Российский боец назвал бой Тайсон — Джонс постановочным. И сделал удивительное признание

В чёртову пятницу ноября 2020 года российский ветеран ММА Сергей Харитонов оказался на первых полосах всех СМИ – как спортивных, так и обще, что называется, политических. Во время турнира в «Лужниках» ему и его другу Руслану Абдо боец UFC Адам Яндиев нанёс телесные повреждения. Десантнику, в частности, он сломал нос и орбитальную лицевую кость. Сергей написал заявление в полицию и рассказал массу историй про Бороду, за которые в итоге извинился. Подробности, в нашем материале:

Яндиев извинился перед Харитоновым! Конфликт к удовлетворению Сергея исчерпан Десантник принял извинения Бороды и прочитал лекцию о дружбе народов.

«Чемпионат» подробно разбирал эту историю, которую Харитонов свернул на пике, дав пространную пресс-конференцию, прочитав на ней лекцию о том, как хорошо жилось в интернациональном СССР. И если на старте всех этих событий симпатии и сочувствие людей было на стороне Сергея, то их финал многих озадачил.

«Десантники же не такие. Я знаю десантников». Тактаров — о примирении Харитонова и Яндиева Далеко не все оказались в восторге от шоу, которое устроили Сергей и Адам.

Казалось бы, всем эта не самая красивая история должна была стать хорошим уроком. И участникам её неплохо бы взять паузу. Сторона Адама так поступила ещё до официального примирения. Десантник же продолжил делать удивительные публичные заявления. Очередное вырвалось из него во время интервью YouTube-каналу «Разговор по душам».

Дело коснулось одного из самых раскрученных событий осени – боя Майка Тайсона и Роя Джонса. Ведущий попросил прокомментировать события того вечера, но Сергей признался, что самого поединка не видел. Но знает о нём всё.

Скандал после боя Тайсон – Джонс. Результат бойцы узнали от простого журналиста. Что?! Легендарный Майкл Баффер не стал выходить в ринг объявлять ничейный результат. Он знал его заранее?

«Я уже знал результат заранее, — заявил Харитонов. — Были люди, которые предлагали мне поединок с Тайсоном. Я должен был до конца года встретиться с Майком в ринге. Мы должны были боксировать в России — в Москве, Екатеринбурге или каком-то другом городе. Мне поступило предложение, я дал согласие. Перед этим сказали: «Сергей, тебе нельзя драться в полную силу». В молодые годы у меня реально не было шансов против него в боксе. Вообще никаких.

Когда ему было 20 лет, он был чемпионом. По ММА у меня были бы шансы, а по боксу, ну какие шансы у меня против 20-летнего Тайсона были бы? А сейчас ему 54 года, он уважаемый боксёр и может наносить какие хочет удары, а я должен защищаться. И про перчатки говорили, что будут или 14, или 15 унций. Ну и, самое главное, сказали, что результат будет фиксированный – ничья. Сам бой я не видел, но заранее знал, что будет ничья», — уверенно заявил ветеран ММА.

Заявление, согласитесь, как минимум странное. Во-первых, Сергей вполне мог обсуждать с людьми, организовывавшими для него боксёрский дебют, вероятность подобного мероприятия. Вполне даже не в порядке бреда, а как одну из возможностей вписаться в грандиозный раздел пирога под названием «возвращение Тайсона в бокс». Во-вторых, вполне понятно, что действующий боец Bellator не должен в полную силу драться с 54-летним ветераном. Так что Сергей открыл миру секрет Полишинеля.

«Чемпионат» рассказывал, что Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC ) долгое время пыталась на уровне правил предотвратить возможный нокаут одного из участников боя. Но затем, под напором промоутеров, это официальное ограничение было снято. Мы неоднократно писали о том, почему современный профессиональный бокс утратил прежнюю популярность. Нечистоплотность — одна из причин. Вот только не совсем понятно, зачем всё это было нужно лично Сергею.

Ведь он на полном серьёзе рассматривал бокс как один из приоритетных вариантов продолжения карьеры. И делать такой наброс на индустрию, в которую ты стремишься попасть, крайне странный поступок. Если ты не умеешь держать язык за зубами, кто вообще будет делать тебе подобные предложения в будущем? Но это личные проблемы Харитонова. Нас же его заявление заставило взглянуть в прошлое.

Сергей как на духу признался, что дал согласие на проведение постановочного (пусть будет такая формулировка) боя. Боя денежного, на который масса людей будет делать ставки. И если верить Десантнику, на поединке Тайсона и Джонса масса людей была в своих ожиданиях, в том числе финансовых, обманута. И он сам не прочь был в подобном поучаствовать. Вот тут невольно приходят на ум два последних боя Сергея.

После поединка в Дубае многие усомнились в потенциале соперника Сергея, который был на 7 сантиметров ниже и на 24 килограмма легче Харитонова. Но там ещё до стартовой команды рефери специалистам всё было понятно с исходом, поскольку уровень бойцов несопоставим. А вот как относиться теперь к боксёрскому дебюту против Дэнни Уильямса? Там, помнится, сам Сергей требовал от судьи продолжать бой, но соперник, судя по его реакции, изначально не был готов к тому, что по нему будут так сильно бить.

Вы кого нам привезли? Соперник Харитонова даже не сопротивлялся и проиграл нокаутом Фёдор Чудинов красиво защитил свой пояс, а Десантник побил странного пенсионера, который вышел в ринг с персональной табуреткой.

Удивляет, что Десантник вообще посчитал возможным сообщить такую крайне пикантную информацию. Причём не только в отношении других, но и про себя лично. Значит, он не считает всё это зазорным? Принимай удары, а не наноси их по сопернику (или наоборот), по факту дадим ничью, и рекорд не пострадает. Это, простите, как вообще?!