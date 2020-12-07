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Магомед Исмаилов – Иван Штырков, ACA 115, 13 декабря 2020: где смотреть онлайн, время начала трансляции по Москве

Магомед Исмаилов – Иван Штырков, ACA 115, онлайн
Игорь Брагин
Бой года в России. Устоит ли Уральский Халк Иван в схватке с Магой Лысым Хищником? LIVE!
Мощь Штыркова против универсализма Исмаилова. Главные подробности турнира АСА 115 — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

В предстоящие выходные в Москве состоится заключительный в 2020 году турнир АСА 115. Главным событием вечера станет поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Исмаиловым по прозвищу Лысый Хищник и Уральским Халком Иваном Штырковым. Дата боя – 13 декабря, начало поединка – не ранее 22:00 по московскому времени. Местом схватки выбрана «ВТБ Арена».

Всего воскресным вечером в октагон выйдет 15 пар бойцов. В соглавном бою в лёгком весе сойдутся чемпион ACВ Юсуф Раисов и Егор Голубцов. Наблюдать за событиями этого ивента можно на сайте АСА (aca-mma.com), купив предварительно трансляцию. В онлайн-трансляции мы в деталях расскажем вам о тех событиях, которые будут происходить вокруг турнира и на самой арене.

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