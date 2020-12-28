От нокаута Терминатора спас гонг. И это дагестанец ещё со сломанной рукой дрался. Видео

Российское представительство в топовой азиатской лиге единоборств One Championship не только продолжает расти, но и завоёвывает всё лучшие позиции. В сегменте ММА здесь отличные перспективы у Тимофея Настюхина, который сделал себе имя, победив Эдди Альвареса. В кикбоксинге у России и вовсе есть чемпион Алаверди Рамазанов. Теперь же в шаге от титульного поединка находится и боец стиля муай-тай Джамал Юсупов.

Убийца с лицом ребёнка – жёсткий нокаутёр. В Азии взошла новая российская звезда. Видео Алаверди Рамазанов – чемпион престижного промоушена ONE.

Последний рывок к тайтл-шоту он сделал на турнире ONE Championship: Collision Course 2, который на минувшей неделе прошёл в Сингапуре. Схватка Юсупова с элитным французским бойцом Сэми Сана прошла в полулёгком весе и по сути должна была определить, кто будет претендовать на поединок с чемпионом лиги по муай-тай Фетморакотом Печинди из Таиланда.

Сана, обладая существенным преимуществом в росте, начал работать с дистанции, полагаясь на хай-кики. Юсупов по большей части изучал соперника, по крайней мере так показалось. Изредка он применял лоу-кики, в то время как француз извлёк выгоду из своих атак с дистанции и не раз крепко отбил сопернику руки. К концу раунда оба спортсмена уже раскочегарились. Россиянину удавалось выходить на ближнюю дистанцию и пробивать плотные прямые удары. Но в целом стартовая пятиминутка была равной.

Видео доступно на странице One Championship в «Инстаграме». Права на видео принадлежат One Championship.

А вот во втором отрезке Юсупов уже существенно прибавил, видимо, в первом раунде он действительно хороши изучил технику француза. На протяжении второй трёхминутки Джамал постоянно работал на оттяжке за счёт спины, и, проваливая оппонента, тут же пробивал точные и молниеносные прямые. В эти моменты Сэми Сана действительно натерпелся. Более того, прорываясь на ближнюю дистанцию, Джамал отлично работал и боковыми ударами. Ну а апогеем удачного раунда стали его последние мгновения. За 20 секунд до гонга Юсупов снова провалил оппонента за счёт движения спины, а после, как из автомата выдал два прямых, после которых Сана оказался в нокдауне. Француз почти сразу встал и попробовал отойти чуть назад, но ноги его не слушались и были словно соломенные. Как бы то ни было, вскоре Сэми нашёл равновесие и сумел достоять последние секунды до перерыва.

После экзекуции во втором отрезке Сана на старте третьего раунда выглядел плохо и пропускал очень много. У Джамала, пожалуй, был шанс и на досрочную победу, но в дело вмешался случай. Сэми пробил россиянину ниже пояса, и тот вынужден был взять паузу на восстановление, ею воспользовался и соперник, который сумел мобилизоваться для решающего рывка на последней минуте. Но Юсупов выдержал натиск пошедшего ва-банк соперника и на каждую его атаку отвечал своей. Итог – победа Джамала единогласным решением, которая открывает перед ним дорогу к титулу.

Полное видео боя доступно на канале One Championship в YouTube. Права на видео принадлежат One Championship.

Собственно говоря, это понимает и сам чемпион, который тут же обратился к Юсупову посредством своей страницы в «Инстаграме».

«Отличная работа. Было бы здорово, если бы в ближайшее время я разделил с тобой одну клетку», — написал Фетморакот Печинди на своей странице в «Инстаграме». Юсупов не стал медлить с ответом.

«Я готов. One Championship, давайте сделаем это», — написал россиянин в «Инстаграме».

Впрочем, с готовностью пока есть вопросы. Судя по последним фотографиям Юсупова, в бою он получил перелом руки и сейчас травмированная конечность загипсована. Так что Джамалу потребуется время на восстановление.

Но, глядя на перебинтованную руку, в голове прежде всего возникает вопрос, как боец умудрялся бить так мощно и демонстрировать такую высокую ручную скорость, будучи травмированным. Вероятно, ответа на этот вопрос не найдёт и сам Юсупов. Как бы то ни было, победа добыта. В 2021 году боец может рассчитывать на большой титульный бой, а у России будет шанс получить второго чемпиона в промоушене ONE.