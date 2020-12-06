В UFC объявили глобальную чистку. Кого из топ-бойцов Дана выставит на мороз?

На пресс-конференции после прошедшего в Лас-Вегасе (штат Невада, США) турнира UFC Fight Night президент лиги Дана Уайт объявил, что промоушен скоро расстанется с очень большим количеством бойцов. Один из журналистов всего лишь поинтересовался, почему уволили пятого номера средневесов Йоэля Ромеро, а ответ мы получили гораздо более интересный.

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В UFC пошли по пути Bellator: но если в конце октября Скотт Кокер уволил около 30 человек, Дана Уайт сообщил о 60 бойцах. Глава UFC пообещал, что результаты и имена мы увидим в ближайшие несколько недель. Увольнение Ромеро, обоснованное якобы возрастом бойца и поражениями в последних боях, кажется не самым логичным решением лиги. Тем не менее можно догадаться, кого одними из первых постигнет та же участь, даже если они далеко не ноунеймы и не совсем «пенсионеры».

1. Дональд Ковбой Серроне

Боец, давно ставший легендой ММА в целом и UFC в частности. Готовый драться хоть каждую неделю и выскакивать на замены, не пугаясь громких имён и внушительных рекордов соперников. Лидер по количеству бонусов за лучшие бои и выступления вечера. Однако глупо отрицать, что лучшие моменты Ковбоя в октагоне остались в прошлом.



Серроне в последний раз выигрывал у Эла Яквинты в мае 2019 года, после чего проиграл четыре поединка подряд. Его последний бой с Нико Прайсом завершился ничьей, но позже его признали несостоявшимся из-за положительного теста Прайса на марихуану. Совсем недавно 37-летний Ковбой говорил, что не собирается дожидаться увольнения и уйдёт сам, но хочет ещё хотя бы разок подраться. Новых поединков ему пока не назначали, поэтому вполне возможно, что именно он окажется в списке Уайта одним из первых.

Бессмертного тоже можно нокаутировать. Нога Ковбоя угодила ему точно в нос. Видео Опытный Мэтт Браун не уследил за коронным ударом Дональда Серроне.

2. Робби Лоулер

Среди своих любимых боёв почти каждый фанат смешанных единоборств называет поединки Робби Лоулера против Рори Макдональда и Карлоса Кондита. Но первый прошёл в 2015 году, а второй – в 2016. В последнее же время в октагоне мы видим совсем не того Лоулера – кровожадного, с огоньком в глазах и целиком оправдывающего своё прозвище. В клетке теперь он выглядит так, будто вышел просто потому, что надо, а не потому, что действительно хочется. Безжалостным, к сожалению, Робби уже назвать тяжело. После весьма спорной победы раздельным решением над Кондитом Лоулер провёл шесть боёв, из которых выиграл только один. Сейчас 38-летний боец находится на серии из четырёх поражений. В конце ноября он должен был подраться с Майком Перри, но снялся с турнира из-за травмы.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC

Бывший чемпион полусреднего дивизиона не выигрывал с 2018 года. После того как Вудли отдал свой пояс Камару Усману в марте прошлого года, он потерпел ещё два поражения подряд. При этом Избранный ещё в бытность чемпионом был известен тем, что часто отказывался от боёв, чем изрядно подбешивал Дану Уайта. Глава UFC постоянно жаловался, что Вудли никогда не готов драться и что на каждый поединок его приходилось буквально уговаривать. Об этом высказывался и Усман: отмечая талант и сильные стороны бойца, он сокрушался, что Избранный тратит всё это добро впустую, отвергая потенциальных соперников. Также Уайт неоднократно критиковал Вудли за его стиль ведения боя и называл его скучным бойцом. А в сентябре нынешнего года президент промоушена и вовсе прямо заявил, что Тайрону пора задуматься о завершении карьеры.

Любимчик Трампа Колби как на танке переехал Вудли, сломав Тайрону ребро. Видео Ковбой Серроне не смог прыгнуть выше головы, а Мёршарт даже не понял, как проиграл. Все подробности — на «Чемпионате».

4. Люк Рокхолд

Когда-то бывший чемпион Strikeforce, мастер сабмишенов и нокаутов подавал большие надежды. И вот Рокхолд в декабре 2015 года отбирает пояс чемпиона UFC в среднем весе у Криса Вайдмана, просто уничтожая его в октагоне. Многие были уверены, что чемпионство Люка – это всерьёз и надолго. Однако далее мы стали свидетелями банальной звёздной болезни. Рокхолд тут же начал на каждом углу кричать о своей непобедимости и принижать достоинства и заслуги своих потенциальных оппонентов, что впоследствии сыграло с ним злую шутку.



Перед поединком против Майкла Биспинга, которого он уже побеждал «гильотиной» в 2014 году, боец обещал зрителям «нокаут, который они никогда не видели». Собственно, его прогнозы сбылись, только нокаутирован был сам Люк. В следующий раз Рокхолд вышел в октагон только через год, победив Дэвида Бранча. После он дрался в 2018 году с Йоэлем Ромеро и в 2019 году с Яном Блаховичем. Оба поединка Рокхолд проиграл нокаутами. Тогда же он заявил, что намерен отдохнуть от боёв и даже не исключал того, что больше не выйдет в октагон. В апреле этого года американец сообщил о готовности вернуться, однако до сих пор никаких поединков ему не давали.

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5. Каролина Ковалькевич

Если кого-то из известных девушек-бойцов UFC и коснётся увольнение, то, вероятнее всего, это будет Каролина Ковалькевич. Польку подписали в лигу непобеждённой, три первых боя в организации она также выиграла. Затем Ковалькевич вышла на титульный поединок против соотечественницы Йоанны Енджейчик, которой проиграла единогласным решением. После этого поражения дальнейшая карьера девушки уже не выглядела столь радужной. С сентября 2018 года она проиграла четыре боя подряд. В последнем поединке против китаянки Ян Сяонань в феврале этого года Ковалькевич получила серьёзные повреждения: у неё была сломана кость под правым глазом, из-за чего начались проблемы со зрением. Тогда же Каролина заявила, что пока намерена сосредоточиться на своём здоровье. Сейчас польская спортсменка тренируется и всё так же выкладывает в «Инстаграм» фотографии с хештегами #ufc, но очевидно, что она остаётся одной из главных кандидаток на вылет.