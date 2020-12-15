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Марк Хант проведёт боксёрский поединок против Пола Галлена 16 декабря 2020, превью боя

Марк Хант проведёт поединок против Пола Галлена
Алла Князева
Хант вырубил Деревенщину одним ударом. Легенда UFC отправился «поднимать с колен» бокс
Нокауты в стиле «вырубил и ушёл» — фирменная фишка Супер Самоанца. Вдохновит ли он на победу сына Кости Цзю?
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В среду, 16 декабря, на стадионе «Бэнквэст» в Парраматте (Австралия) проведёт свой очередной боксёрский поединок Тим Цзю, сын экс абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Противостоять ему будет обладатель пояса второстепенной организации WBU новозеландец Бовин Морган. В соглавном событии вечера выступит бывший тяжеловес UFC Марк Хант, который сразится со звездой австралийского регби Полом Галленом. Экс-регбист выступает на профессиональном ринге с 2014 года и пока ни разу не проиграл. Впрочем, у него будет такой шанс в бою против опытного Супер Самоанца.

Марк Хант в последний раз дрался по правилам ММА ровно два года назад. По правилам бокса Супер Самоанец уже выступал дважды, однако ни в одном из поединков победу одержать не сумел. Тем не менее опыт и мастерство от Ханта никуда не делось. Как и тренировочный процесс не уходит в песок, а отражается на его рефлексах. И совсем не напрасно именно Марка видят фаворитом в этом противостоянии.

Само собой, никогда нельзя полностью списывать со счетов мастера нокаутов – а именно таким образом отец шестерых детей добыл десять из тринадцати своих побед в ММА. Причём фишкой бойца стали так называемые walk-off knockouts. В буквальном смысле это означает «ударил и ушёл». Одним из таких не требующих лишних действий финишей стал нокаут в бою против Роя Нельсона в 2014 году.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC Brasil в YouTube.

Завершить поединок досрочно Ханту удалось во втором раунде через три минуты после его начала. Как часто это бывает у тяжеловесов, ребята ходили друг перед другом, нацеливаясь на хороший удар. Лучше и быстрее это получилось у Супер Самоанца. Точным апперкотом он зарядил Нельсону прямо в подбородок, и боец моментально рухнул на канвас. Рефери подбежал к бедолаге, размахивая руками в знак прекращения боя, но Хант и не думал продолжать. Он прекрасно видел, что этого удара было достаточно, а потому поднял руки вверх, празднуя победу, и просто перешагнул через соперника. Выглядело это несколько надменно и дерзко, но эффектно.

Ближайшего оппонента Хант считает жёстким и сильным. Хорошо бы и Галлену думать аналогично. Супер Самоанец может быть неповоротливым и не в лучшей форме, но кулаки-пушки никуда не делись. Если Хант поймает оппонента, то вполне сможет отпраздновать свою первую победу на профессиональном ринге.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Brett Hemmings/Getty Images

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