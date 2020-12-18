Друг Конора пропустил десяток ударов за мгновение. Парня спасал рефери. Видео

Один из лучших нокаутов года по версии Bellator и лучший по мнению «Чемпионата».

2020 год подходит к концу. Лига Bellator проводила его последним турниром ещё на минувшей неделе. Так что самое время подвести итоги. За минувшие 12 месяцев фанаты этого промоушена увидели множество ярчайших нокаутов. Похоже, определиться с тем, какой стал лучшим из них, не смогли и в самой лиге, выложив топ-20 досрочных побед без какого-либо ранжирования.

Мы же всё-таки решили выбрать тот нокаут, который можно было бы назвать лучшим, обратив внимание на схватку в полулёгком весе между Рикки Бандехасом и Франсом Мламбо. Та встреча прошла на турнире Bellator 240 в Дублине, после которой лига ушла на четырёхмесячный локдаун.

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Бандехас до отчётного поединка провёл в промоушене четыре поединка, победив и проиграв по два раза. Стоит отметить, что, невзирая на габариты и отсутствие серьёзной мышечной массы, обе победы в Bellator он добыл нокаутами. Что касается Мламбо, то показатели представителя Ирландии в Bellator были идеальны – две победы в двух поединках. Казалось бы, с такой статистикой, да ещё и при поддержке родных трибун, он должен был бы выходить и забирать победу. Кроме того, на стороне Мламбо был и опыт спаррингов с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, о которых он не раз рассказывал в интервью. В общем-то, многое указывало на то, что Франсу по силам порадовать публику дублинской 3Arena.

Посмотреть видео можно на странице Bellator MMA в YouTube. Права на видео принадлежат Bellator.

Но изначально относительно равный поединок завершился неожиданно и эффектно на второй минуте второго раунда. В одном из эпизодов Бандехас пробил мидл-кик, Мламбо попытался подловить оппонента и прихватил ногу соперника, тем самым, помог ему сократить дистанцию. Бандехас мгновенно воспользовался ситуацией, и ещё в тот момент, пока противник удерживал его конечность, выбросил сумасшедшую по скорости серию боковых ударов, большинство из которых пришлись в цель. Франс упал в чистый нокаут лицом вперёд. Но Рикки в порыве эмоций набросился на поверженного оппонента, выкинув ещё несколько стремительных панчей. В итоге в дело вмешался рефери, которому пришлось буквально отбрасывать Бандехаса в сторону.

Ярчайшая победа, приправленная интересным эпизодом с рефери, а также тем фактом, что такое жёсткое поражение потерпел де-факто один из учеников Конора Макгрегора, на наш взгляд, заслуживает того, чтобы получить признание в категории «нокаут года» в Bellator. Хотя на фоне других эффектных побед выбор было сделать чрезвычайно сложно.

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Что касается дальнейшей карьеры бойцов, то Бандехас после того успеха немного сбавил, потерпев уже два поражения кряду. Ну а Мламбо пришёл в себя. На сентябрьском турнире лиги в Милане он победил решением судей Кори Тейта. Посмотрим, что нам подготовят эти ребята в 2021 году.