Апсет подкрался незаметно. Самые неожиданные развязки года в UFC

Бог Войны, Хайлайт, Князь Цешинский — кто из них одержал самую неожиданную победу в уходящем году?

За что мы все любим и ценим бойцовские виды спорта — так это за непредсказуемость. Шанс у панчера есть всегда, как и возможность того, что подавляющий фаворит выйдет на бой не в лучший для себя день. Уходящий год одарил анналы крупнейшей боевой лиги планеты целой россыпью неожиданных развязок и крутых сюжетных поворотов. Здесь представлены финалисты. Голосуйте по ссылке ufc.championat.com до 9-го января включительно.

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Марлон Вера: Горький день Сахарка

Вес Шона О'Мэлли — легчайший, чего нельзя сказать о его ударах. Но соглавный бой UFC 252 мгновенно сделал сладкий год Сахарка горьким.

Нестандартная стойка, откровенные высказывания, личность колоритная как постоянно меняющийся цвет волос, а главное — потрясающие удары! Всё это добро позволило молодому уроженцу штата Монтана стать одним из самых ярких метеоров лиги. Впервые он заявил о себе ещё в контендерской серии Даны Уайта, когда был подписан сразу после боя. Напомним — в ходе яркого и зрелищного боя против Альфреда Хашакяна, долговязый монтанец вчистую проиграл первую половину раунда, едва не был финиширован — а затем буквально срубил оппонента мощным правым хуком наотмашь, заставив Уайта запрыгать от восторга. И ожидания он оправдал на все сто — трижды за первые четыре боя в UFC он брал бонусы за бои и выступления вечера, а легион его фанов рос с каждой победой. 2020-й стал кошмаром для многих — но не для него.

Вернувшись после двухлетнего простоя и залечивания серьезного перелома ноги (так отпинал беднягу Андре Сухамтата, что в буквальном смысле нога отвалилась), О'Мэлли сперва вырубил Хосе Альберто Киньонеса стремительным киком в голову и добиванием, а затем — срубил ветерана и бывшего чемпиона WEC Эдди Уайнленда точно таким же одиночным ударом, как Хашакяна. В соглавном бою вечера, от него ожидался очередной шедевр.

Мало кто давал шанс его сопернику. 28-летний эквадорец Марлон Вера имел за поясом боёв на десять больше, и идеально подходил под термин «крепкий середняк.» Середняк — по статистике (посредственных бойцов, как правило, побеждал, сильным — проигрывал), а крепкий — поскольку ни разу за свои шесть (на тот момент) поражений не был финиширован.

Но победная поступь Сахарка прервалась самым обидным образом. В начале боя, он выбросил кик, который был должным образом отбит. И получил повреждение ноги, начав хромать. Опытный эквадорец, почуяв запах крови, пошел вперёд, и в конце раунда сумел свалить потерявшего опору американца наземь и добить его в партере тяжелыми локтями.

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Первое поражение в карьере потрясло О'Мэлли. По речам было видно — парень проигрывать не умеет. Слово «upset» означает также расстройство, огорчение — так вот О'Мэлли огорчился на всю голову. Вместо осмысления, пошел гнать пургу в сторону своего победителя, назвав его «джорнименом,» а победу — случайностью. Чем доказал — расти ему ещё и расти.

Марлон Вера же завершил год поражением — его победил легендарный Жозе Алду. Как всегда — по решению. Но кандидатуру на апсет года он смело может записать себе в актив.

Дейвисон Фигереду: Год-мечта Бога Войны

Вот уж кто долго будет добром поминать злосчастный 2020-й! В начале года, 32-летний бразилец, хотя и имевший внушительный рекорд 17-1, числился лишь четвёртым в рейтинге наилегчайшего дивизиона, после Генри Сехудо, Джозефа Бенавидеса, и Жусиера Формиги (который и нанёс ему в 2019-м единственное поражение в карьере). К концу: чемпионство, двукратная защита оного, две победы над легендарным бойцом. Даже ничья в конце года не смогла омрачить взлёт, тем более что за неё Бог Войны получил бонус, а бой является кандидатом на Бой Года.

