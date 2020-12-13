Это вам не Емельяненко отлупить! Мага так и не смог нокаутировать Штыркова. Видео

В Москве завершился долгожданный турнир по смешанным единоборствам АСА 115, который, без преувеличения, был едва ли не главным событием года в российском мире ММА. Таковым он стал, безусловно, благодаря главному поединку, в котором бились Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Но до их появления в клетке зрители увидели немало интересных и ярких событий.



Так, бойцы тяжёлого веса Дмитрий Побережец и Руслан Магомедов устроили настоящую битву гигантов. Инициатива переходила от одного спортсмена к другому. В середине второго раунда Побережец потряс Магомедова мощнейшим ударом, но Руслан каким-то чудом встал и дожил до конца пятиминутки. В третьем раунде наступила развязка. Киевлянин выдержал мощный выстрел соперника по корпусу, а затем перешёл в наступление и нокаутировал Магомедова.

Боец «уснул» на прямых ногах. Британец даже не видел пропущенного удара. Видео В октагон приводить в чувства Люка Барнатта рванули сразу четверо медиков.

Яркие досрочные победы также добыли Евгений Егембердиев и Андрей Гончаров, нокаутировавшие Люка Барнатта и Адлана Батагова соответственно. Упомянуть также стоит успех Юсуфа Раисова и шикарную схватку соглавного события шоу, в котором бились Магомедрасул Гасанов и Артём Фролов. Бойцы показали очень конкурентное противостояние, в заключительном раунде которого соперники устроили настоящую зарубу. По итогам дуэли судьи увидели победу Гасанова.



Ну а дальше пришло время главного события вечера, схватки Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова. Не лишним будет упомянуть, что Исмаилов проводил первый поединок после громкой победы над Александром Емельяненко и выходил в октагон едва ли не в статусе главной звезды российских ММА-промоушенов.



Штырков же в предыдущем бою справился с куда более скромным поляком Михалом Пастернаком. В целом Ивана в последнее время не критиковал разве что ленивый, так что неудивительно, что Уральский Халк выходил в клетку в статусе явного аутсайдера. Не находилось почти ни одного эксперта, который бы давал ему шансы.



Но Иван был твёрдо намерен посрамить скептиков. Первые две минуты поединка прошли в стойке, и Штырков смотрелся в этом компоненте очень неплохо. Тогда Лысый Хищник решил зайти с козырей и попробовал забороть соперника. Но Уральский Халк удивил и здесь, очень прилично защищаясь. Явно сказались тренировочные сборы в Дагестане. В целом первый раунд можно было записать в актив Исмаилову, но ему точно не было так легко, как в противостоянии с Александром Емельяненко.

Права на видео принадлежат АСА. Ролик можно посмотреть на странице АСА в «Инстаграме».

Во второй пятиминутке Иван Штырков потихоньку стал проседать с функциональной точки зрения. Уралец замедлился и не был так же настойчив. В дебюте раунда Магомеду удался шикарный амплитудный бросок, а после того как спортсмены вернулись в стойку, Исмаилов владел более ощутимым преимуществом уже и здесь. В конце отрезка ему снова удалось перевести схватку в партер и выйти на боковой контроль, но Штырков опять продемонстрировал уверенную защиту.

Перед стартом третьего раунда тяжело дышали уже оба спортсмена. Скорости явно упали, но напряжение лишь возрастало. Почти сразу Мага донёс до Штыркова хороший левый хук, Иван не остался в долгу и ответил не менее крепко.



В середине раунда Магомед потряс соперника несколькими жёсткими попаданиями снизу и сбоку. После бойцы снова перешли в партер, где Лысый Хищник был лучше, а Штырков лишь демонстрировал умелую защиту. На последней минуте обессиленный Иван уже просто выживал, но на морально-волевых таки достоял. Шикарная схватка, которая получилась гораздо более конкурентной, чем ожидалось. Но всё-таки вердикт судей был однозначен и справедлив – победа Исмаилова единогласным решением.

Мага бил и бросал Штыркова, но нокаутировать не хватило силёнок. Халк выжил. LIVE Штырков и Исмаилов выдали шикарное шоу! Бой года удаося. Главные подробности — на «Чемпионате».

Подводя итог, скажем, что Магомед подтвердил статус главной звезды российских промоушенов и поднял свои акции в торгах за возможный бой со звёздным Йоэлем Ромером. Что касается Штыркова, то его упрекнуть за этот поединок сложно. Иван отдал всего себя и смотрелся очень неплохо и уж точно лучше, чем ожидалось.



Что ж, теперь бойцов остаётся поблагодарить и понадеяться, что в 2021 году они подарят нам не менее яркие схватки.