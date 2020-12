Хабиб? Конор? Ян? Выбирайте лучших бойцов года в UFC на «Чемпионате»!

Вот и завершился этот невероятно сложный и противоречивый год. Он стал настоящим вызовом не только для мира смешанных единоборств, но и для спорта в целом. И приятно осознавать, что именно UFC стала той движущей силой, которая удержала на плаву большой спорт в целом и единоборства в частности. Критикуемый со всех сторон Дана Уайт менее чем за два месяца переформатировал работу лиги и неизменно проводил по четыре турнира в месяц.

И мы с гордостью представляем вам один из самых знаковых проектов уходящего года. «Чемпионат» и UFC совместно запустили голосование по выбору лучших бойцов. Отбор проводился экспертами организации, но решающее слово остаётся за болельщиками. С 24 декабря по 9 января все пользователи смогут оставить свой голос на специальной странице (ufc.championat.com), выбрав главных звёзд 2020 года в семи номинациях.

Для удобства выбора лучших вместе с профайлами номинантов доступны видео их главных достижений. Чтобы оставить свой голос, вам достаточно будет определиться со своими симпатиями и выбрать своего фаворита в каждой из номинаций. Сразу после голосования по всем семи позициям вам будут доступны данные голосования по каждому из бойцов. Ну и в качестве новогоднего бонуса от лиги вы получите промокод на месяц бесплатного использования UFC Fight Pass.

«Выбор лучших бойцов UFC – знаковое событие для всего сегмента MMA. За этот год смешанные единоборства существенно нарастили базу фанатов, и это далеко не предел. «Чемпионат» горд, что является соорганизатором проекта и реализует общую задумку на своих мощностях. Спасибо коллегам из UFC! Уверен, итоги пользовательского голосования будут максимально объективными», – прокомментировал акцию управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.

Самое главное, что выбор будет зависеть исключительно от вашего мнения. И что не обойдётся без новогоднего подарка. По промокоду вы сможете посмотреть все 4 январских турнира UFC, в том числе ивент, в котором выступят Конор Макгрегор и брат Хабиба Нурмагомедова Умар. Кто знает, быть может, именно на той бойцовской неделе решится вопрос возвращения Орла в октагон. И за всем этим во всех подробностях вы сможете наблюдать через UFC Fight Pass.

А теперь перейдём к делу. Вашему вниманию представлено семь номинаций. Заслуги бойцов в каждой из них мы подробно разберём отдельно. Сейчас же представим их вашему вниманию.

Приятно, что в номинации «Прорыв года» большинство бойцов не чужие нам люди. Здесь и Кинг Конг из Молдавии Александр Романов, и грузины Гига Чикадзе и Мераб Двалишвили, яркий и несущий в себе ощутимую угрозу Кевин Холланд. Ну и как обойтись без наделавшего столько шума своим дебютом в UFC шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева? Борз буквально ногой распахнул дверь в лигу и переписал сразу несколько рекордов.

Вам предстоит выбрать бойца, который сотворил главную сенсацию уходящего года. Да, в списке нет президента лиги, но ему причитается нерукотворный памятник от благодарных поклонников UFC. В номинации же «Апсет года» представлены Дейверсон Фигереду, Марлон Вера, Шана Добсон, Ян Блахович и Дастин Гэтжи. Мы подробно разберём достижения каждого из них, поскольку это тот случай, когда определиться с победителем будет крайне непросто.

В лиге предостаточно ярких представителей борцовского направления. Здесь и действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, мастерски разобравшийся с Гэтжи, и Лиана Джоджуа с её феноменальными болевыми приёмами. Не могли мы обойти вниманием эффектнейший бросок упомянутого выше богатыря Александра Романова и мастерство Шавката Рахмонова. Ну и как могла обойтись номинация «Лучший сабмишен» без очаровательной Арианы Липски.

В номинации «Нокаут года» российские бойцы не представлены, но это совсем не повод не пересмотреть ещё раз по-настоящему зрелищные эпизоды уходящего года. И уж тут точно мнения разойдутся, поскольку здесь смешаются и эстетическое восприятие, и личные симпатии. У Гарбрандта, Макгрегора, Нганну, Бакли и Холланда внушительные армии фанатов. И здесь голосование будет сердцем.

Переходим к исключительно личным моментам. Две номинации, которые безусловно вызовут самые жаркие споры. На звание «Лучший боец» года среди девушек претендуют Аманда Рибас, Вейли Чжан, Маккензи Дёрн, Валентина Шевченко и Аманда Нуньес. Поединков Пули с представленными конкурентками мы будем с нетерпением ждать в 2021 году.

Непростым будет выбор «Лучшего бойца» – мужчины. На протяжении всего года эти имена были на слуху. Здесь и скандалы, и яркие победы, и сенсационные заявления. Исраэль Адесанья оставил чемпионский пояс и отправился покорять вершину нового дивизиона, Нурмагомедов сделал заявление, которое поставило на уши весь мир ММА, Пётр Ян завоевал пояс и ярко проявляет себя в социальных сетях. Дейверсон Фигереду и Ян Блахович без лишнего шума и пыли завоевали пояса. Дейверсон и вовсе установил рекорд, осуществив самую быструю защиту титула в истории UFC.

Самой, пожалуй, эмоциональной номинацией станет «Лучший бой года». Здесь оценивается не какое-то мимолётное действие, иной раз с определённой долей везения, а усердная работа на пределе человеческих возможностей. Когда за 15-25 минут боец выдаёт все умения и навыки, накопленные за десятки лет тренировок. От одного упоминания этих поединков мурашки разбегаются по телу: Чжан vs Енджейчик, Люке vs Прайс, Порье vs Хукер, Гэтжи vs Фергюсон и Фигереду vs Морено. Выбор непростой, выбор за вами!

Все номинации мы подробно разберём в ближайшие две недели. А пока знакомьтесь с видеоматериалами, подготовленными коллегами из UFC, делитесь мнениями в комментариях и пользуйтесь уникальной возможностью принять участие в официальном голосовании, результаты которого будут занесены в скрижали лиги!