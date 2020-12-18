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Один из лучших нокаутов года по версии Bellator и лучший по мнению «Чемпионата»

Один из лучших нокаутов года по версии Bellator
Микаил Гусейнов
Друг Конора пропустил десяток ударов за мгновение. Парня спасал рефери. Видео
Один из лучших нокаутов года по версии Bellator и лучший по мнению «Чемпионата».
Бокс/ММА / Bellator 0
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2020 год подходит к концу. Лига Bellator проводила его последним турниром ещё на минувшей неделе. Так что самое время подвести итоги. За минувшие 12 месяцев фанаты этого промоушена увидели множество ярчайших нокаутов. Похоже, определиться с тем, какой стал лучшим из них, не смогли и в самой лиге, выложив топ-20 досрочных побед без какого-либо ранжирования.

Мы же всё-таки решили выбрать тот нокаут, который можно было бы назвать лучшим, обратив внимание на схватку в полулёгком весе между Рикки Бандехасом и Франсом Мламбо. Та встреча прошла на турнире Bellator 240 в Дублине, после которой лига ушла на четырёхмесячный локдаун.

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Бандехас до отчётного поединка провёл в промоушене четыре поединка, победив и проиграв по два раза. Стоит отметить, что, невзирая на габариты и отсутствие серьёзной мышечной массы, обе победы в Bellator он добыл нокаутами. Что касается Мламбо, то показатели представителя Ирландии в Bellator были идеальны – две победы в двух поединках. Казалось бы, с такой статистикой, да ещё и при поддержке родных трибун, он должен был бы выходить и забирать победу. Кроме того, на стороне Мламбо был и опыт спаррингов с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, о которых он не раз рассказывал в интервью. В общем-то, многое указывало на то, что Франсу по силам порадовать публику дублинской 3Arena.

Посмотреть видео можно на странице Bellator MMA в YouTube. Права на видео принадлежат Bellator.

Но изначально относительно равный поединок завершился неожиданно и эффектно на второй минуте второго раунда. В одном из эпизодов Бандехас пробил мидл-кик, Мламбо попытался подловить оппонента и прихватил ногу соперника, тем самым, помог ему сократить дистанцию. Бандехас мгновенно воспользовался ситуацией, и ещё в тот момент, пока противник удерживал его конечность, выбросил сумасшедшую по скорости серию боковых ударов, большинство из которых пришлись в цель. Франс упал в чистый нокаут лицом вперёд. Но Рикки в порыве эмоций набросился на поверженного оппонента, выкинув ещё несколько стремительных панчей. В итоге в дело вмешался рефери, которому пришлось буквально отбрасывать Бандехаса в сторону.

Ярчайшая победа, приправленная интересным эпизодом с рефери, а также тем фактом, что такое жёсткое поражение потерпел де-факто один из учеников Конора Макгрегора, на наш взгляд, заслуживает того, чтобы получить признание в категории «нокаут года» в Bellator. Хотя на фоне других эффектных побед выбор было сделать чрезвычайно сложно.

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Что касается дальнейшей карьеры бойцов, то Бандехас после того успеха немного сбавил, потерпев уже два поражения кряду. Ну а Мламбо пришёл в себя. На сентябрьском турнире лиги в Милане он победил решением судей Кори Тейта. Посмотрим, что нам подготовят эти ребята в 2021 году.

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