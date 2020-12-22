Конор возвращается в одном карде с Нурмагомедовым! Эпичный реванш с Бриллиантом. LIVE!

Хабиб и Печально известный окажутся в одном здании. Нас ждёт огненный вечер! Подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

23 января на «Бойцовском острове», расположенном в прибрежных водах Абу-Даби (ОАЭ), состоится первый номерной турнир UFC (257) 2021 года. В главном событии ивента в матче-реванше встретятся Конор Макгрегор и Дастин Порье. Но главной интригой станет присутствие во «Флэш Форуме» команды Хабиба Нурмагомедова. Его брат Умар будет драться с бойцом из Казахстана Сергеем Морозовым.

В нашей онлайн-трансляции — все подробности подготовки к UFC 257.