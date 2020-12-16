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Жозе Альдо — Марлон Вера на UFC Fight Night 183, 20 декабря 2020, превью боя

Жозе Альдо — Марлон Вера на UFC Fight Night 183
Алла Князева
Эффектный нокаут за секунду до сирены. Бедолага американец уже шёл на перерыв. Видео
Уроки мудрости от Жозе Альдо. Бразилец доказал, что драться нужно до конца.
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 19 на 20 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 183. В главном бою вечера встретятся полусредневесы Стивен Томпсон и Джефф Нил. Со-главным событием станет поединок в легчайшем весе между Марлоном Верой и бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе Жозе Альдо по прозвищу Лицо со шрамом. Вера – непростой боец, в последнем своём поединке нанёсший первое поражение одному из самых эпатажных ребят в UFC Шону О’Мэлли. С августа 2018 года он проиграл всего один бой из семи, в то время как Альдо находится на серии из трёх поражений подряд.

Определённо, бывший чемпион переживает не лучшие времена. Переход в легчайший вес особых успехов не принёс. В последний раз ему удавалось выиграть в феврале прошлого года у Ренато Мойкано. А в июле этого года он проиграл нокаутом Петру Яну схватку за пояс. Многие уже списали Альдо со счетов. Тем не менее, Дана Уайт продолжает давать шансы бойцу. И не только он: эксперты и букмекеры также видят его фаворитом в предстоящем поединке. Действительно, хочется ещё увидеть прежнего Жозе Альдо, который сам вырубал соперников, причём мог сделать это резко и эффектно. Один из самых необычных и внезапных нокаутов бразилец оформил в бою против Чеда Мендеса в январе 2012 года, защищая свой титул в полулёгком весе.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC в YouTube

Завершался первый раунд поединка: оставалось каких-то 15 секунд, а Мендес контролировал чемпиона у сетки, находясь у него за спиной. Альдо бы просто разорвать захват и выбраться, чтобы не отдать концовку. Но бразилец пошёл дальше. Он освободился от объятий Мендеса, а затем резко развернулся и нанёс сокрушительный удар коленом. Претендент явно не был к этому готов. Он упал на канвас, а Альдо бросился его добивать. Рефери Марио Ямасаки сигнализировал об остановке боя, и тут же прозвучала сирена. Чемпион умудрился не только выйти из неудобной позиции, но и красиво обломать претендента. И всё это – за 15 секунд.

Между прочим, Мендес предпринимал ещё одну попытку отобрать пояс у Альдо – в октябре 2014 года. Но и она не удалась – бразилец защитил титул, выиграв единогласным решением судей. А уже в следующем поединке Альдо столкнулся с Конором Макгрегором. Это поражение нокаутом за 13 секунд бывшему чемпиону припоминают до сих пор. С тех пор дела у Альдо в октагоне шли ни шатко ни валко. Но надежды на лучшее есть и у экспертов, и у фанатов, и у самого Альдо. Увидим ли мы воскресным утром в исполнении бразильца что-то столь же приятно шокирующее, как в первом противостоянии с Мендесом?

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