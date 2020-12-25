«Во всём виноват Хабиб!» Реакция читателей «Чемпионата» на драку Исмаилова и Минеева

25 декабря в Москве проходил заключительный турнир 2020 года с лиге Fight Night Global. Подробную онлайн-трансляцию с него вёл в «Инстаграме» Магомед Исмаилов. Лысый Хищник пребывал в прекрасном расположении духа, фотографировался с болельщиками, бойцами и даже голосом российских единоборств Александром Загорским. Всё было радостно и празднично.
Но лишь до того момента, когда в октагон вышел Минеев. После одного из поединков Владимир взял в руки микрофон (справедливости ради, ещё одна петличка была пришпилена к его одежде) и принялся вызывать на бой-реванш Исмаилова. На обвинение в трусости Хищник не ответить не мог. Исмаилов вошёл в клетку.
Короткая перепалка закончилась тем, что Исмаилов взял оппонента «на испуг», показав ложный проход в ноги. Владимир в ответ ткнул в лицо дагестанского бойца микрофон. Мага бросился в рукопашную, и завязалась потасовка, в которую со скоростью света вмешались друзья Исмаилова. И уже через несколько секунд Минеева дружно пинали ногами.
Мы собрали самые яркие (из цензурных) комментарии наших читателей, которые пытались разобраться в произошедшем. Стилистику и орфографию сохранили в оригинальном виде.
rustam13666: В кого превращается Исмаилов? Нормальный же был, а теперь потасовки устраивает ради хайпа и выбивания денег((( новый Конор.
mysnoi321old: Конор норм мужик!!! он поднял ММА до такого уровня что даже домохозяйки и тыкие как вы обсуждают ММА! Ну и вывел Хабиба на сцену.
elcucui: Мага красава, крутится)) Да и как боец он хорош) Но не хотелось бы видеть его бой со Шлеменко. Ведь это будет бой в одну калитку. Мне Саша не нравится.
karfagen1989: ну, как драку устроили… человек двадцать набросились на минеева, а так да, подрались.
pravtutnet: Я небольшой специалист в разных единоборств. Немного слежу, мир конечно поменялся, но неприятно читать как они поливают друг друга грязью и тд. А когда устраивают побоища на улице и толпой на одного, это не поддаётся здравому смыслу. И там очень много всего мягко говоря не хорошего. Я вот вспоминаю молодость, были драки, а как же без них, это веками. Но если выходили один на один, такое часто было, то никто не лез, и если кто то падает, то лежачего не бьют. Это неписанный закон был и 99% его чтили. А сейчас, 8 на ОДНОГО
лежачего...! Звери (натуральные), ДОБРЕЕ.
champmain: Да, бывали такие битвы… раз на раз — не трожь, с девкой идёт парень — не трожь, лежачего не добивай. С высокого моста людей в реку скидывали, ломали черепа, челюсти, но неписанные законы всегда соблюдались.
rwl: Во всём виноват Хабиб! Раз ему с рук сошло и даже хайпанул не кисло, то теперь и каждый может такое себе позволить.
Ralf08: Красавцы))) а эти несколько друзей по одному в очередь к Минееву не пошли, решили как обычно толпой))) герои)) видимо, долго решались на такой «мужественный» поступок)))
michail26: Снова кучкой!!! Великой и могучей, «передвижки» блин.
Реакция читателей с Кавказа
Логично желание поклонников Магомеда сгладить углы и найти в ситуации оправдательные моменты. Да, бросились на соперника дружной компанией, но ведь он сам провоцировал, микрофоном в нос тыкал. Но были и другие мнения.
kamna82: Сам с Кавказа но стыдно за то что увидел, всем прыгать на одного, если идёт разговор двух мужчин остальные куда лезут.
yts: Да не важно откуда вы! Здесь поступок гиен любой адекват не одобрит!..
vsevlom: Напомним, общаясь с прессой, Исмаилов вступил в конфликт с давним соперником, Владимиром Минеевым, и атаковал его. В результате в клетке началась массовая драка.
———
Красота. Удара микрофон от Минеева, конечно же не было.
nkz: Было и когда Исмаилов на него кинулся вопросов не было, все вопросы к тем, кто подлетел толпой пинать Минеева. Для них нет цензурных слов.
Реакция на объяснения брата Исмаилова Рамазана
unotu: «Проход в ноги» в шутку? Так это скорее удар ногой. А потом уже микрофонов был.
catsrulez: Погодите, так Минеев тоже в шутку микрофоном легонько коснулся. Надо шутки уметь понимать? Или шутки только у кого надо шутки?
rbpower: Магомед в шутку показал проход в ноги. А Минеев в шутку легко ударил его микрофоном. Кто теперь не прав?
yyyaznab: В шутку легко ударил его микрофоном, а потом Мага в шутку ударил Минеева, но уже чуть сильнее, а потом Минеев нанёс мощный удар, но конечно же в шутку и в итоге все решили побить Минеева, очень сильно, но главное, что в шутку. Вот такие нынче шутки.
rostovpapamain: Толпой отпинали — это шутка такая. Мы просто плохо юмор понимаем.
flanker02: Здесь все не так однозначно… С юридической точки зрения там произошло преступление — нанесение побоев совершенное группой лиц, тем более в общественном месте! И что бы завести уголовное дело особо не надо именно из заявления, но… Больше беспокоит одно, присутствующие представители правопорядка не предотвратили это преступление и тем более не задержали на месте их участников! Теперь вопрос… — будем ждать когда забьют до смерти, что бы покончить с таким беспределом???
maestro000000: Харитонов вышел с чата.
Помимо ироничных, осуждающих и провокационных комментариев, не обошлось и без аналитики. Без иронии. Читатели пытаются выявить причинно-следственную связь между событиями и понять, почему всё это происходит вновь и вновь.
kyrgyz777: после истории с Яндиевым надо было понять, что так теперь будет всегда… имеем;1) нанесение телесных повреждений Исмаиловым (он начал драку, Минеев в данном случае самооборонялся) 2) нанесение телесных повреждений со многочисленными сподвижниками Исмаилова (даже удары ногами по лежачему, на видео четко видно). 3) все эти побои произведены группой лиц (отягчающее обстоятельство)… И в итоге мы будем иметь; виноват длинный язык… нетрудно догадаться, что это будет про язык Минеева… гребанный стыд.
Все вы минусуете посты про допинг российских спортсменов, хаите «проклятый запад»… НО вы помните как забивался в угол и сидел ниже травы-тише воды тот же Джонс, после того как завалил тесты?! в этом вся и разница, на Западе допинг подлежит общественному порицанию и за него реально наказывают, а в России наоборот, можно всенародно признаваться, что выходишь на бои обколотым потому что «я спортсмен», и ходить свободно «уважаемым и популярным » человеком… настолько свободно, что даже позволено безнаказанно накидываться толпой на одного…
levbereg: Вот представьте как они кодекс профессионала соблюдают на улице? Слабого не только не бить, но и помогать? Поэтому и ведут себя нагло везде. Из-за безнаказанности. Они даже камеры не боятся и всеобщего порицания. Им плевать на мнение людей. Исключить всех (кто вмешался в спор) из федерации и запретить принимать участие во всех соревнованиях. Возбудить уголовные дела. Нельзя так поступать. Странно, что еще стволы не достали и ножи.
27werder: Минеев четко среагировал, По действиям видно, что отлично готов не смотря на атаки со всех сторон.
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