Бой года в России. Устоит ли Уральский Халк Иван в схватке с Магой Лысым Хищником? LIVE!
Мощь Штыркова против универсализма Исмаилова. Главные подробности турнира АСА 115 — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
В предстоящие выходные в Москве состоится заключительный в 2020 году турнир АСА 115. Главным событием вечера станет поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Исмаиловым по прозвищу Лысый Хищник и Уральским Халком Иваном Штырковым. Дата боя – 13 декабря, начало поединка – не ранее 22:00 по московскому времени. Местом схватки выбрана «ВТБ Арена».
Всего воскресным вечером в октагон выйдет 15 пар бойцов. В соглавном бою в лёгком весе сойдутся чемпион ACВ Юсуф Раисов и Егор Голубцов. Наблюдать за событиями этого ивента можно на сайте АСА (aca-mma.com), купив предварительно трансляцию. В онлайн-трансляции мы в деталях расскажем вам о тех событиях, которые будут происходить вокруг турнира и на самой арене.
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