К Емельяненко проявят уважение. Фёдор поведёт Россию в бой с остальным миром!

Отягощённый пандемией 2020 год стал для лиги Bellator в некоторой степени переходным. Да, в последние месяцы промоушен немного наверстал упущенное в первой половине года, но всё-таки ощущение некой недосказанности оставалось. На этом фоне боссы лиги плотно готовились к 2021 году. Компания провела несколько больших подписаний, сумев привлечь в свои ряды перспективнейшего Усмана Нурмагомедова, а также уже давно состоявшихся бойцов Йоэля Ромеро, Энтони Джонсона, Рустама Хабилова и многих других. Появление этих ребят в клетке уже гарантирует несколько топ-событий в следующие 12 месяцев. Кроме того, в Bellator готовятся к прощальному поединку Фёдора Емельяненко и к решающим поединкам Гран-при в полулёгком весе. Суммируя всё это, можно с уверенностью сказать, что нас ждёт незабываемый год. «Чемпионат» выбрал самые ожидаемые события.

Готовьте пояса, наши идут! 2021 год должен стать в Bellator российским Рассказываем, кто может составить компанию Вадиму Немкову на Олимпе одной из ведущих лиг мира.

Матчевая встреча России и сборной мира на первом в истории турнире Bellator в Москве

Один из самых крупных и ожидаемых ивентов года в промоушене, вероятнее всего, пройдёт в Москве. Это будет первый в истории турнир лиги Bellator в России, и запомниться он должен будет надолго. В первую очередь тем, что в его главном бою со спортом будет прощаться легендарный Фёдор Емельяненко. Именно такой план недавно представил глава лиги Скотт Кокер.



«Я не хочу, чтобы Фёдор заканчивал карьеру на глазах только официальных лиц в закрытом «пузыре». Хочу, чтобы он попрощался со спортом на московской арене, при 30 тысячах зрителях. Хочу, чтобы для него это стало возвращением блудного сына. Он — величайший в истории, он возвращается домой и вешает перчатки на гвоздь.

Надеюсь, появление вакцины начнёт исправлять ситуацию, и мы начнём возвращать зрителей. Я вижу свет в конце тоннеля вокруг ситуации с пандемией. Хочу дождаться и устроить событие на настоящем стадионе в Москве. Хочу сделать для Фёдора большое шоу. Для меня он король.



Драться будет не только он, но также Вадим Немков, Анатолий Токов и все эти отличные ребята. Возможно, мы сделаем матчевую встречи сборной России против сборной мира. Мы посмотрим на бойцов из Европы. Это будет большое событие», — рассказал функционер.



Пока непонятно, с кем встретится Фёдор, но ранее ходили слухи о Джоше Барнетте или Броке Леснаре, что ещё более усиливает интригу. Впрочем, кто бы не стал соперником Императора, нет сомнений, что турнир в Москве с его участием вызовет ажиотаж. Тем более, если в карде выступят и такие бойцы, как Вадим Немков и Анатолий Токов.

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Усман Нурмагомедов

Ещё одним интригующим событием в Bellator в 2021 году станет дебют в лиге Усмана Нурмагомедова. Менеджмент промоушена совершил классный манёвр, подписав бойца с таким громким именем. Ещё больше подпитывает внимание к Усману то, что о нём систематически высказывается его тренер и многолетний наставник Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес, утверждающий, что Усман даже талантливее, чем чемпион UFC в лёгком весе.

Такие авансы безусловно повышают акции бойца ещё до самого дебюта. Кроме того, нет сомнений, что за Усманом с интересом будут наблюдать даже самые преданные фаны UFC, так что Bellator благодаря одной лишь прославленной фамилии значительно увеличит сегмент аудитории. Остаётся лишь дождаться имя соперника и дату дебюта Усмана.

Йоэль Ромеро, Энтони Джонсон, Гран-при с участием Немкова

Пожалуй, крупнейшим событием в лиге в следующем году станет Гран-при полутяжёлого веса, планами по которому недавно поделился всё тот же Скотт Кокер. Последние подписания лиги превратили этот дивизион в едва ли не самый мощный, так что проведение традиционного для Bellator Гран-при станет логичным шагом.



В нём должны будут принять участие действующий чемпион Вадим Немков, экс-чемпион лиги в полутяжёлом весе и действующий чемпион в хэвивейте Райан Бейдер, а также Энтони Джонсон, Йоэль Ромеро, Кори Андерсон, Фил Дэвис, Гегард Мусаси и Лиоту Мачида. Такому составу позавидует любая организация и практически каждый потенциальный поединок будет вызывать огромный интерес. Ну а стать чемпионом при такой конкуренции это практически то же самое, что завоевать звание лучшего бойца лиги вне зависимости от весовой категории. Посмотрим, удастся ли сформировать восьмёрку в ближайшее время и как себя проявит Вадим Немков.

Бой Патрисиу Фрейре с Эй Джеем Макки в финале Гран-при?

Если о Гран-при в полутяжёлом весе пока рассуждают теоретически, то вот турнир такого же формата в полулёгком весе уже подходит к концу. Здесь остаётся провести лишь два поединка. Один финалист турнира уже известен. В 2020 году им стал небитый 25-летний Эй Джей Макки, который уже готов стать чемпионом промоушена. Второй участник решающего поединка определится в поединке действующего чемпиона Патрисиу Фрейре с Эммануэлем Санчесом. Первый уже побеждал Санчеса и почти ни у кого нет сомнений, что и в этот раз Патрисиу уберёт его со своего пути.



Таким образом, ожидаемая финальная пара – Фрейре – Макки. Первый заслуженно считается едва ли не лучшим бойцом лиги и обладает титулами в двух категориях. Ну а Макки – топ-контендер с нулём в графе поражений. Так что интрига в этой схватке видна невооружённым взглядом. Посмотрим, получит ли полулёгкий дивизион нового короля, или бунт имени Эй Джея будет подавлен.