Секс-символ UFC будет драться на голых кулаках. Зачем?

2020 год в женском сегменте UFC запомнился целым рядом ярких и знаковых событий. Здесь и бой Чжан Вейли с Йоанной Енджейчик, признанный большинством экспертов лучшим в году среди всех поединков (как у мужчин, так и у женщин), и продолжающееся доминирование чемпионок Аманды Нуньес и Валентины Шевченко, и классная серия побед Маккензи Дёрн и многое другое. Но не обошлось и без неоднозначных новостей. Главной из них стал уход из промоушена любимицы многих фанов UFC и просто поклонников красоты Пейдж Ванзант. Очаровательная американка в июле 2020 года, в последнем по контракту поединке, проиграла Аманде Рибас. То поражение стало третьим в четырёх схватках. С учётом этого, рассчитывать на улучшенные финансовые условия при подписании нового соглашения Пейдж не могла, после чего и решила искать счастья в иных промоушенах.

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После некоторых размышлений она пошла на неожиданный шаг — перешла в молодую, но стремительно развивающуюся лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Сказать, что это решение стало сенсационным, значит не сказать ничего. Многие удивлялись, как такая эффектная девушка, как Ванзант, согласилась биться в лиге, где её внешность, с большой долей вероятности, будет подкорректирована и, очевидно, не в лучшую сторону. Но стороны ударили по рукам и после оставалось лишь определиться с датой дебюта.

Сначала ожидалось, что Пейдж выступит в кулачных боях уже осенью 2020 года, но позже расписание переиграли. Было решено, что спортсменка подерётся в большой для США уик-энд, в который проводится так называемый «Супербоул» — финал чемпионата NFL. В 2021 году он состоится 6 февраля, ну а Ванзант выступит за день до этого – 5 февраля. Её соперница ещё не определена, но на самом деле, это уже и не так важно. Bare Knuckle FC получил главного секс-символа ММА и зрители придут смотреть и болеть за Пейдж независимо от того, кого против неё поставят.

До дебюта в лиге остаётся чуть больше месяца, так что пока в США все празднуют Рождество и постят милые семейные фотографии, Ванзант продолжает готовиться к дебюту в самой жёсткой, если не сказать жесткой лиге мира и желает подписчикам счастливых праздников непосредственно из спортивного зала.

Похоже, Пейдж настроена по-настоящему серьёзно и хочет доказать, что боссы UFC просчитались, не став её удерживать. Но, если говорить откровенно, в перспективах Ванзант сомневаются многие. Что и говорить, если даже некогда битая ею соперница, экс-представительница UFC, а ныне чемпионка лиги кулачных боёв Бек Роулингс едва ли не отговаривает бывшую противницу от драки на голых кулаках.

«Я была удивлена, что она подписала контракт. Наверное, ей предложили невероятные деньги, и она просто увидела во всём этом знаки долларов. Она очень наивная, думаю, она не понимает, какие здесь нужны навыки. Она хороший грэпплер, но она никогда не была хорошим боксёром.

Думаю, что после первого же боя, неважно с кем он будет, Пейдж поймёт, что этот спорт не для неё», — сказала Роулингс.

Что же, прогноз более чем мрачный. Непонятно, осознаёт ли все риски сама Пейдж, но, скорее всего, предложенные ей деньги и впрямь сыграли ключевую роль при принятии решения о переходе в кулачные бои. В конце концов, известный боец Артём Лобов не раз намекал, что в Bare Knuckle FC ему платили очень прилично. Остаётся рассчитывать, что негативные прогнозы о возможностях Ванзант не сбудутся, ну а если и так, надеемся, что полученного гонорара хватит на то, чтобы исправить повреждения, которые могут сказаться на безупречной внешности эффектной девушки. Пожелаем удачи Пейдж, и пусть в 2021 году она остаётся такой же красоткой, как и на приведённых ниже фото.