Сына Кости Цзю сравнили с Тайсоном, но без уважения. Тим в ответ грозит нокаутом

16 декабря в Параматте (пригород Сиднея, Австралия) пройдёт вечер профессионального бокса. Сказать, что нам часто приходится освещать турниры с далёкого Зелёного континента, точно нельзя. Но в этот раз повод нашёлся, причём достаточно заметный. В главном событии шоу выступит обладатель двух региональных титулов перспективный боксёр первого среднего веса Тим Цзю (16-0, 12 КО).

Минувшим летом сын легендарного бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю по-настоящему зажёг. В Таунсвилле он встретился с самым серьёзным соперником в карьере, экс-чемпионом мира в полусреднем весе Джеффом Хорном, который прежде всего известен победой над Мэнни Пакьяо.

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Но Цзю нисколько не смутил такой бэкграунд соперника. Тим попросту размотал Хорна, в результате чего Джефф отказался продолжать встречу после девятого раунда. Тот успех стал прорывным. О молодом парне заговорили не только как о носителе знаменитой фамилии, но и как об отдельной боевой единице, представляющей реальную угрозу. Сразу после победы над Хорном пошли разговоры о том, что Тим готов покорять американские ринги, где конкуренция гораздо выше, но стать звездой мирового масштаба реально проще. По большому счёту, Тим стоял в шаге от титульного боя. Но пандемия коронавируса и не думала отступать. А как известно, она слишком застопорила индустрию бокса в Северной Америке, и большинство топ-боксёров простаивают до сих пор или только-только начинают разбираться с расписанием поединков. Потому Тим не стал ждать у моря погоды, приняв решение провести в родной для себя Австралии ещё один поединок.

Соперником Цзю-младшего станет новозеландец Боуен Морган (21-1, 11 КО). У парня неплохой профессиональный рекорд, а в послужном списке есть победы над соперниками, которых бил и Тим, но, невзирая на всё это, в предстоящем поединке он считается явным аутсайдером. Вероятно, уверен в своей победе и сам российско-австралийский боксёр, который строит планы на будущее и планирует весной выступить в одном карде с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Теофимо Лопесом.

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Но на самом деле, смотреть за спину Моргану было бы ошибочно. Паренёк, может, и не хватает с неба звёзд, но характер у него жёсткий и целеустремлённый, а статус андердогов таких ребят обычно лишь разогревает.

Новозеландская пресса и вовсе воспевает своего боксёра, делая акцент на том, что его история удивительная и заслуживает того, чтобы по ней снимался фильм. И это действительно так. Характер Моргана закалялся в условиях непростого климата небольшого городка Рананга, расположенного на южной оконечности Новой Зеландии. Сын простого шахтёра также начинал трудовую деятельность на тяжелейшей стезе. Боуен работал в камерах глубокой заморозки, где разделывал туши животных, что требовало много здоровья и физической силы. Спортом парень увлёкся лишь в 15 лет, и именно тогда начал посещать секцию бокса. Очевидно, что это не лучший возраст для изучения азов, и многое пришлось навёрстывать в спешке. Но всё же Морган делал успехи и добился кое-чего на любительском ринге, завоевав почти 50 побед.



В профессионалы же он перешёл в 2014 году. Большую часть боёв провёл в Новой Зеландии и даже завоевал кое-какие региональные титулы, но поединок с Цзю-младшим для него стоит особняком. Боуен прекрасно понимает, что для него это шанс засветиться, и отмечает, что ему плевать на статус аутсайдера.



«Победа над Тимом изменит мою жизнь. Люди могут думать всё что угодно. Не обращаю внимания на то, что говорят. Сфокусирован на своей работе. Она заключается в том, чтобы выйти в ринг и причинить Цзю боль. Я еду туда, чтобы победить, а не стать частью шоу», — говорит Морган.



Боксёр убеждён, что победа над Цзю заставит Тима выйти на реванш, в котором можно будет заработать много денег. Таким образом, трудяга Морган рассчитывает заработать на безбедную жизнь для себя, жены и троих дочурок. Что ж, цель благородная. Новозеландская пресса верит в своего героя, сравнивая предстоящую схватку с легендарным боем Майка Тайсона с Бастером Дугласом. В той встрече Железный Майк сенсационно проиграл. Очевидно, что в мыслях новозеландцев в роли Тайсона теперь должен выступить Цзю-младший.

Конечно, всё это является небольшим преувеличением, но интерес к поединку удалось подогреть на все сто. Более того, начинает казаться, что интрига в противостоянии вполне реальна. Впрочем, сам Тим обещает ещё одну досрочную победу.



«Он едет ко мне домой, полагая, что заберёт мои титулы? Ни шанса, я не позволю этому случится. Для меня это то же самое, как если бы кто-то пробрался ко мне домой и пытался что-то украсть. Стали бы вы защищаться? Конечно. Защищу всё, что у меня есть. Я представляю фамилию Цзю по всему миру и не собираюсь всё оставлять на усмотрение судей. Я иду за нокаутом», — сказал Тим.



Что ж, оба боксёра настроены более чем серьёзно, и похоже, мы увидим знатную рубку. Так что настраивайтесь на классный поединок посреди недели. Поблагодарим за это австралийских промоутеров.