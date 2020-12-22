«Никогда такого не видел!» Моника прославилась уникальным приёмом «хруст скорпиона». Видео

Очаровательная словачка Чочликова предпочитает драться в стойке, но прославил её на весь мир невероятный сабмишен.

Бойцы Bellator в этом году хорошенько потрудились для любителей борьбы и красивых сабмишенов. Именно поэтому выбрать лучший из них было очень непросто: приёмы разнообразные, и у каждого своя фишка. В итоге мы определили лидера, но и не оставили без внимания ближайших соперников за звание «Сабмишен года». А больше всех удивила не только нас, но и зрителей и экспертов Моника Чочликова из Словакии. Девушка победила редчайшим приёмом под названием «хруст скорпиона» на турнире Bellator 247 в октябре.

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Соперница Чочликовой француженка Джейд Джоранд уступала ей с самого начала. Уроженка Словакии перебивала девушку в стойке, будучи базовой ударницей. Во втором раунде спортсменки оказались в партере, и Джоранд заняла доминирующую позицию. Но не тут-то было. Из двух ударниц одна владела приёмами грэпплинга чуть лучше, что и не упустила случая показать. Чочликова обхватила оппонентку ногами, сделала замок руками под своими коленями и начала сдавливать Джоранд. Француженка не смогла долго терпеть и сдалась.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на странице Bellator в «Инстаграме».

Приём, который применила Чочликова, носит название «хруст скорпиона». При его выполнении оказывается мощное давление на рёбра, и, если соперник вовремя не постучит, их запросто можно сломать. Даже на турнирах по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу наблюдать этот приём приходится нечасто, что уж говорить об ММА. Подтвердил это и знаменитый рефери Джон Маккарти: по его словам, за все годы работы в смешанных единоборствах он никогда не видел такого. Видео сабмишена тут же разлетелось по всем ММА-пабликам. Примечательно, что этот поединок был для Чочликовой первым в её профессиональной карьере.

Стоит отметить и других бойцов, продемонстрировавших искусство болевых и удушающих во всей красе.

Эффектный финиш в ноябре удалось выполнить непобеждённому Эй Джею Макки в поединке против Дарриона Колдуэлла. Последний провёл тейкдаун и надеялся доминировать и дальше. Но Макки сумел защититься, а затем захватил одновременно и шею, и руку соперника у плеча, при этом закрыв гард и оказывая давление со всех сторон. Постучать здесь можно как от удушения, так и от боли. Приём также был уникальным, и журналисты даже предложили назвать его в честь Макки.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на странице Bellator в «Инстаграме».

Красивую и техничную «анаконду» исполнил Кайл Кратчмер на турнире Bellator 239 в бою против Скотта Фатрелла. Находясь ещё в стойке, Кратчмер захватил шею и руку соперника, перевёл его в партер и моментально накинул ногу на свой замок. Фатрелл тут же постучал, хотя зачастую требуется чуть больше времени, чтобы оппонент сдался от этого приёма. Финишировать соперника Кратчмеру удалось на третьей минуте первого раунда.

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Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на странице Bellator в «Инстаграме».

Ещё одну яркую победу сабмишеном добыл непобеждённый Авив Гозали на турнире Bellator 249 в октябре. Израильтянин все свои пять поединков выиграл болевыми и удушающими в первом раунде. На этот раз в меню зрителей была «кимура». Гозали законтролировал плечо соперника Логана Нила в партере, потратил несколько секунд на поиск наиболее удобной позиции и провёл приём. Чтобы завершить бой, Авиву Гозали понадобилось чуть больше трёх минут.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на странице Bellator в «Инстаграме».