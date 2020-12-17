Зарубила непобеждённой чемпионке все рекорды. Джулиана – лучший боец декабря в Bellator

В декабре лига Bellator провела всего один турнир, но здесь сработал принцип «лучше качество, чем количество». Фанатам из России особенно запомнились яркие дебюты Шамиля Никаева и Магомеда Магомедова. Однако самым громким событием стал результат главного боя вечера, в котором Джулиана Веласкес отобрала пояс у доминировавшей чемпионки Илимы-Лей Макфарлейн, нанесла ей первое поражение в карьере и стала новой королевой женского наилегчайшего дивизиона. Безусловно, бразильянка заслужила звание лучшего бойца декабря.

Чтобы понимать, насколько крута Джулиана Веласкес, нужно знать, кто такая Илима-Лей Макфарлейн. Прежде непобеждённая гавайка – обладательница наибольшего количества досрочных побед в Bellator среди всех женщин промоушена. До поединка она также могла похвастать второй по длительности активной серией побед в организации. Выиграй Макфарлейн и этот бой, она могла бы обогнать чемпиона полулёгкого дивизиона Патрисио Фрейре по количеству последовательных защит титула среди действующих чемпионов и количеству последовательных защит в истории лиги. Но все её потенциальные рекорды накрылись медным тазом в противостоянии с бразильянкой.

Чемпионка нокаутировала «домохозяйку» за 10 секунд. Сейчас Илима — рекордсменка Bellator Ролик с поединком набрал более миллиона просмотров в YouTube, но вряд ли Макфарлейн об этом мечтала.

Непобеждённая Джулиана Веласкес – базовая дзюдоистка и даже выступала за сборную Бразилии. Однако в смешанных единоборствах она раскрылась как универсал и в стойке также отлично себя проявляет. Веласкес дебютировала в Bellator три года назад и с тех пор одержала пять побед, прежде чем вышла на титульный поединок. Бразильянка и до боя считалась самой серьёзной соперницей Илимы-Лей Макфарлейн за всю её карьеру. Это подтверждают и эксперты, и коэффициенты букмекеров: несмотря на все регалии и достоинства чемпионки, фаворитом в противостоянии была признана претендентка Веласкес.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на канале Bellator в YouTube.

Поединок показал, что специалисты не ошиблись. С самого начала Веласкес не давала Макфарлейн приблизиться, хорошо защищалась и атаковала сама. Гавайка пыталась прижимать оппонентку к сетке, но Веласкес разворачивалась и в итоге сама контролировала Макфарлейн. Попытка теперь уже экс-чемпионки провести тейкдаун привела к тому, что сверху оказалась бразильянка. В конце третьего раунда претендентка разбила Илиме-Лей нос коленом в прыжке. Позже Макфарлейн шутила по этому поводу: «Я никогда не думала, что мой плоский гавайский нос в принципе можно сломать, но у Джулианы это получилось».

Макфарлейн «проснулась» только в четвёртом и пятом раундах, понимая, что теперь её спасёт лишь досрочная победа. Но все попытки были тщетны: хотя у неё и получилось перевести Веласкес в партер, ничего серьёзного сделать гавайке уже не удалось. Картину омрачал и разбитый нос, который не позволял девушке нормально дышать. Дзюдо бразильянка оставила на десерт: почти не применяя его в ходе поединка, она завершила пятый раунд эффектным броском. Итог боя был понятен и без вердикта судей: Веласкес просто деклассировала Макфарлейн. Это признала и сама Илима-Лей: «Она полностью превзошла меня. Она чемпион, и она действительно этого заслуживает».

Сейчас Веласкес мечтает о том, чтобы Bellator наконец провёл турнир в Бразилии. «В промоушене уже есть одна чемпионка из Бразилии – Крис Сайборг. Также у нас есть Патрисио Фрейре и Дуглас Лима. Появление ещё одного чемпиона из Бразилии может поспособствовать тому, что турнир пройдёт и на моей родине. Это то, чего я хочу больше всего», – сказала Веласкес после поединка. Помимо этого, победа Джулианы может сделать женский наилегчайший дивизион следующим в очереди на участие в Гран-при. Разговоры об этом велись давно, но президент лиги Скотт Кокер сказал, что всё будет зависеть от результатов декабрьского турнира. Кажется, теперь у Кокера не получится отвертеться.