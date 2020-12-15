Хант вырубил Деревенщину одним ударом. Легенда UFC отправился «поднимать с колен» бокс

В среду, 16 декабря, на стадионе «Бэнквэст» в Парраматте (Австралия) проведёт свой очередной боксёрский поединок Тим Цзю, сын экс абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Противостоять ему будет обладатель пояса второстепенной организации WBU новозеландец Бовин Морган. В соглавном событии вечера выступит бывший тяжеловес UFC Марк Хант, который сразится со звездой австралийского регби Полом Галленом. Экс-регбист выступает на профессиональном ринге с 2014 года и пока ни разу не проиграл. Впрочем, у него будет такой шанс в бою против опытного Супер Самоанца.

Марк Хант в последний раз дрался по правилам ММА ровно два года назад. По правилам бокса Супер Самоанец уже выступал дважды, однако ни в одном из поединков победу одержать не сумел. Тем не менее опыт и мастерство от Ханта никуда не делось. Как и тренировочный процесс не уходит в песок, а отражается на его рефлексах. И совсем не напрасно именно Марка видят фаворитом в этом противостоянии.



Само собой, никогда нельзя полностью списывать со счетов мастера нокаутов – а именно таким образом отец шестерых детей добыл десять из тринадцати своих побед в ММА. Причём фишкой бойца стали так называемые walk-off knockouts. В буквальном смысле это означает «ударил и ушёл». Одним из таких не требующих лишних действий финишей стал нокаут в бою против Роя Нельсона в 2014 году.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC Brasil в YouTube.

Завершить поединок досрочно Ханту удалось во втором раунде через три минуты после его начала. Как часто это бывает у тяжеловесов, ребята ходили друг перед другом, нацеливаясь на хороший удар. Лучше и быстрее это получилось у Супер Самоанца. Точным апперкотом он зарядил Нельсону прямо в подбородок, и боец моментально рухнул на канвас. Рефери подбежал к бедолаге, размахивая руками в знак прекращения боя, но Хант и не думал продолжать. Он прекрасно видел, что этого удара было достаточно, а потому поднял руки вверх, празднуя победу, и просто перешагнул через соперника. Выглядело это несколько надменно и дерзко, но эффектно.

Ближайшего оппонента Хант считает жёстким и сильным. Хорошо бы и Галлену думать аналогично. Супер Самоанец может быть неповоротливым и не в лучшей форме, но кулаки-пушки никуда не делись. Если Хант поймает оппонента, то вполне сможет отпраздновать свою первую победу на профессиональном ринге.