чем за месяц, времени было достаточно. В принципе, я знал, что мне могут дать бой до конца года, больше надеялся на 12 декабря, но и на неделю раньше тоже подошло. Да и в целом я был в хорошей форме в момент, когда мне предложили бой. Я провёл очень хороший кэмп, полтора месяца готовился: в Америке, дома, в Москве тоже готовился. Из нового: всё усовершенствовали и добавили джиу-джитсу с новым тренером из Бразилии Маркосом Паррумпой, который проводит тренировки в American Top Team. Я думаю, это принесёт пользу, и мы все это увидим 5 декабря.

— Вы немного повздорили в мае с вашим ближайшим соперником Нейтом Лэндвером: после своей победы над Дарреном Элкинсом он вызвал вас на поединок, якобы забыв ваше имя и название вашей родной республики. Вы ответили ему постом в «Инстаграм». Дальше что-то было?

— Нет, больше ничего не было. Да и в принципе мой пост не нёс никакого негатива. У меня вообще нет негатива и агрессии к моим соперникам, есть только спортивный интерес и жажда пройти дальше. Каким бы хорошим или плохим этот соперник ни был, победу я ему не собираюсь отдавать. Просто в моменте с Лэндвером был интересен тот момент, что название республики, в которой он стал чемпионом, он якобы забыл. Но, мне кажется, он просто включил дурачка.

— Возможно, просто хотел вас задеть.

— Да, хотел задеть, хотел, чтобы ему дали этот бой. Это принесло ему пользу – он получил бой. Но это не значит, что он получит победу.

— Выходит, с вашей стороны это противостояние точно нельзя назвать принципиальным?

— Нет, конечно. В принципе, бой есть бой, и я рад, что мне его дали. Я хочу драться чаще. Лэндвер более-менее популярен в Америке, он много делает для хайпа. Мне кажется, для меня будет выгодно подраться с ним, пройти его, чтобы обо мне больше узнали в США. А потом уже буду драться с топами.

— Но, надо сказать, вы тогда неплохо ему ответили в «Инстаграм». Хотя в целом вас сложно назвать бойцом-трештокером. Какое у вас вообще отношение к трештоку?

— Отношусь неплохо. К тем, кто это делает, никакого негатива не испытываю. Но всё-таки наш кавказский менталитет не позволяет нам делать какие-то высказывания, и всегда есть риск, что можно не ответить за свои слова. Это для меня хуже смерти. Я лучше сначала сделаю и потом выскажу все замечания, которые у меня были. Зрители в целом всегда любят, когда бойцы друг друга грязью поливают, но зачастую многие просто «не вывозят» свои слова. Зная всё это – хоть я в себе и не сомневаюсь, – я бы не хотел, чтобы в итоге я за что-то не ответил. Если мне за это предъявят, будет неприятно.

— Кстати, скоро состоится поединок двух бойцов, которые тоже обошлись без трештока, а интерес к бою подогревали с помощью шуток и приколов: это Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Каков ваш прогноз, кто и как победит?

— Иван – сильный боец, и выигрывал он у очень сильных бойцов. В одном из последних поединков он проиграл Ясубею Эномото, но, скорее всего, это случилось из-за неправильно выбранной весовой категории. При этом Ясубей – очень опытный боец, один из лучших. Бой между Исмаиловым и Штырковым мне интересен, конечно же. Хотел бы и лично присутствовать на нём, но из-за того, что ещё останусь здесь на какое-то время, придётся смотреть в интернете. Как и все противостояния Магомеда Исмаилова, этот бой мне интересен. У него всегда такой добрый трешток, нет ничего гнилого, того, что задело бы семью.

Думаю, что всё же выиграет Магомед. Стойка у него хорошая, в последних боях мы видим, что он страшно набрал в стойке, улучшил скорость рук. Если раньше он казался каким-то неуклюжим и неповоротливым, то сейчас у него просто взрывные руки-базуки. И мы видели, как он справился в борьбе с оппонентом, который был чуть ли не на 30 килограммов тяжелее него, как он его швырял. Я отдаю предпочтение Магомеду, но не думаю, что это будет лёгкой прогулкой для него. Интересное противостояние.

— В «Википедии» написано, что ваше прозвище Бесстрашный. Это откуда и как появилось?

— С тех пор как я начал тренироваться в АТТ. Кажется, тренер как-то сказал это. Пока ещё непонятно, но, в принципе, я не против. Что-то не совсем обычное и не связанное с животным миром – последнее я очень не люблю. Некоторым подходят эти прозвища, а некоторые берут их просто потому, что им это нравится. Но если ты не заслужил это прозвище делом и к тебе это не относится, то зачем? А мне подходит Бесстрашный, да и звучит неплохо.

— Ваши посты в «Инстаграме» часто комментирует боец легчайшего дивизиона и ваш одноклубник Педро Муньоз. С кем ещё общаетесь из бойцов UFC?

— Да со всеми общаюсь, кто тренируется в АТТ. Там ведь очень многие тренируются: Барбоза, Муньоз, Сантос, Силва, а ещё и бойцы из других топовых организаций. И я думаю, что результат тренировок с такими матёрыми бойцами очень хорошо отразится на моём предстоящем бое.

