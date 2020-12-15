Шторм бросил вызов Маге! Рискнёт ли Лысый Хищник принять реальный бой?

Бой Маги Исмаилова и Ивана Штыркова в минувшие выходные затмил даже очень крутой ивент в UFC. По крайней мере для российского болельщика. У вас может быть совершенно различное отношение к этому бою, но не признать, что Исмаилов умеет делать ярчайшее шоу, просто нельзя. В случае с Уральским Халком он проявил себя не только как яркий шоумен (в этом уже никто не сомневается), но и как крутой профи, который работает не только на свои интересы.

Мага швырял Ваню, как пушинку. Лучшие моменты боя года в России. Видео «Два химика» выдали такой бой, что фанаты в зале едва не разнесли октагон раньше времени.

В случае с Иваном, он настолько круто провёл бой, что и сам остался в выигрыше (во всех смыслах), и Ивану реноме не испортил. Во втором раунде был кризисный момент, когда Штырков «задышал», и Мага тут же перевёл схватку в партер, пару раз эффектно бросил соперника, растормошил, если можно так выразиться, а затем дал восстановиться в стойке. И провиса в поединке не случилось, и Ивану открыл второе дыхание.



Уральский боец после боя благодарил победившего соперника, а разбирающиеся в предмете люди в один голос утверждают, что Иван был едва ли не лучшей версией себя. К нему и отношение теперь будет иное – как у промоутеров, так и у болельщиков. Получается, что парню есть куда расти, главное, верить в свои силы и вести правильную работу. Но Мага, конечно, не Мать Тереза, он и свой интерес тут не упустил, укрепившись в статусе самого высокооплачиваемого бойца российских ММА.

И к нему теперь выстроится очередь из бойцов далеко не самого последнего порядка. И вряд ли что-то перепадёт Минееву. Да, с Владимиром были разногласия, да, бойцы сходились в октагоне, но денежным этот поединок не назовёшь. Сам Исмаилов нацелен на Ромеро, буквально на днях отчисленного из UFC. Это реально крутое имя, и бой можно было раскрутить не только в России, но и далеко за её пределами. Однако есть одно но… 43-летний Йоэль сумел договориться с лигой Bellator.



И тут как нельзя кстати вызов Лысому Хищнику бросил Александр Шлеменко. Экс-чемпион Bellator совершенно логично отметил, что круг бойцов, которые были бы интересны в плане боя с Магой, невероятно сузился. И если перейти от шоу-боёв к поединкам с реальным спортивным интересом, кандидатура Шторма должна устроить всех. Магомед получит достойного со спортивной точки зрения соперника, фанаты — реально интригующее противостояние, а промоутеры – возможность продать этот бой за пределы России.



Александр в последний раз выходил в октагон ровно год назад, когда в Екатеринбурге за 2 секунды до окончания первого раунда заставил сдаться американца Дэвида Бранча. Понятно, что Мага сейчас в таком положении, что может спокойно сам выбирать того, с кем войдёт в клетку. Но 36-летний Шторм представляется самым адекватным со спортивной точки зрения вариантом.



Если, конечно, Исмаилов не ставит себе целью окончательно уйти в шоу-бизнес. Таких вариантов у него будет уйма.

Цена вопроса – $ 600 тыс.? Мага Исмаилов может стать героем нового супербоя Александр Шлеменко подтвердил интерес к поединку с Лысым Хищником.

Но если отталкиваться от чисто спортивного интереса, который будет завязан ещё и на деньгах, выбор определённо должен пасть на Шторма. Ведь хотя бы один из трёх боёв должен нести в себе реальную, а не искусственно подогреваемую интригу. Где-то же должно быть и про спорт. Мы понимаем, что Мага сейчас в той ситуации, когда он может выбирать почти любого из доступных соперников, что именно он будет диктовать условия. Но бой с Александром представляется самым адекватным и выгодным для всех вариантом.



Промоутеры получают событие, в котором будет реальный спортивный интерес. При этом самый популярный российский боец встретится с хорошо известным в мире экс-чемпионом одной из главных лиг планеты. И здесь Шторм прав: каким бы классным и весёлым парнем Мага ни был, интерес к Шлеменко за пределами России кратно выше. И раз уж Ромеро с крючка сорвался, вариант поединка с одной из российских легенд ММА представляется вполне адекватным.



А кого вы хотели бы увидеть в одном октагоне с Магой?