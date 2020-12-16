Эффектный нокаут за секунду до сирены. Бедолага американец уже шёл на перерыв. Видео

В ночь с 19 на 20 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 183. В главном бою вечера встретятся полусредневесы Стивен Томпсон и Джефф Нил. Со-главным событием станет поединок в легчайшем весе между Марлоном Верой и бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе Жозе Альдо по прозвищу Лицо со шрамом. Вера – непростой боец, в последнем своём поединке нанёсший первое поражение одному из самых эпатажных ребят в UFC Шону О’Мэлли. С августа 2018 года он проиграл всего один бой из семи, в то время как Альдо находится на серии из трёх поражений подряд.

Определённо, бывший чемпион переживает не лучшие времена. Переход в легчайший вес особых успехов не принёс. В последний раз ему удавалось выиграть в феврале прошлого года у Ренато Мойкано. А в июле этого года он проиграл нокаутом Петру Яну схватку за пояс. Многие уже списали Альдо со счетов. Тем не менее, Дана Уайт продолжает давать шансы бойцу. И не только он: эксперты и букмекеры также видят его фаворитом в предстоящем поединке. Действительно, хочется ещё увидеть прежнего Жозе Альдо, который сам вырубал соперников, причём мог сделать это резко и эффектно. Один из самых необычных и внезапных нокаутов бразилец оформил в бою против Чеда Мендеса в январе 2012 года, защищая свой титул в полулёгком весе.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC в YouTube

Завершался первый раунд поединка: оставалось каких-то 15 секунд, а Мендес контролировал чемпиона у сетки, находясь у него за спиной. Альдо бы просто разорвать захват и выбраться, чтобы не отдать концовку. Но бразилец пошёл дальше. Он освободился от объятий Мендеса, а затем резко развернулся и нанёс сокрушительный удар коленом. Претендент явно не был к этому готов. Он упал на канвас, а Альдо бросился его добивать. Рефери Марио Ямасаки сигнализировал об остановке боя, и тут же прозвучала сирена. Чемпион умудрился не только выйти из неудобной позиции, но и красиво обломать претендента. И всё это – за 15 секунд.



Между прочим, Мендес предпринимал ещё одну попытку отобрать пояс у Альдо – в октябре 2014 года. Но и она не удалась – бразилец защитил титул, выиграв единогласным решением судей. А уже в следующем поединке Альдо столкнулся с Конором Макгрегором. Это поражение нокаутом за 13 секунд бывшему чемпиону припоминают до сих пор. С тех пор дела у Альдо в октагоне шли ни шатко ни валко. Но надежды на лучшее есть и у экспертов, и у фанатов, и у самого Альдо. Увидим ли мы воскресным утром в исполнении бразильца что-то столь же приятно шокирующее, как в первом противостоянии с Мендесом?