Без Хабиба не пропадут. Боец отправил соперника спать шикарным хай-киком. Видео

Вчера, 26 декабря, в Самаре прошёл первый турнир лиги Open FC. Промоушен образовался после реорганизации Gorilla Fighting Championship, а во главе его встал экс-президент GFC Александр Гурьянов. Те, кто следил за Гориллой, сразу узнали некоторых бойцов в карде турнира Open FC 1. Одним из таких был легковес Фазлиддин Обидов из Таджикистана, который нокаутировал узбекского бойца Ислонджона Шарофова во втором раунде потрясающим хай-киком.

Дела у Шарофова в октагоне шли неважно: два последних боя он проиграл. Обидов, напротив, находился на серии из трёх побед, причём две из них он одержал нокаутом. Последний поединок Обидов провёл на турнире GFC 26 в июле этого года, где в первом раунде финишировал камерунца Бертрана Камге. Боец из Таджикистана явно не собирался останавливаться на достигнутом, что и продемонстрировал в клетке.

Права на видео принадлежат OPEN FC. Ролик можно посмотреть на странице open_fc_mma в «Инстаграме».

Махать ногами Обидов пытался ещё в первом раунде, но тогда удар до соперника не долетел. У него неплохо получалось бороть Шарофова, а несколько раз он и вовсе ронял узбекского бойца на канвас мощной правой. Однако завершить бой Обидову по-прежнему не удавалось. Но вот выброшенный во втором раунде хай-кик всё же достиг цели. Шарофов рухнул, как подкошенный. Обидов решил добить его, но после двух ударов подоспел рефери и остановил поединок.

К слову, весь ивент прошёл довольно динамично и порадовал зрителей большим количеством ярких досрочных побед. Если эти бойцы в ближайшее время так и не попадут в «элитную» лигу Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship, то вряд ли многое потеряют. Напротив, у них есть отличный шанс образовать костяк нового промоушена, стать звёздами лиги и неплохо раскрутить её. А потом уже и самим решать, стоит ли вообще рваться куда-то ещё.