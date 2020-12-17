Уникальный трюк пытались повторить сотни бойцов. Первым 10 лет назад был Шоутайм. Видео

Предстоящий уик-энд, по сути, завершит сезон-2020 в ММА. Получился он экстремальным. И очень хотелось бы, чтобы после новогодних каникул всё вернулось на накатанные десятилетиями рельсы. Пока же мы наблюдаем, как в лиге UFC, ставшей флагманом возвращения индустрии в рабочее русло, отменяются бой за боем. Вот и предстоящий турнир Вегас 17 лишился двух поединков, сократив кард до 13 поединков.

Дана Уайт отучил нас от суеверий, верим теперь только в себя и надеемся, что эта цифра станет для всех нас последним суеверием в году и далее предстоят только яркие и зрелищные моменты. И есть основания рассчитывать, что предстоящий уик-энд станет знаковым и насыщенным яркими и эффектными боями. И мы можем с определённой долей оптимизма назвать один из таких потенциально крутых поединков.

Эффектный нокаут за секунду до гонга. Бедолага американец уже шёл на перерыв. Видео Уроки мудрости от Жозе Альдо. Бразилец доказал, что драться нужно до конца.

В октагон в третий раз за год Энтони Петтис. Этот 33-летний воин ровно 10 лет назад исполнил трюк, который до сих пор стоит перед глазами всех поклонников единоборств. Он настолько часто мелькает в различных хайлайтах, что кажется, будто этот шикарный приём был исполнен вчера. Во многом за счёт этого яркого пируэта за Петтисом закрепилось прозвище Showtime. Как это часто бывает, перевести дословно это выражение на русский язык невозможно, приблизительно оно означает — время зажигать.

И в далёком уже 2010 году в Глендейле (штат Аризона, США) Энтони зажёг по полной программе. В поединке против Бенсона Хендерсона разыгрывался последний титул в истории WEC (World Extreme Cagefighting). После окончания этого турнира лигу поглотил гигант UFC, а победитель титульного боя должен был драться за пояс в стремительно набирающей обороты организации. И Энтони зажёг так, что Дана Уайт мог лишь довольно потирать руки.

Боец победил редчайшим приёмом за 22 секунды. Потом утешил жену проигравшего. Видео После эффектного слэма Ливитт полетал над октагоном. Ну натурально, Король обезьян!

Сам поединок продлился все 25 минут и стал одним из самых запоминающихся триллеров в истории ММА. Когда до окончания пятого раунда оставалась минута, Энтони рванул вперёд. Хендерсон хладнокровно и грамотно ушёл с линии атаки позволил сопернику врезаться в сетку. Посчитав на этом свою миссию по спасению выполненной, Бенсон экономно опустил руки. И поступил крайне неосмотрительно.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице Энтони Петтиса в «Инстаграме».

Энтони не стал просто врезаться в ограждение октагона, он прыгнул на него правой ногой, затем включил левую и словно оттолкнулся от воздуха, что помогло сохранить инерцию,. Этот финт оказался настолько непредсказуемым, что соперник лишь смотрел смотрел на него, пока ему в челюсть не врезалась правая нога Петтиса. Если бы этот удар отправил Плавного в нокаут, эпизод стал бы слишком шедевральным, чтобы быть правдой.

Для истории даже лучше, что Хендерсон встал и закончил этот бой. Проиграл, но закончил эту рубку на своих двоих. И стал частью этой уникальной и удивительной истории. До Шоутайма таких финтов не выдавал никто. По крайней мере, в официальных лигах подобное замечено не было. Зато после… Ух, сколько последователей из числа элитных бойцов получил Петтис! Кто только не повторял этот трюк. Но первым из элиты исполнил это Энтони.

«Вау, не могу поверить, что это было ровно 10 лет назад! Сюрреалистично — иметь возможность выполнить трюк именно так, как я его задумал. Я помню этот момент, словно он был вчера. Я знал, что должен показать судьям, всему миру, моему противнику, что в ту ночь я был лучше. Я заслужил эту победу. Думаю о своём наследии в спорте и знаю, что этот ярчайший эпизод запомнится фанатам надолго», — написал Шоутайм на своей странице в «Инстаграм».

19 декабря 2020 года в Лас-Вегасе Энтони постарается порадовать фанатов чем-то ярким и запоминающимся. Настрой у 33-летнего бойца позитивный.