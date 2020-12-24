Бразилец зевнул идеальную вертушку. Что случилось потом, он посмотрел на повторе. Видео

В 2020 году лиге АСА удалось организовать 13 турниров. Зачастую из-за пандемии проведение ивентов, как и прочих спортивных и развлекательных мероприятий, оказывалось под вопросом. Как будто осознавая, что в следующий раз в клетку они могут выйти ещё нескоро, многие бойцы рубились особенно яростно и жёстко. Итог – множество зрелищных боёв и ярких финишей. С нокаутами ребята не подкачали, их было достаточно, хороших и разных. Одним из самых обсуждаемых в Сети стал нокаут Магомеда Бибулатова по прозвищу Чаборз в поединке против Родриго Прайи на турнире АСА 112 в Грозном.

К тому моменту у бразильца было четыре победы в лиге, первую из которых он одержал ещё в АСВ. До встречи с Бибулатовым Прайа не проигрывал в АСА. В статистике Чаборза было всего два поражения, и оба случились в UFC. После возвращения домой и подписания в АСА Бибулатов оформил два нокаута. Учитывая, что поединок с Прайей проходил на родной для Магомеда земле, Чаборз просто обязан был победить не менее красиво и зрелищно. И эти ожидания он оправдал.

Права на видео принадлежат АСА. Ролик можно посмотреть на странице АСА в «Инстаграме».

Бибулатову нужна была всего минута, чтобы присмотреться к оппоненту. Затем Чаборз резко крутанул эффектную вертушку, которая достигла цели: нога прилетела точно в челюсть соперника. Потрясённый Прайа упал на канвас без чувств. На мгновение даже показалось, что мы смотрим не турнир по смешанным единоборствам, а какой-то боевик – настолько профессионально и киношно это смотрелось. Руководство лиги было того же мнения, и Бибулатов получил бонус за лучший нокаут вечера. Именно этот нокаут стал лучшим в лиге по версии «Чемпионата» в 2020 году.

Украинский боец победил эффектным киношным ударом. Ван Дамм бы одобрил. Видео Роман Огульчанский показал, что не одной борьбой живы смешанные единоборства.

Очень близко в этой номинации подобрался к Бибулатову украинец Роман Огульчанский, исполнивший не менее эффектные «ножницы» на последнем турнире года – АСА 116. Его бой против Абдусамада Сангова проходил почти по тому же сценарию, что и поединок Бибулатова против Прайи. Резкий удар в челюсть, падение соперника на канвас, победа в первом раунде. Разве что Огульчанскому, в отличие от Чаборза, пришлось ещё и добивать соперника.

Яркая победа Зулаева нокаутом на турнире ACA 110. Видео

Отлично сработал и Асхаб Зулаев в бою против Жоробека Тешабоева на турнире АСА 110. Боец из Киргизии, видимо, тоже хотел получить бонус и одержать красивую досрочную победу, а потому в третьем раунде полетел на Зулаева, выбросив колено. Однако правая рука спортсмена из Чечни оказалась быстрее и сильнее, и Тешабоев очутился на канвасе. Добивать соперника Зулаеву не было необходимости. Кстати, финиши Романа Огульчанского и Асхаба Зулаева также были признаны нокаутами вечера.