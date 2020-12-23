Макгрегор нокаутировал Порье первым точным ударом. Реванш для Конора — шаг к титулу? Видео

23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) лига UFC проведёт первый в 2021 году номерной турнир. Его главным событием станет поединок в лёгком весе между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Впервые эти парни подрались в рамках полулёгкого дивизиона 27 сентября 2014 года – тогда Порье проиграл нокаутом в первом раунде.

Конор возвращается в одном карде с Нурмагомедовым! Макгрегор идёт за поясом Хабиба. LIVE! Хабиб и Печально Известный окажутся в одном здании. Нас ждёт огненный вечер! Подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Ровно за месяц до этого исторического события, которым Печально Известный планирует начать поход за всё ещё принадлежащим Хабибу Нурмагомедову чемпионским поясом, вспоминаем подробности его первого поединка с Бриллиантом. Ирландец тогда только начинал своё восхождение к вершине UFC. Победив Маркуса Бримэджа, Макса Холлоуэя и Диего Брандао, он занял девятую строчку рейтинга полулёгкого веса.

Порье находился на пятом месте. Если Макгрегор был ещё новым именем для лиги, то Порье к тому моменту провёл уже десять боёв в промоушене, выиграв восемь из них. Бриллианта считали наиболее опасным и серьёзным соперником Печально Известного, способным остановить этот поезд хайпа. Макгрегор же, как всегда, вёл себя вызывающе и пообещал разделаться с Порье, как и с предыдущими оппонентами. «Эта ночь не будет для него хорошей», – обещал ирландец.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице ufcespanol в YouTube.

Отвечать за свои слова он начал сразу же, как только за бойцами закрылась клетка. С самого начала поединка Макгрегор принялся размахивать ногами, исполняя вертушки и хай-кики, а потом принялся подключать и руки. Преимущество в размахе, кстати, Конор использовал по полной. Он доставал Порье и успевал уходить от его ударов, а если что-то и прилетало, то ирландец только махал головой в знак того, что его это не впечатляет.

Макгрегор показал свою актуальную форму. А такого Конора Хабиб смог бы победить? Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях серьёзно готовится к возвращению в лёгкий вес.

Макгрегор начал поддавливать и прижимать Бриллианта к сетке, а затем выбросил несколько ударов. Порье повалился вперёд. Конор пустился его добивать, а рефери уже спешил остановить бой. Удары Макгрегора не выглядели мощными и точными, однако Порье упал, как будто его приложили чем-то очень тяжёлым. Возможно, он просто потерял равновесие. Однако не стоит забывать и о способности ирландца проникать в головы оппонентов ещё до боя.

Вполне вероятно, что Бриллиант перегорел морально, и план Макгрегора снова сработал. Очередное предсказание Печально Известного сбылось: он заставил бойца из топ-5 выглядеть любителем на его фоне и просто деклассировал. Все уже понимали, что если так пойдёт и дальше, то Конор озолотит и себя, и главу UFC Дану Уайта.

С тех пор минуло более шести лет. Менялись ситуации и поведение ирландца, изменились и отношения между Уайтом и Макгрегором. Предстоящий бой призван восстановить статус-кво. Конор должен доказать, что он по-прежнему голоден и готов не просто вернуть себе пояс в лёгком весе, но и удерживать его. Макгрегор демонстрирует фото из зала, где ежедневно пашет, находясь в прекрасной форме, и утверждает, что готов вернуться в игру и включиться в неё пуще прежнего. Так ли это на самом деле, мы увидим через месяц. И, конечно, будем ждать возвращения потрясающих шоу Печально Известного, который – вряд ли кто-то в этом сомневается – снова станет золотой антилопой, добывающей деньги для промоушена.