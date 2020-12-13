Боец «уснул» на прямых ногах. Британец даже не видел пропущенного удара. Видео

В Москве на «ВТБ-Арене» в эти минуты проходит мощнейший турнир по смешанным единоборствам ACA 115. Конечно, в первую очередь он вызывает интерес в связи с мейн-ивентом, в котором встретятся Магомед Исмаилов и Иван Штырков.

Всё и все — за Магу! Сумеет ли уральский парень Иван сотворить чудо?! LIVE! Бои уже стартовали. Магомед и Иван уже на арене! Во всех подробностях расскажем о событиях вокруг турнира АСА 115.

Но уже сейчас стоит признать, что организаторы шоу постарались на славу, потому что предварительные поединки также получаются на загляденье. Один из них прошёл в полутяжёлом весе. В клетку вышли экс-боец UFC 32-летний британец Люк Барнатт и 35-летний Евгений Егембердиев из Казахстана.

Оба бойца вышли на поединок после поражений в предыдущих боях, потому мотивация зашкаливала как у гостя с Туманного Альбиона, так и у спортсмена из Алма-Аты.



Первые секунды схватки прошли в традиционной разведке, но уже по истечении минуты Егембердиев отметился неплохим хай-киком, а ещё через несколько мгновений здорово пробил по корпусу и по голове. Барнатт смотрелся чрезвычайно пассивно, хотя периодически и доносил до бороды соперника встречные удары.

Права на видео принадлежат АСА. Ролик можно посмотреть на странице АСА в «Инстаграме»

К концу раунда, когда Люк подсел функционально, Егембердиев перешёл к активным действиям. Представитель Казахстана провалил соперника и пошёл в наступление. Барнатт стал жаться к сетке, Евгений сразу же этим воспользовался, и его атака приняла характер затяжной. В итоге Люк стал отступать без ударов и фактически по прямой. Егембердиеву нужно было только это. В конечном счёте Евгений догнал оппонента тяжелейшим левым боковым в скулу. В результате Барнатт отключился, буквально стоя на ногах. Шикарная победа казахстанца.

Британца пришлось приводить в чувства довольно долго, но после бойцы всё-таки поприветствовали друг друга.



Что ж, Егембердиев закрыл поражение в минувшем поединке и может претендовать на более серьёзные поединки. А Барнатт проиграл пятый раз за последние шесть поединков, так что ему явно пора что-то менять.



Ну а зрители могут сказать бойцам спасибо за яркое шоу. Уж если такими получаются предварительные поединки, можно лишь представить, что готовят нам Мага и Уральский Халк. Ждать осталось недолго.