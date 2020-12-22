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UFC 257, Конор Макгрегор — Дастин Порье 2: дата боя, когда и во сколько реванш, полный кард. Онлайн-трансляция

UFC 257, Конор Макгрегор — Дастин Порье 2, онлайн
Роман Дёмин
Конор возвращается в одном карде с Нурмагомедовым! Эпичный реванш с Бриллиантом. LIVE!
Хабиб и Печально известный окажутся в одном здании. Нас ждёт огненный вечер! Подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

23 января на «Бойцовском острове», расположенном в прибрежных водах Абу-Даби (ОАЭ), состоится первый номерной турнир UFC (257) 2021 года. В главном событии ивента в матче-реванше встретятся Конор Макгрегор и Дастин Порье. Но главной интригой станет присутствие во «Флэш Форуме» команды Хабиба Нурмагомедова. Его брат Умар будет драться с бойцом из Казахстана Сергеем Морозовым.

В нашей онлайн-трансляции — все подробности подготовки к UFC 257.

Легендарный бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора Полный кард турнира UFC 257
Live Игорь Брагин

В UFC официально подтвердили бой Умара Нурмагомедова

Несмотря на то, что ни в российской, ни в глобальной мировой версии официального сайта UFC в карде номерного январского турнира (257) не указан поединок брата Хабиба. Официальное подтверждение боя Умара Нурмагомедова с бойцом легчайшего веса из Казахстана Сергеем Морозовым уже состоялось. Вот постер к этому поединку:

20:24 Игорь Брагин

Легендарный бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Пока Конор готовится к реваншу с Порье. И бой этот вызывает невероятный интерес. Но есть ещё один вероятный реванш, о котором, без преувеличений, мечтают миллионы фанатов. Речь идёт о столь желанной схватке Макгрегора и Хабиба. В надежде на то, что мы вновь увидим этих парней лицом к лицу в октагоне, вспоминаем события первого их поединка.

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20:13 Игорь Брагин

Видео-превью боя Конор Макгрегор — Дастин Порье

20:04 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC 257

Основной кард
Конор Макгрегор — Дастин Порье
Марина Родригес — Аманда Рибас
Брэд Таварес — Антонио Карлос-мл
Джессика Ай — Джоанн Калдервуд
Масрат Хакпараст — Арман Царукян

Предварительный кард
Шейн Бургос — Хаким Даводу
Оттман Азайтар — Мэтт Фревола
Андре Муниц — Эндрю Санчес
Марчин Прачнио — Халил Рунтри
Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов

Ранние прелимы
Амир Альбази — Жалгаз Жумагулов
Боец не определён — Мэтьюз Николау Перейра

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