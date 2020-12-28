«Перестань уже бить себя!» Боец решил дать сопернику фору в 20 ударов. Видео

Китаец Хуэй лупил в бою заслуженного японского бойца Икеду не так сильно, как Сензо сам себя до его начала.

Закончился сезон-2020 года в одной из самых удивительных и ярких лиг планеты – ONE Championship. Бои в ней проводятся не только по правилам ММА, но и по весьма популярному в Азии тайскому боксу (кикбоксингу). Когда в ринг или октагон выходят большие мастера этого вида, зрелище они выдают сногсшибательное. Во всех смыслах этого слова.

Ещё этот промоушен примечателен тем, что бойцы ведут себя раскованно не только в клетке, но и за её пределами. В социальных сетях они с готовностью дурачатся на тренировках, подхватывают многочисленные челленджи и просто развлекаются на радость и потеху болельщикам. Хотите каждое утро получать позитивные эмоции? Начинайте день с «инстаграма» ONE Championship. Это не реклама, а новогодний подарок всем поклонникам ММА.

И в качестве примера мы хотим привести совсем свежий эпизод, который случился на состоявшемся 25 декабря турнире ONE Championship: Collision Course 2. 38-летний японский ветеран Сензо Икеда выступает на профессиональном уровне девять лет. И почти всё время проводил бои в Японии. В последнее время особенно удачно, за что и получил приглашение в сингапурскую лигу. Но вот здесь дела у него крепко не заладились – два поражения в двух поединках.

45-летний боец, спасаясь бегством, вырубил соперника. Падал тот крайне комично. Видео Удар Йосихиро Акиямы был едва заметным, но оказался крайне эффективным.

В последнем ему вообще чуть не оторвали руку. Чтобы удержаться в ростере, необходимо было побеждать упёртого китайца по прозвищу Маленький Монстр. И вот наш японский мастер перед началом поединка решил провести психическую атаку на оппонента. Он принялся неистово молотить себя кулаками по голове. Бойцы иногда бьют себя по различным частям тела, чтобы разогреть мышцы, привыкнуть к болевым ощущениям и подготовить кожу к нагрузке, чтобы избежать ранних сечек.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на странице ONE Championship в «Инстаграме».

Но в данном случае Икеда так увлёкся, что его соперник впал в ступор. Минуты три стартового отрезка боя он не решался приблизиться к своему оппоненту. Не берёмся судить о причинах, но не исключено, что китаец попросту побаивался соперника. «Раз он себя так молотит, что он сделает со мной», — словно думал Хуэй. Эту скованность он с себя в итоге сбросил, но было уже слишком поздно.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на странице ONE Championship в «Инстаграме».

Самое забавное, что Икеда и во время боя вёл себя… не совсем адекватно, скажем мягко. Изображал брейк-данс и всячески провоцировал соперника на зарубу. В итоге японец доминировал и в стойке, и в партере. Что и нашло отражение в единогласном решении судейской бригады. Для 22-летнего Маленького Монстра это поражение стало четвёртым кряду, что серьёзно осложняет старт его профессиональной карьеры.

Ну видео пресс-служба ONE подписала так: «Перестань себя бить!» Мы присоединяемся к этой реакции.