— С кем ещё в ближайшее время вы хотели бы подраться?

— Не хотелось бы забегать вперёд, но я уверен, что в случае удачного завершения ближайшего боя я уже буду драться с кем-то из топ-15, а с кем – там мне уже без разницы. Готов драться со всеми подряд, лишь бы забрать этот пояс.

Фото: Mike Roach/Getty Images

— В топах полулёгкого дивизиона UFC – Забит Магомедшарипов, тоже кавказец и мусульманин. Насколько морально легко или, наоборот, сложно вам было бы драться с ним?

— С ним я однозначно не буду драться. Только если это будет бой за титул. И в этом бою точно не будет никакого негатива, только уважение. Все мы в итоге понимаем, что каждый хочет быть чемпионом, но заберёт этот пояс тот, кто больше этого достоин.

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— Пока что все ваши победы в UFC добыты решениями, хотя раньше чередовались с нокаутами и сабмишнами. Так складывается, потому что ставите такой план на бой, или же чего-то не хватало, чтобы завершить эти поединки досрочно?

— В последнем бою (против Майка Гранди. – Прим. «Чемпионата») в третьем раунде я был, как мне казалось, близок к досрочному завершению. Я хотел нокаутировать соперника, я чувствовал это. Но из-за того что я впервые в жизни послушал своих секундантов, которые меня чуть притормозили, чтобы я не совершал ошибок и просто забрал победу, тогда и не получилось досрочно выиграть. А ко второму своему бою (против Энрике Барзолы. – Прим. «Чемпионата») я очень плохо подготовился. Хорошо, что я вообще тогда выиграл с такой подготовкой – на неё было очень мало времени, я еле скинул вес. Можно сказать, вообще вся подготовка тогда свелась к тому, что я просто сбросил вес. Я вышел, не будучи готовым, просто ради того, чтобы подраться – не хотел упускать возможность. Но сейчас, я думаю, очень большой шанс того, что бой завершится досрочно. По крайней мере мы очень много для этого работали.

— Вы провели уже три боя в UFC. Можете ли сейчас сделать вывод об уровне соперников здесь? Насколько они более сложные?

— Конечно, их уровень намного выше, даже в плане психологии. Каждый, кто дерётся в UFC, понимает, что на них равняются бойцы, которые выступают в других организациях. Это придаёт дополнительную мотивацию и заставляет больше тренироваться. Но это не значит, что для боёв в других организациях можно не готовиться полноценно. В принципе, если у тебя есть хороший план, не очень приходится думать об уровне твоего соперника. Просто нужно сделать всё правильно.

— Ранее в М-1 Global вы выступали в другом весе. Есть ли вариант, что сможете и здесь когда-нибудь перейти в легчайший?

— Вариант, конечно, есть. Тем более что, когда я выступал в весе до 61 килограмма, весил больше, чем сейчас, когда я выступаю в весе до 66 килограммов. Возможно, это произошло из-за того, что сейчас организм перестал испытывать стресс из-за тяжёлых весогонок. Сейчас вес уже нормализовался и держится на отметке 74-75 килограммов. Я скидываю около восьми килограммов до боя, это можно сделать за неделю спокойно. А раньше я после боя очень много набирал, до 77-78 килограммов, и потом приходилось месяц сидеть на страшной диете, а в последние три дня просто умирать на весогонке. При желании, конечно, я могу скинуть, но для этого должен быть какой-то весомый повод.

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— Статус непобеждённого бойца давит на вас или вы за это особо не держитесь?

— Любой может выиграть или проиграть. Как раз если об этом думать, то может и начать давить. Но для меня каждый мой следующий бой – как будто я начинаю всё с чистого листа: передо мной только этот поединок, и важна лишь победа.

— Как у вас дела с английским языком? Ведь для бойца UFC очень желательно его знать.

— Пока я был в США, в том числе и при подготовке к последнему бою, я нанял репетитора, занимался с ним. Старался в зале общаться. Мне кажется, прогресс есть, но много чего ещё надо подтянуть. Самая большая моя ошибка – я стесняюсь говорить на этом языке, так как думаю, что недостаточно хорошо его знаю. Надеюсь в ближайшее время начать с этим бороться. Просто буду говорить больше, практиковаться. Но все, кто меня знал со времен моих первого и второго кэмпа, говорят, что есть очень большой прогресс. Понимать-то я всех понимаю, но иногда не очень получается высказать свои мысли правильно. Но всё же я стараюсь и буду и дальше стараться.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

— Интересуетесь ли ещё каким-то спортом помимо единоборств?

— Да я за UFC-то толком не слежу. Как правило, я даже бои своих соперников не смотрю, только хайлайты, которые попадаются в интернете – этого мне обычно достаточно. Моих соперников изучает мой тренерский штаб, и я просто делаю то, что мы отрабатываем в ходе подготовки.

— Встречают ли вас в Ингушетии после побед как-то по-особенному?

— Конечно. Хоть я и стараюсь не говорить, когда я прилетаю, чтобы не было лишней паники. После боя мне нравится спокойно приехать домой, к семье. И так устаёшь после поединка, плюс многочисленные интервью. Всё это угнетает. Вообще, мне легче подраться, чем быть в центре внимания.