Боец решил, что он Рокки, требуя бить себя по лицу. Итог предсказуем — улетел за канаты

В ночь с 19 на 20 декабря по московскому времени в Сан-Антонио (штат Техас, США) состоялся турнир по боксу, главным событием которого стала титульная встреча во втором среднем весе, в котором бились Каллум Смит и лидер рейтинга P4P Сауль Альварес. Мексиканец ожидаемо перебил Смита и стал чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC. Так что ничего экстраординарного не произошло.



А вот в андеркарде этой схватки случилось кое-что интересное. В частности, зрителей порадовало противостояние тяжеловесов. В ринг вышел обладатель титула Северной Америки, кубинец Фрэнк Санчес и мексиканец Хулиан Фернандес.

«Есть разница, каким нокаутом проиграть». Пакьяо уехал в больницу прямо с ринга. Видео Казалось, Мэнни Пакмен уже не будет прежним, но он хорош и сейчас, в 41.

Первый считается проспектом хэвивейта. На профессиональном ринге он уже побеждал крепких Виктора Бисбаля и Джои Давейко. А его любительская карьера говорит сама за себя – 214 побед в 220 поединках, несколько титулов чемпиона Кубы и прочих наград. Что касается Фернандеса, то он менее успешен, но всё же на его счету было 14 побед, а проигрывал он лишь экс-сопернику Тайсона Фьюри Тому Шварцу и перспективному Арсланбеку Махмудову. Так что в теории схватка должна была получиться конкурентоспособной.



На деле всё получилось иначе. Санчес с первых мгновений захватил инициативу. Кубинец занял центр ринга и работал первым номером, атакую Хулиана по этажам. Тот выдерживал тяжёлые удары, демонстрируя прочность подбородка, а вот огрызаться получалось редко.



Как бы то ни было, способность держать удар, похоже, настолько вдохновила самого Хулиана, что после нескольких раундов избиения он даже попробовал включить некое подобие режима Рокки Бальбоа. Будучи зажатым у канатов, он приглашал соперника атаковать. Фернандес явно дерзил и, к тому же, лукавил, делая вид, что удары кубинца не причиняют ему вреда.



Но вывести Санчеса из равновесия не получалось. На все кривляния Хулиана у него был один аргумент – точные атаки, и он с завидным упорством повторял их на протяжении шести раундов, полностью деклассировав оппонента.

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А в седьмом раунде наступило время развязки. В середине трёхминутки Санчес выбросил мощнейший правый кросс, который пришёлся точно в цель. Фернандес тяжело повалился на канаты, тут же Фрэнк добавил контрольную двоечку, в результате Хулиан, который ещё несколько минут назад хвастал железобетонной челюстью, вовсе вылетел за пределы ринга.



Некоторое время Фернандеса приводили в чувства, благо, что с Хулианом в итоге всё хорошо. Вместе с тем, на оглашение официального вердикта он встать не сумел. В этот момент он сидел на табурете и восстанавливался в своём углу. Надеемся, что скоро мексиканец полностью придёт в себя. Ну а Санчес, безусловно, привлёк еще большее внимание. Парень завоевал уже 17 победу и сохраняет идеальный профессиональный рекорд. Похоже, для другого кубинского тяжеловеса Луиса Ортиса выросла достойная смена.