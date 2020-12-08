«Есть разница, каким нокаутом проиграть». Пакьяо уехал в больницу прямо с ринга. Видео

8 декабря 2012 года мир бокса увидел поединок, который и сейчас без преувеличения можно назвать одним из величайших в нынешнем столетии. Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес в блестящем стиле нокаутировал единственного боксёра, завоёвывавшего титул в восьми категориях Мэнни Пакьяо. В очередную годовщину той схватки вспоминаем её подробности.

Предыстория

Дуэль Хуана Мануэля Маркеса и Мэнни Пакьяо выходит далеко за пределы 8 декабря 2012 года. На секундочку, то была их уже четвёртая встреча. Впервые же они подрались ещё в 2004 году, когда бились в полулёгком весе (до 57,2 кг). Тогда Маркес защищал свои чемпионские титулы от посягательств филиппинца и не без труда сделал это. Уже в первом раунде Пакмен трижды отправил Хуана Мануэля на канвас. Но тот не только выжил, но в дальнейшем перехватил инициативу и в излюбленной контратакующей манере перебил соперника. Как бы то ни было, судьи тогда насчитали ничью. Такой результат вызвал недовольство обеих сторон и стало ясно, что так всё не закончится.



Через четыре года мексикано-филиппинская дуэль продолжилась во втором полулёгком весе (до 59 кг) и снова титул чемпиона вышел защищать Маркес. В третьем раунде Динамита оказался в нокдауне, но, как и в прошлом бою с Мэнни, сумел восстановиться и как минимум не уступал ему в дальнейшем. Статистика ударов показала, что мексиканец был немножечко лучше. Тем не менее по завершении 12 раундов победа раздельным решением ушла в руки Пакьяо, что снова вызвало много пересудов.



Всё это привело к тому, что в ноябре 2011 года противостояние Маркеса и Пакьяо преобразовалось в трилогию. На третий поединок в статусе чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) выходил уже Мэнни. И снова, как и в прошлые два раза, очевидного победителя не было. Но судьи снова отдали предпочтение филиппинцу. При этом стоит отметить, что Пакмэн бил чаще, а Динамит был немного точнее, так что решение для судей было и впрямь спорным.

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Уже практически сразу после завершения третьей схватки эксперты стали обсуждать возможный четвёртый поединок принципиальных соперников, и он не заставил себя долго ждать. Промоутеры, понимая, что на очередном триллере можно собрать ещё несколько десятков миллионов, на этот раз не стали тянуть 2-3 года. Стороны ударили по рукам и организовали поединок в декабре 2012 года.

Бой

Между третьим и четвёртым поединком Маркес и Пакьяо провели по одному промежуточному бою. Мексиканец выступил у себя на родине и единогласным решением судей перебил техничного харьковчанина Сергея Федченко. Что касается Мэнни, то он сенсационно проиграл Тимоти Брэдли, лишился титула чемпиона мира и заставил говорить скептиков о том, что его лучшие годы позади.



Так что на четвёртую схватку с давним соперником Пакмен вышел полный решимости посрамить скептиков. Маркесу же не было необходимости искать дополнительную мотивацию. Уж слишком он хотел доказать, что лучше Пакьяо.

Бойцы, зная друг друга, начали без разведки. Поначалу Мэнни был точнее и доносил до цели более чистые удары. Но в середине третьего раунда для Пакмена прозвучал тревожный звоночек. Простая комбинация из левого прямого и правого бокового от Маркеса достигла цели, в результате Мэнни оказался в нокдауне. Как бы то ни было, развить успех Динамиту не удалось, нельзя сказать, что его соперник был сильно растерян, а потому Хуан и не пошёл на агрессивное добивание. В четвёртой трёхминутке Маркес, будучи великолепным контрпанчером, несколько раз поймал оппонента. В середине пятого отрезка рефери посчитал Маркесу довольно спорный нокдаун. Мексиканец, будучи недоволен этим, пошёл отыгрываться и максимально обострил события в ринге. В итоге спортсмены пошли в жесточайший и продолжительный размен, который завершился лишь с гонгом на перерыв.

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А потом настал шестой раунд. Разгорячённые бойцы уже не готовы были снижать градус противостояния и рубились изо всех сил, выбрасывая максимально возможное количество ударов. Поддавшись эмоциональному накалу и пытаясь забрать концовку раунда, Пакьяо ринулся вперёд и на последней секунде раунда пропустил от соперника жесточайший встречный удар справа. Филиппинец рухнул на канвас лицом вниз. Открывать счёт не было необходимости. Это был чистый нокаут. Маркес применил своё главное оружие – контратаку и она оказалась просто-таки разящей и блестящей. Пакьяо после такого удара не мог прийти в сознание ещё несколько минут. По итогам года схватка Маркеса и Пакьяо получила награды в категориях «Бой года», «Нокаут года», «Событие года» и «Раунд года» (5-я трёхминутка).

Что было после

Маркес после главного триумфа в жизни вышел на титульный бой с Тимоти Брэдли. Случилось это в октябре 2013 года. На тот момент Хуану Мануэлю было уже 40 лет. Всего себя он отдал в боях с Пакьяо и совладать с молодым соперником не сумел. В результате в 2014 году он провёл прощальный бой с удобным соперником в лице Майка Альварадо и завершил карьеру. Маркес почти сразу после победы над Пакменом исключил возможность их пятой встречи, хотя кто-то требовал и этого.

Но, как справедливо отмечал мексиканец, если в первых трёх боях вопрос о победителе оставался открытым и требовал продолжения, то в этот раз всё было понятно. Позже, в 2015-2016 годах, обсуждалось возможное возвращение Хуана ради боя с другой легендой бокса Мигелем Котто. Но стороны не пришли к соглашению. Сейчас 47-летний ветеран уже окончательно «на пенсии».



Что касается Пакмена, многие полагали, что после жуткого поражение от Маркеса он уже не оправится. За Мэнни переживал даже Флойд Мейвезер.



«Пакьяо нужно отдохнуть. Мне жаль его, действительно жаль. Есть разница в том, каким нокаутом проиграть. Одно дело встать, сесть в свой угол на стуле и приходить в себя, и совершенно другое – попасть в больницу. Это было близко к смерти. Мои молитвы с семьёй Мэнни. Надеюсь, он сможет вернуться», — говорил тогда американец.

Старость в радость. Самые возрастные чемпионы мира по боксу Мэнни Пакьяо — 40 лет. Накануне он играючи побил молодого соперника и стал одним из самых возрастных чемпионов мира.

И действительно, к удивлению многих, Мэнни смог вернуться. После сокрушительного поражение он провёл уже 10 поединков и проиграл всего в двух из них. Одна осечка случилась как раз в бою с Мейвезером, а вторая была достаточно спорной, если не сказать скандальной – в бою с Джеффом Хорном. Конечно, сейчас 41-летний боец не выглядит так, как это было в боях с Оскаром де ла Хойей, Рикки Хаттоном или Антонио Маргарито.



Но Пакмен по-прежнему дерётся на чемпионском уровне и бьёт молодых соперников. Сейчас встречи с ним жаждут другие чемпионы полусреднего веса — Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Наверное, филиппинец кажется им лёгкой добычей, у которой есть пояс (по версии WBA Super) и громкое имя. Но думается, что даже нынешний Пакьяо не даст им лёгкой жизни. Посмотрим, тряхнёт ли он стариной в 2021 году или всё-таки сосредоточится на политике в родной стране.