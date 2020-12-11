Чеченский Волк опустил руки и не защищался. Но американец всё равно ему проиграл. Видео

Никаев в дебютном бою в Bellator пожалел соперника и сохранил ему здоровье. А что было бы, включи Шамиль полный газ?

В ночь на 11 декабря по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир Bellator 254. Ивент оказался одним из тех, где зажигать начали с самого начала. Несмотря на то, что три из четырёх боёв в прелимах завершились досрочно, лучшим поединком предварительного карда Bellator в 2020 году портал MMA Junkie окрестил противостояние в полусреднем весе между бельгийским бойцом чеченского происхождения Шамилем Никаевым и американцем Кемраном Лачиновым. Бой закончился единогласным решением в пользу Чеченского Волка, которого ещё называют «маленьким Фёдором», но по зрелищности он действительно не уступал остальным поединкам турнира.

Для Никаева, ставшего первым чеченским бойцом, подписанным в Bellator, этот бой был дебютным в лиге. В последний раз он дрался в феврале 2018 года ещё в промоушене АСВ, где раздельным решением победил опытного Александра Сарнавского. В потенциале Чеченского Волка никто не сомневался, но вот относительно его формы после столь долгого простоя возникали вопросы. Возможно, Никаев в этот вечер и не показал лучшую версию себя, но точно наработал на победу и восхищение публики.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на странице Скотта Кокера в «Твиттер».

Никаев выложился и переиграл соперника в первых двух раундах, поэтому к третьей пятиминутке он выглядел очень уставшим. Помочь переломить ситуацию Лачинову мог только финиш, но и он уже почти выдохся, чтобы совершить какое-то значимое действие. Тем не менее, боец до последнего набрасывал удары, которые Никаев буквально останавливал своей головой. Бельгийский чеченец понимал, что забрал первые два раунда, поэтому мог позволить себе покуражиться в последнем отрезке боя. С каждым таким ударом казалось, что Никаев вот-вот упадёт, но он только смеялся Лачинову в лицо. Возможно, Чеченский Волк даже позволил оппоненту немного проявить себя под конец поединка, будучи уверенным в своей победе.

Готовиться к бою Шамилю Никаеву помогал боец UFC Гилберт Бёрнс, находящийся сейчас на серии из шести побед. Тренируется Чеченский Волк в одном из лучших залов – Sanford MMA, под руководством тренера Генри Хуфта. Кстати, раньше там тренировался и чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман. Вряд ли кто-то из них мог посоветовать Никаеву принимать удары в лицо даже под конец поединка, но в итоге победа у бойца в кармане, а боем восхитился сам глава Bellator Скотт Кокер. Очень даже неплохо для дебюта в лиге.