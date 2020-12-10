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Магомед Исмаилов – Иван Штырков на АСА 115, 13 декабря 2020 года, видео нокаута Уральского Халка

Магомед Исмаилов – Иван Штырков на АСА 115
Игорь Брагин
Иван снёс британского гиганта первым ударом. Что будет, если Халк так попадёт по Маге?
Судья мучил несчастного ещё полторы минуты, пока Штырков выбивал из Фраса дух.
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

До главного боя года в российских ММА остаётся трое суток. Уже в воскресенье, 13 декабря 2020 года, в октагон, установленный на «ВТБ Арене» в Москве, выйдут Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Этот бой в полутяжёлом весе возглавит кард турнира АСА 115. За Лысого Хищника говорит его опыт и богатый технический арсенал, Уральский Халк противопоставляет соперникам мощь и невероятные физические данные. Большинство специалистов сходятся во мнении, что фаворитом схватки будет Мага. Но мы сейчас покажем, что значит один удар уральского богатыря.

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Дело было предпраздничным майским вечером в Екатеринбурге. В главном поединке очередного турнира RCC 28-летнему Ивану противостоял англичанин Фил де Фрайс. Опытный боец по прозвищу F-11 (легендарный палубный американский истребитель) производил весьма устрашающее впечатление. Когда бойцы оказались друг напротив друга в ринге (именно в ринге проводился тот поединок, мы вернёмся к данному факту), в глаза бросилась внушительна разница в габаритах. Британец был на 11 сантиметров выше и на 5 килограммов тяжелее.

А за плечами Фрайса был богатейший бойцовский опыт. В той же UFC он сражался с Миочичем, Митрионом и Томпсоном (именно его минувшей осенью поколотил Сергей Харитонов). Внушительна оппозиция, ничего не скажешь. За Ивана было немного боязно. Но сам Уральский Халк настроен был по-боевому. Более того, при подготовке к поединку его команда особое внимание уделяла кикбоксингу. Ударку на тот момент Штырков потянул очень прилично.

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Сложно сказать, как сложился бы поединок, если бы Фил сумел затянуть россиянина в излюбленный им вязкий стиль с клинчами и обилием борьбы. Но тем вечером мы увидели лучшую версию Халка – взрывного, напористого и сносящего всё на своём пути. Иван занял доминирующую позицию в ринге. Обменялся с соперником лоу-киками и бросился в свою первую атаку. С начала боя прошло всего 20 секунд, а зубодробительный оверхенд левой достиг цели. Кулак Халка с характерным звуком врезался в челюсть соперника.

Права на видео принадлежат RCC Boxing Promotions. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Эта первая атака в бою стала, по сути, решающей. Проводись поединок в октагоне, всё закончилось бы в считаные секунды. Но ринг, а точнее, пространство между канатами позволяло англичанину буквально уползать в зрительский зал, пряча свою голову от пудовых уральских кулаков. Судья как мог возвращал Фила в схватку, но в какой-то момент и его терпение лопнуло. Бой был остановлен досрочно, хотя делать это, повторюсь, можно было значительно раньше.

Сложно сказать, почему у нас болельщики любят поискать чёрную кошку в тёмной комнате, обвиняя бойцов, что в российских промоушенах им подвозят «мешков». Были такие мнения и после этой встречи. Но этот британский дылда оказался совсем не простым парнем и после поражения в Екатеринбурге одержал шесть уверенных викторий. Из них три – досрочно. И не где-нибудь, а в М-1, Bellator и KSW. И та победа Ивана сама что ни есть боевая и полноценная.

Если Магомед в предстоящее воскресенье задумает потолкаться с Халком в стойке, его могут ожидать крайне неприятные сюрпризы. Встретиться с кулачищами Ивана – удовольствие крайне сомнительное. А по словам самого Штыркова, он никогда ещё не был настолько хорошо готов к бою. Иван даже провёл сбор в Дагестане, где прилично поработал над борьбой.

Просмотр турнира будет доступен на официальном сайте лиги АСА и в мобильном приложении по системе PPV (платная трансляция).

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