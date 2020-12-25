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Лучшие бойцы UFC по итогам 2020 года. Рейтинг бойцов ЮФС от читателей «Чемпионата»

Лучшие бойцы UFC по итогам 2020 года
Игорь Брагин
Хабиб? Конор? Ян? Выбирайте лучших бойцов года в UFC на «Чемпионате»!
«Чемпионат» и UFC совместно запустили голосование в семи номинациях по выбору лучших бойцов 2020 года.
Бокс/ММА / UFC 0

Вот и завершился этот невероятно сложный и противоречивый год. Он стал настоящим вызовом не только для мира смешанных единоборств, но и для спорта в целом. И приятно осознавать, что именно UFC стала той движущей силой, которая удержала на плаву большой спорт в целом и единоборства в частности. Критикуемый со всех сторон Дана Уайт менее чем за два месяца переформатировал работу лиги и неизменно проводил по четыре турнира в месяц.

Лучшие бойцы UFC по итогам 2020 года. Голосование читателей «Чемпионата»

И мы с гордостью представляем вам один из самых знаковых проектов уходящего года. «Чемпионат» и UFC совместно запустили голосование по выбору лучших бойцов. Отбор проводился экспертами организации, но решающее слово остаётся за болельщиками. С 24 декабря по 9 января все пользователи смогут оставить свой голос на специальной странице (ufc.championat.com), выбрав главных звёзд 2020 года в семи номинациях.

Для удобства выбора лучших вместе с профайлами номинантов доступны видео их главных достижений. Чтобы оставить свой голос, вам достаточно будет определиться со своими симпатиями и выбрать своего фаворита в каждой из номинаций. Сразу после голосования по всем семи позициям вам будут доступны данные голосования по каждому из бойцов. Ну и в качестве новогоднего бонуса от лиги вы получите промокод на месяц бесплатного использования UFC Fight Pass.

«Выбор лучших бойцов UFC – знаковое событие для всего сегмента MMA. За этот год смешанные единоборства существенно нарастили базу фанатов, и это далеко не предел. «Чемпионат» горд, что является соорганизатором проекта и реализует общую задумку на своих мощностях. Спасибо коллегам из UFC! Уверен, итоги пользовательского голосования будут максимально объективными», – прокомментировал акцию управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.

Голосуйте за лучших бойцов UFC по итогам 2020 года

Голосуйте за лучших бойцов UFC по итогам 2020 года

Самое главное, что выбор будет зависеть исключительно от вашего мнения. И что не обойдётся без новогоднего подарка. По промокоду вы сможете посмотреть все 4 январских турнира UFC, в том числе ивент, в котором выступят Конор Макгрегор и брат Хабиба Нурмагомедова Умар. Кто знает, быть может, именно на той бойцовской неделе решится вопрос возвращения Орла в октагон. И за всем этим во всех подробностях вы сможете наблюдать через UFC Fight Pass.

А теперь перейдём к делу. Вашему вниманию представлено семь номинаций. Заслуги бойцов в каждой из них мы подробно разберём отдельно. Сейчас же представим их вашему вниманию.

Приятно, что в номинации «Прорыв года» большинство бойцов не чужие нам люди. Здесь и Кинг Конг из Молдавии Александр Романов, и грузины Гига Чикадзе и Мераб Двалишвили, яркий и несущий в себе ощутимую угрозу Кевин Холланд. Ну и как обойтись без наделавшего столько шума своим дебютом в UFC шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева? Борз буквально ногой распахнул дверь в лигу и переписал сразу несколько рекордов.

Вам предстоит выбрать бойца, который сотворил главную сенсацию уходящего года. Да, в списке нет президента лиги, но ему причитается нерукотворный памятник от благодарных поклонников UFC. В номинации же «Апсет года» представлены Дейверсон Фигереду, Марлон Вера, Шана Добсон, Ян Блахович и Дастин Гэтжи. Мы подробно разберём достижения каждого из них, поскольку это тот случай, когда определиться с победителем будет крайне непросто.

Лучшие бойцы UFC по итогам 2020 года. Голосование читателей «Чемпионата»

В лиге предостаточно ярких представителей борцовского направления. Здесь и действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, мастерски разобравшийся с Гэтжи, и Лиана Джоджуа с её феноменальными болевыми приёмами. Не могли мы обойти вниманием эффектнейший бросок упомянутого выше богатыря Александра Романова и мастерство Шавката Рахмонова. Ну и как могла обойтись номинация «Лучший сабмишен» без очаровательной Арианы Липски.

В номинации «Нокаут года» российские бойцы не представлены, но это совсем не повод не пересмотреть ещё раз по-настоящему зрелищные эпизоды уходящего года. И уж тут точно мнения разойдутся, поскольку здесь смешаются и эстетическое восприятие, и личные симпатии. У Гарбрандта, Макгрегора, Нганну, Бакли и Холланда внушительные армии фанатов. И здесь голосование будет сердцем.

Переходим к исключительно личным моментам. Две номинации, которые безусловно вызовут самые жаркие споры. На звание «Лучший боец» года среди девушек претендуют Аманда Рибас, Вейли Чжан, Маккензи Дёрн, Валентина Шевченко и Аманда Нуньес. Поединков Пули с представленными конкурентками мы будем с нетерпением ждать в 2021 году.

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Непростым будет выбор «Лучшего бойца» – мужчины. На протяжении всего года эти имена были на слуху. Здесь и скандалы, и яркие победы, и сенсационные заявления. Исраэль Адесанья оставил чемпионский пояс и отправился покорять вершину нового дивизиона, Нурмагомедов сделал заявление, которое поставило на уши весь мир ММА, Пётр Ян завоевал пояс и ярко проявляет себя в социальных сетях. Дейверсон Фигереду и Ян Блахович без лишнего шума и пыли завоевали пояса. Дейверсон и вовсе установил рекорд, осуществив самую быструю защиту титула в истории UFC.

Самой, пожалуй, эмоциональной номинацией станет «Лучший бой года». Здесь оценивается не какое-то мимолётное действие, иной раз с определённой долей везения, а усердная работа на пределе человеческих возможностей. Когда за 15-25 минут боец выдаёт все умения и навыки, накопленные за десятки лет тренировок. От одного упоминания этих поединков мурашки разбегаются по телу: Чжан vs Енджейчик, Люке vs Прайс, Порье vs Хукер, Гэтжи vs Фергюсон и Фигереду vs Морено. Выбор непростой, выбор за вами!

Все номинации мы подробно разберём в ближайшие две недели. А пока знакомьтесь с видеоматериалами, подготовленными коллегами из UFC, делитесь мнениями в комментариях и пользуйтесь уникальной возможностью принять участие в официальном голосовании, результаты которого будут занесены в скрижали лиги!

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