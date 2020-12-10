Иван снёс британского гиганта первым ударом. Что будет, если Халк так попадёт по Маге?

До главного боя года в российских ММА остаётся трое суток. Уже в воскресенье, 13 декабря 2020 года, в октагон, установленный на «ВТБ Арене» в Москве, выйдут Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Этот бой в полутяжёлом весе возглавит кард турнира АСА 115. За Лысого Хищника говорит его опыт и богатый технический арсенал, Уральский Халк противопоставляет соперникам мощь и невероятные физические данные. Большинство специалистов сходятся во мнении, что фаворитом схватки будет Мага. Но мы сейчас покажем, что значит один удар уральского богатыря.

Бой года в России. Устоит ли Уральский Халк Иван в схватке с Магой Лысым Хищником? LIVE! Мощь Штыркова против универсализма Исмаилова. Главные подробности турнира АСА 115 — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Дело было предпраздничным майским вечером в Екатеринбурге. В главном поединке очередного турнира RCC 28-летнему Ивану противостоял англичанин Фил де Фрайс. Опытный боец по прозвищу F-11 (легендарный палубный американский истребитель) производил весьма устрашающее впечатление. Когда бойцы оказались друг напротив друга в ринге (именно в ринге проводился тот поединок, мы вернёмся к данному факту), в глаза бросилась внушительна разница в габаритах. Британец был на 11 сантиметров выше и на 5 килограммов тяжелее.

А за плечами Фрайса был богатейший бойцовский опыт. В той же UFC он сражался с Миочичем, Митрионом и Томпсоном (именно его минувшей осенью поколотил Сергей Харитонов). Внушительна оппозиция, ничего не скажешь. За Ивана было немного боязно. Но сам Уральский Халк настроен был по-боевому. Более того, при подготовке к поединку его команда особое внимание уделяла кикбоксингу. Ударку на тот момент Штырков потянул очень прилично.

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Сложно сказать, как сложился бы поединок, если бы Фил сумел затянуть россиянина в излюбленный им вязкий стиль с клинчами и обилием борьбы. Но тем вечером мы увидели лучшую версию Халка – взрывного, напористого и сносящего всё на своём пути. Иван занял доминирующую позицию в ринге. Обменялся с соперником лоу-киками и бросился в свою первую атаку. С начала боя прошло всего 20 секунд, а зубодробительный оверхенд левой достиг цели. Кулак Халка с характерным звуком врезался в челюсть соперника.

Права на видео принадлежат RCC Boxing Promotions. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Эта первая атака в бою стала, по сути, решающей. Проводись поединок в октагоне, всё закончилось бы в считаные секунды. Но ринг, а точнее, пространство между канатами позволяло англичанину буквально уползать в зрительский зал, пряча свою голову от пудовых уральских кулаков. Судья как мог возвращал Фила в схватку, но в какой-то момент и его терпение лопнуло. Бой был остановлен досрочно, хотя делать это, повторюсь, можно было значительно раньше.

Сложно сказать, почему у нас болельщики любят поискать чёрную кошку в тёмной комнате, обвиняя бойцов, что в российских промоушенах им подвозят «мешков». Были такие мнения и после этой встречи. Но этот британский дылда оказался совсем не простым парнем и после поражения в Екатеринбурге одержал шесть уверенных викторий. Из них три – досрочно. И не где-нибудь, а в М-1, Bellator и KSW. И та победа Ивана сама что ни есть боевая и полноценная.



Если Магомед в предстоящее воскресенье задумает потолкаться с Халком в стойке, его могут ожидать крайне неприятные сюрпризы. Встретиться с кулачищами Ивана – удовольствие крайне сомнительное. А по словам самого Штыркова, он никогда ещё не был настолько хорошо готов к бою. Иван даже провёл сбор в Дагестане, где прилично поработал над борьбой.



Просмотр турнира будет доступен на официальном сайте лиги АСА и в мобильном приложении по системе PPV (платная трансляция).