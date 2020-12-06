Готовьте пояса, наши идут! 2021-й год должен стать в Bellator российским

2020-й год уходит. У кого-то это вызывает только положительные эмоции, у кого-то наоборот. Как бы то ни было, вместе с календарным годом, заканчивается и спортивный. В некоторых промоушенах это де-факто случится ещё задолго до наступления новогодней ночи. Одним из таких станет Bellator, который готовится провести последнее шоу в 2020 году уже через несколько дней.

Именно потому в отношении Bellator уже сейчас можно смело смотреть в 2021-й. Для российских бойцов этой лиги он может стать по-настоящему триумфальным. По крайней мере, страна имеет шансы получить чемпионов сразу в нескольких дивизионах. Рассказываем, кто может присоединиться к Вадиму Немкову, который завоевал титул в одной из ведущих лиг мира в уходящем году.

Лучший боец ноября в Bellator. Непобеждённый Эй Джей вне конкуренции 25-летний Макки не против, чтобы победный приём назвали в его честь.

Магомед Магомедов

10 декабря в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир Bellator 254. В его основном карде выступит бывший чемпион ACB в легчайшем весе, новичок лиги Магомед Магомедов — единственный боец, который наносил поражение чемпиону UFC Петру Яну.

Тигр не выступал с 2018 года. Временами появлялись слухи о его скором переходе в UFC, но с этим планом не сложилось. Как бы то ни было, недавно стало известно, что Магомед договорился о контракте с Bellator. Лига почти сразу организовала ему бой, через несколько дней он встретится с бразильцем Матеусом Матосом, который к слову единственное поражение в карьере получил от всё того же Яна.

Если Магомед дебютирует в Bellator успешно, то перед ним откроются хорошие перспективы. Легчайший дивизион здесь не самый конкурентный, а потому до тайтл-шота россиянин может добраться очень скоро. Обладателем титула в этой весовой категории ныне является 33-летний Хуан Арчулета, который завоевал пояс недавно и ещё не утвердился в этом звании. Так что Магомедов, при своём бэкграунде и истории противостояния с самим Петром Яном (1:1 по личным встречам), может смело вызывать Хуана на бой.

Усман Нурмагомедов

В уходящем году также стало известно, что с Bellator подписал контракт ещё один россиянин с громким именем, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова – Усман. В Bellator он приходит в статусе небитого бойца с рекордом 11-0.

Очевидно, что для боссов Bellator будет очень выгодно продвигать бойца с фамилией Нурмагомедов и с идеальным профессиональным рекордом, как можно быстрее. Активно помогать Усману намерен и его знаменитый брат. Так что на титульный бой 22-летний спортсмен может рассчитывать скоро. Благо, на это позволяют надеяться и его навыки. Парень хорош, как в стойке, так и в борьбе. А многие называют его улучшенной версией самого Хабиба.

Будет интересно понаблюдать, как Нурмагомедов будет рваться к вершинам Bellator. Тем более что чемпион в лёгком весе здесь далеко не подарок – Патрисиу Фрейре. Да-да, тот самый, который готов поставить на себя $ 1 млн в бою с Хабибом.

Рустам Хабилов

Ещё одним громким подписанием Bellator в 2020 году стал Рустам Хабилов. Опытнейший россиянин, проведший 8 лет в UFC, принял решение не продлевать контракт с детищем Даны Уайта и попробует принять новый вызов.

Думается, не нужно объяснять, почему Хабилов быстро станет одним из претендентов на титул в полусреднем весе. За много лет в UFC Рустам приобрёл богатейший опыт, бил таких мастеров, как Хорхе Масвидаль и Янси Медейрос, да и в целом проиграл всего 3 раза в 13 поединках. Во многом его карьера в UFC стопорилась из-за проблем с американской визой. Неизвестно, помогут ли ему решить этот вопрос в Bellator, но, по крайней мере, лига после начала пандемии уже провела несколько турниров в Европе, в то время, как UFC ограничивается лишь Лас-Вегасом и Ближним Востоком. Так что не исключено, что Хабилов получит шанс побороться за титул на одном из европейских турниров.

Почти нет сомнений, что в Bellator ему сразу будут предлагать топ-бойцов дивизиона, потому на тайтл-шот он сможет рассчитывать через 2-3 боя, которые, при удачных раскладах, можно успеть провести и в 2021 году. Напомним, что чемпионом Bellator в полусреднем весе является Дуглас Лима, который завоевал регалию в противостоянии с Рори Макдональдом.

Преимущество в весе — не панацея. Молдавский нокаутировал неопытного американца. Видео Самая яркая победа в карьере россиянина Валентина Молдавского.

Анатолий Токов

Пожалуй, первым из представленного списка за титул поборется именно средневес Анатолий Токов. Член Fedor Team выступает в Bellator c 2017 года и за это время провёл в лиге пять поединков, победив во всех из них. В 2018 году он единогласным решение справился с экс-чемпионом лиги Александром Шлеменко, что уже было большим событием.

В последний раз боец появлялся в клетке ещё в благополучном для планеты 2019 году, на турнире Bellator 229 он нокаутировал Грачо Дарпиняна. Невзирая на простой длинною в год, Токов по-прежнему на карандаше у боссов лиги. После того, как Гегард Мусаси завоевал пояс в среднем весе в октябре 2020 года, президент промоушена Скотт Кокер заявил, что следующим соперником нидерландца армянского происхождения может стать именно Токов. Так что Анатолию остаётся сделать последний рывок, чтобы завоевать пояс.

Валентин Молдавский

В 2021 году России в Bellator может покориться и королевский дивизион. На впечатляющей серии побед здесь идёт член команды Фёдора Емельяненко Валентин Молдавский. В лиге он провёл пять поединков и во всех одержал победы. В минувшей схватке им был повержен опытнейший Рой Нельсон До этого были победы над обидчиками Сергея Харитонова Линтоном Васселлом и Хави Айялой, так что, по большому счёту, Валентину остаётся сделать буквально шаг, чтобы получить титульную схватку. Среди потенциальных конкурентов можно назвать Тимоти Джонсона, Мэтта Митриона и Чейка Конго, ну а после можно будет и бодаться за титул и с Райаном Бэйдером. Тем более, что после тяжёлого поражения от Немкова американец может быть уже далеко не таки опасным, как прежде. Потому шансы Молдавского на титул можно оценивать достаточно высоко.

В ближайшем резерве у россиян в Bellator есть ещё несколько классных бойцов, в том числе и экс-чемпион лиги Андрей Корешков, не исключено, что в 2021 году выстрелит и он. Что же, остаётся ждать новых стартов.