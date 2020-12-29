Хабиб вернётся и проиграет Конору. Чем ещё нас удивит 2021 год?

В конце 2019 года никто не мог предположить, что в следующем году в Арабских Эмиратах появится «Бойцовский остров», на котором будут устраивать самые важные турниры UFC. Никто не знал, что Хабиб Нурмагомедов объявит о завершении карьеры, а Джон Джонс перейдёт в тяжёлый вес. Этот год стал непредсказуемым во многих отношениях.

Хабиб? Конор? Ян? Выбирайте лучших бойцов года в UFC на «Чемпионате»! «Чемпионат» и UFC совместно запустили голосование в семи номинациях по выбору лучших бойцов 2020 года.

Есть все основания рассчитывать на продолжение. Попробуем предположить, какие самые интересные и невероятные события с участием известных российских бойцов могут произойти в 2021 году. Хотя в какой-то степени в ММА не бывает ничего невозможного.

Орёл вернётся и проиграет Конору в реванше

Конор Макгрегор, который уже несколько раз объявлял о нежелании выходить в клетку снова, активно приводит себя в форму и готовится к назначенному на январь поединку с Дастином Порье. Если ирландец выиграет и в этот раз, нас ждёт свежая порция треш-тока и вызовы на бой дагестанского Орла. Конор запросто может зацепиться и за слова, сказанные Хабибом ещё до завершения карьеры: «Победите Дастина, и я с вами подерусь». И в чём Макгрегор будет не прав? За слова нужно отвечать.

Хабиб и Ян против Бога войны и непобедимого нигерийца. Выбираем лучшего бойца года! 2020 год принёс России второй чемпионский пояс UFC. Достоин ли Пётр звания лучшего? Выбор за читателями «Чемпионата».

Печально Известный входит в новый для себя сезон обновлённым как физически, так и морально: ирландец стал значительно больше, а в его глазах снова появился тот самый огонь. Кто знает, может быть, он на самом деле всё это время не виски пил, а день и ночь отрабатывал в зале защиту от тейкдаунов? А если даже и пил, то талант, как известно, не пропьёшь: «правый коронный и левый похоронный» никуда не делись. Сами бойцы до сих пор считают, что Конор по-прежнему может достать своими руками кого угодно и уложить на канвас. Возможно, Конор прямо сейчас тратит кучу сил на то, чтобы этим «кем угодно» в 2021 году стал Хабиб, а сам Печально Известный оказался первым, кто нанесёт ему поражение.

Харитонов выйдет на чемпионский бой по боксу

Знаменитый российский представитель смешанных единоборств боксировать начал уже давно, но только в любителях. Сергей Харитонов всегда мечтал провести профессиональный боксёрский поединок, и вот наконец в этом году его мечта осуществилась. Бой против 47-летнего Дэнни Уильямса состоялся 12 сентября в рамках «Боксёрского клуба РЕН ТВ». Харитонов победил оппонента техническим нокаутом во втором раунде.



Между прочим, Уильямс в своей карьере побеждал не кого-нибудь, а самого Майка Тайсона. Пусть это было в 2004 году – о свойствах таланта уже было сказано. Разве что кондиции могут подкачать. Обрадованный столь быстрой победой Харитонов заявил о желании продолжить своё путешествие в профессиональном боксе, а промоутер Владимир Хрюнов сказал, что в следующий раз Сергей может подраться с экс-чемпионом мира по боксу в двух весовых категориях Дэвидом Хэем. Если Харитонов продолжит в том же духе, то в 2021 году вполне сможет стать чемпионом – действующим и реальным.

Федор завоюет чемпионский пояс и бросит вызов Джону Джонсу

В ноябре Последний Император заявил, что хочет провести ещё хотя бы один бой и вовсе не против подраться за титул. Говорил он и о желании вновь встретиться с Мэттом Митрионом или Райаном Бэйдером, так как именно им он проиграл за последние 9 лет. Сейчас поясом Bellator в тяжёлом весе владеет Бэйдер, так что всё идеально сходится.



Президент лиги Скотт Кокер отмечал, что Фёдор для него – король, и для легенды он готов устроить лучшее прощальное шоу, какое только можно. Вряд ли он откажет Последнему Императору и в нужном сопернике. Но если Емельяненко завоюет пояс, дальнейший расклад может вырисовываться совсем другим.



Фёдор-чемпион – это уже другое дело. В таком положении он запросто может пойти дальше и вызвать на бой кого угодно: хоть Стипе Миочича, хоть Джона Джонса. Кстати, последний называл Емельяненко лучшим бойцом в истории ММА. Вот и появится прекрасный повод проверить себя в поединке с мастером. Зато потом Джонс сможет принимать вообще любые бои. А уж от предложений при любом раскладе отбоя не будет.

Александр Емельяненко подерётся с Вячеславом Дациком

О своём желании провести бой против Емельяненко-младшего Вячеслав Дацик заявлял ещё летом. Правда, тогда он находился в тюрьме. И вот в ноябре Рыжий Тарзан всё-таки вышел на свободу. По словам супруги Дацика, он очень хочет этого поединка, и Александр давал своё согласие.



Враждуют ребята пока только в соцсетях, да иначе бы и не получилось – Дацик ведь сидел в тюрьме. Александр последний бой провёл в июле этого года в рамках промоушена АСА, досрочно проиграв Магомеду Исмаилову. Дацик же дрался больше года назад в ресторане, но во вполне серьёзном поединке и против серьёзного соперника – кикбоксёра Андрея Кирсанова. Между прочим, Кирсанова Рыжий Тарзан нокаутировал во втором раунде.



Пока неизвестно, где может пройти бой между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком. Ресторан, кстати, очень неплохой и подходящий для обоих вариант. Лишь бы потом никто из них снова не загремел в тюрьму. Но ещё важнее, чтобы этого не произошло до поединка.