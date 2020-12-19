Головкин откровенно издевался над поляком. Кому нужны такие чемпионские бои?

19 декабря ранним утром по московскому времен в Холливуде (штат Флорида, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого выступил чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин. Его соперником стал небитый ноу-нейм из Польши Камил Шеремета, который являлся официальным претендентом на титул по версии IBF.

Как и ожидалось, поляк, процент досрочных побед у которого составляет чуть менее 24%, не доставил никаких проблем GGG. Казахстанец уже в первом раунде отправил соперника на канвас, а в дальнейшем тотально доминировал Угол Шереметы решил остановить экзекуцию своего боксёра после седьмого раунда, когда Камил побывал в нокдауне уже четыре раза.

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Статистика ударов в поединке поражала – 228 точных ударов от Геннадия против 59 у Шереметы, а преимущество в точных джебах и вовсе было почти десятикратным – 94:10. Что это, если не издевательство над сперником боксёра, который на голову выше классом. Преданные фанаты Головкина, любящие его без каких-либо условий, сразу же оценили такое выступление как возвращение прежнего GGG, которого все знали ещё несколько лет назад. Особенно приятно им было видеть превосходство Геннадия после победы более чем годичной давности над Сергеем Деревянченко, которая оставила много вопросов и не была однозначной. Казалось бы, вот он – настоящий триумф.

Видео можно посмотреть на странице DAZN Boxing в «Твиттере». Права на видео принадлежат DAZN

Но на деле петь хвалебные оды Головкину слишком рано, да и в целом уже вряд ли придётся. Нет, ваш автор не является хэйтером GGG, и, если уж быть до конца откровенным, в дилогии с Саулем Альваресом я искренне переживал за Геннадия и не считал его проигравшим. Потому обвинять меня в предвзятости, вероятно, будет сложно. Просто иногда на вещи приходится смотреть реально, отбрасывая в сторону всякие эмоции и предпочтения.

Если мы это сделаем в случае с Головкиным, то поймём, что перспективы его слишком неопределённы и туманны. После первого поражения в карьере, которое он потерпел в сентябре 2018 года, Геннадий появлялся на ринге три раза. Первым поединком после потери титулов стала встреча с малоизвестным Стивом Роллсом. Ок, такой манёвр команды GGG можно было принять. Ведь после поражения казахстанцу нужно было восстановиться и прочувствовать вкус победы.

Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

Затем была встреча с Сергеем Деревянченко и вот она-то и поставила множество вопросов. Вечером 5 октября 2019 года Геннадий явно не доминировал в противостоянии с украинцем и возвращение звания чемпиона мира получилось с привкусом небольшой горечи. Сам Головкин признавал, что схватка прошла нелегко, но выражал уверенность в своей победе. Казалось бы, дабы доказать болельщикам и недоброжелателям, что с ним всё в порядке, Геннадий после встречи с Деревянченко мог выбирать из нескольких вариантов – это и реванш с украинцем, и объединительный бой с Деметриусом Андраде, или быть может даже поход во второй средний вес (что в годы тотального доминирования Геннадия в среднем весе обсуждалось не раз).



Но вместо всего этого в команде GGG пошли по пути наименьшего сопротивления и не стали избегать боя с официальным претендентом на титул Шереметой. Встреча с Камилом закончилась эффектно, но иначе быть и не могло, уж слишком велика разница в классе боксёров. А теперь зададимся вопросом, что мы имеем на выходе в период карьеры Головкина в 2019-2020 гг? Победа над двумя откровенными мешками и спорная победа с крепким, но всё-таки совсем не звёздным Деревянченко.



Из этого следует другой вопрос, что ждёт Головкина дальше? Сам GGG заявил, что готов к любому сопернику, прозрачно намекнув, что будет наблюдать за тем, кто победит в схватке Сауля Альвареса и Каллума Смита во втором среднем весе. Но на деле понятно, что третий бой с Канело не принесёт карагандинцу ничего, кроме как большого чека. Сауль выходит на пик карьеры и находится в расцвете сил, Головкин же явно на закате и конкурировать с бойцами калибра Pound-for-Pound уже вряд ли сможет.



Потому если трилогия даже и состоится, в какой-то степени за Геннадия будет обидно, ибо в третьей схватке ему грозит одностороннее избиение, что даст Саулю много поводов для разглагольствований о своём превосходстве, чем на деле в первых двух поединках и не пахло.



Что в таком случае делать дальше? Наверное, лучше добросовестно отработать ещё три поединка по контракту с DAZN и уйти на заслуженный отдых. Что это будут за бои? Конечно, поединков, подобные тем, что мы видели с Роллсом и Шереметой лицезреть больше не хочется. Возможно, Геннадию стоит рискнуть и согласиться на объединительный бой с чемпионом по версии WBO Деметриусом Андраде. Сил на классную схватку с американцем у GGG ещё вполне хватит.

Кроме того, ходят слухи о поединке с молодым и перспективным мексиканцем, экс-чемпионом в первом среднем весе Хайме Мунгуйя. В любом случае, это будет гораздо лучше, чем поединок с Камилом Шереметой, который ассоциировался с красивой агонией великой карьеры и заставлял задаваться вопросом о том, кому вообще нужны такие бои.

О конкурентности поединка и уровню оппозиции сказал после победы сам Головкин. Геннадий поблагодарил (!) угловых Шеремета за то, что они остановили бой досрочно, поскольку сам отлично понимал, что перед ним несчастный из совершенно другой лиги.



А вообще, вывод в таких случаях напрашивается всегда один – уходить нужно вовремя.