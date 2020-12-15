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Кто станет следующим соперником Магомеда Исмаилова: Александр Шлеменко или Владимир Минеев?

Шторм бросил вызов Маге
Игорь Брагин
Шторм бросил вызов Маге! Рискнёт ли Лысый Хищник принять реальный бой?
Шлеменко по всем параметрам подходит Исмаилову. Только он при этом ещё и победить может.
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Бой Маги Исмаилова и Ивана Штыркова в минувшие выходные затмил даже очень крутой ивент в UFC. По крайней мере для российского болельщика. У вас может быть совершенно различное отношение к этому бою, но не признать, что Исмаилов умеет делать ярчайшее шоу, просто нельзя. В случае с Уральским Халком он проявил себя не только как яркий шоумен (в этом уже никто не сомневается), но и как крутой профи, который работает не только на свои интересы.

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В случае с Иваном, он настолько круто провёл бой, что и сам остался в выигрыше (во всех смыслах), и Ивану реноме не испортил. Во втором раунде был кризисный момент, когда Штырков «задышал», и Мага тут же перевёл схватку в партер, пару раз эффектно бросил соперника, растормошил, если можно так выразиться, а затем дал восстановиться в стойке. И провиса в поединке не случилось, и Ивану открыл второе дыхание.

Уральский боец после боя благодарил победившего соперника, а разбирающиеся в предмете люди в один голос утверждают, что Иван был едва ли не лучшей версией себя. К нему и отношение теперь будет иное – как у промоутеров, так и у болельщиков. Получается, что парню есть куда расти, главное, верить в свои силы и вести правильную работу. Но Мага, конечно, не Мать Тереза, он и свой интерес тут не упустил, укрепившись в статусе самого высокооплачиваемого бойца российских ММА.

И к нему теперь выстроится очередь из бойцов далеко не самого последнего порядка. И вряд ли что-то перепадёт Минееву. Да, с Владимиром были разногласия, да, бойцы сходились в октагоне, но денежным этот поединок не назовёшь. Сам Исмаилов нацелен на Ромеро, буквально на днях отчисленного из UFC. Это реально крутое имя, и бой можно было раскрутить не только в России, но и далеко за её пределами. Однако есть одно но… 43-летний Йоэль сумел договориться с лигой Bellator.

И тут как нельзя кстати вызов Лысому Хищнику бросил Александр Шлеменко. Экс-чемпион Bellator совершенно логично отметил, что круг бойцов, которые были бы интересны в плане боя с Магой, невероятно сузился. И если перейти от шоу-боёв к поединкам с реальным спортивным интересом, кандидатура Шторма должна устроить всех. Магомед получит достойного со спортивной точки зрения соперника, фанаты — реально интригующее противостояние, а промоутеры – возможность продать этот бой за пределы России.

Александр в последний раз выходил в октагон ровно год назад, когда в Екатеринбурге за 2 секунды до окончания первого раунда заставил сдаться американца Дэвида Бранча. Понятно, что Мага сейчас в таком положении, что может спокойно сам выбирать того, с кем войдёт в клетку. Но 36-летний Шторм представляется самым адекватным со спортивной точки зрения вариантом.

Если, конечно, Исмаилов не ставит себе целью окончательно уйти в шоу-бизнес. Таких вариантов у него будет уйма.

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Но если отталкиваться от чисто спортивного интереса, который будет завязан ещё и на деньгах, выбор определённо должен пасть на Шторма. Ведь хотя бы один из трёх боёв должен нести в себе реальную, а не искусственно подогреваемую интригу. Где-то же должно быть и про спорт. Мы понимаем, что Мага сейчас в той ситуации, когда он может выбирать почти любого из доступных соперников, что именно он будет диктовать условия. Но бой с Александром представляется самым адекватным и выгодным для всех вариантом.

Промоутеры получают событие, в котором будет реальный спортивный интерес. При этом самый популярный российский боец встретится с хорошо известным в мире экс-чемпионом одной из главных лиг планеты. И здесь Шторм прав: каким бы классным и весёлым парнем Мага ни был, интерес к Шлеменко за пределами России кратно выше. И раз уж Ромеро с крючка сорвался, вариант поединка с одной из российских легенд ММА представляется вполне адекватным.

А кого вы хотели бы увидеть в одном октагоне с Магой?

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