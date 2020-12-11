Боец долго отбивал лицом локти соперника. Потом радостно с ним обнимался. Что?

В ночь с 10 на 11 ноября мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл последний турнир Bellator в 2020 году – Bellator 254. Конечно, внимание болельщиков было приковано к титульному поединку Илимы-Лей Макфарлен с Джулианой Веласкес, а также дебюту в промоушене Магомеда Магомедова. Но в ходе ивента случился и ряд других примечательных событий.

Чемпионка нокаутировала «домохозяйку» за 10 секунд. Сейчас Илима — рекордсменка Bellator Ролик с поединком набрал более миллиона просмотров в YouTube, но вряд ли Макфарлейн об этом мечтала.

Так, свидетелями яркого зрелища стали те из болельщиков, кто не пожалел своего времени и смотрел шоу с самого начала. Уже первый поединок Bellator 254 получился на загляденье. Участвовали в нём представители полусреднего веса Билли Гофф и Робсон Грэйси — младший. Первый выступил в Bellator впервые после почти двухгодичной давности, предыдущие два поединка он провёл в других лигах и в обоих случаях проиграл. Что касается бразильца с прославленной фамилией, то он все свои три боя на профессиональном уровне провёл в Bellator и пока неизменно побеждал.



Учитывая это, многим казалось, что именно Грэйси-младший будет фаворитом встречи. Тем не менее Гофф смело начал поединок и постоянно оказывал на соперника давление. Грэйси же, будучи мастером джиу-джитсу и одержавший все победы удушающим приёмом, периодически пытался перевести схватку в партер, но время от времени выбрасывал и точные удары в стойке. Невзирая на несколько удачных эпизодов от Робсона, в целом первый раунд можно было отдавать американцу.



Во втором раунде Гофф решил поддать жару, начав работать более разнообразно. Он стал наносить удары уже и по корпусу, и по голове. Статистика показывала, что преимущество Билли по точным ударам было просто подавляющим. Робсон явно начал проседать функционально и всё чаще прижимался к сетке. Это и стало ключевым моментом встречи.

Видео можно посмотреть на странице BellatorMMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Bellator.

В одном из таких эпизодов Гофф пробил мощный правый боковой точно в челюсть противника. Тот каким-то удивительным образом устоял, но явно был потрясён. Тогда Билли, почувствовав запах победы, пошёл в затяжную и яростную атаку. Впрочем, затяжной бы она не была, если бы рефери среагировал вовремя. Но третий в клетке был недостаточно расторопным и позволил Гоффу донести до подбородка соперника ещё несколько тяжелейших ударов локтями. В итоге судья всё-таки вмешался в схватку и остановил экзекуцию над бразильцем. Самое удивительное, что Робсон ещё каким-то образом стоял на ногах. И мало того, вместо того чтобы после остановки поединка просто сесть и перевести дух, он буквально рвался поблагодарить соперника за бой и поздравить его. Вот уж где действительно слишком корректное поведение.

К слову о рефери, после завершения схватки многие пользователи Сети раскритиковали того за слишком позднюю остановку схватки.



Подытоживая, скажем, что если Гофф после возобновления выступлений в Bellator продолжит в таком же духе, то его ждёт большое будущее. Ну а Грэйси, похоже, ещё долго будет приходить в себя после пережитого.