А началось всё в феврале, при самых, казалось, неблагоприятных для него обстоятельствах. Соперник — легендарный вечный контендер Джозеф Бенавидес, начавший выступать за WEC/UFC лет за 10 до бразильца. За последние лет шесть имел рекорд 9-1 (вполне мог бы быть и 10-0, если б не очень спорное поражение по раздельному решению Серхио Петтису). Сюда входят триумфы и над Сехудо, и над Формигой. Казалось, наконец-то пояс будет его (бой был за временный пояс дивизиона), после трёх неудачных попыток. Кроме Петтиса, проигрывал Бенавидес только легендам — дважды Доминику Крусу, дважды Деметриусу Джонсону.

И ведь чемпионом мог стать только он. Фигейреду не уложился в весовой лимит. Дополнительный демотиватор: 30% гонорара за бой он должен будет отдать Бенавидесу.

Но бой выдался на загляденье. Смесь технического совершенства и безбашенного браулинга. После конфуза в начале, казалось что доминация за Бенавидесом. Продолжил он её и в во втором. Но — утратил осторожность. Фигейреду же сполна поймал момент. Случайное столкновение головами наградило Бенавидеса рассечением на лбу и пошатнуло его. Фигейреду ринулся вперёд и поразил соперника ударом в корпус и коварным правым, отправившим того на канвас. Далее, немного граунд-энд-паунда, и нокаут в кармане.

Июльский реванш, уже в бою за вакантный пояс, потдвердил, что победа Фигейреду была не случайностью, и что Бенавидес — вечный неудачник в титульных боях. Началось же всё в феврале…

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Джастин Гэтжи: Могильщик Кукуя

Тони Фергюсон, как и большинство населения планеты, может быть и рад был бы забыть уходящий год. Но вполне может статься, что он станет его последним в рядах UFC. Головокружительное падение!

А как всё хорошо начиналось. Победная серия из 12 (!) боёв, растянувшаяся на восемь лет. Долгожданный чемпионский шанс должен был увенчать эту серию. Все ожидали долгожаднного боя его против Хабиба Нурмагомедова.

Но тут, как говорится, понеслось. Сперва — коронавирус, обломавший все планы. Затем — невозможность Хабиба приехать на бой (тогда, кажется, надежду на его встречу в октагоне с Фергюсоном утратили и самые заядлые оптимисты — всевышние силы были явно против этого боя).

Пока суд да дело, решили разыграть временный пояс. Соперником Фергюсона стал опасный рубака Джастин Гэтжи, боец-максималист (имел на тот момент рекорд 4-2 в октагоне, и все бои решились нокаутами). К слову, одолевший последнего победителя Фергюсона.

Но мало кто верил в победу Гэтжи. Ведь когда Кукуй уступил Майклу Джонсону, Барак Обама доматывал свой первый срок, а самой опасной болезнью считался вирус Эбола. Яркий бой — да, ожидался. Оба бойца практиковали открытую и бесшабашную манеру.

Автор этих строк тогда, в разговоре, предсказал знатную зарубу и досрочную победу Кукуя в одном из чемпионских раундов. Вышло же с точностью до наооборот — именно Гэтжи выступил в фирменной манере Фергюсона, и потряс его мощнейшими ударами. Кукуй держался почти до конца, но за полторы минуты до финальной сирены рефери был вынужден остановить избиение.

Оба бойца завершили год поражением. Но если проигрыш Нурмагомедову в чемпионском бою не намного отбросило Гэтжи назад (он сохраняет первую строчку в рейтинге), то деклассирование Фергюсона от рук Чарльза Оливейры поставило под вопрос само его дальнейшее участие в UFC — что год назад казалось бы ересью.

Шана Добсон: И букмекеры ошибаются

Специалисты по ставкам, как известно, знают своё дело. И коэффициенты выставляют со знанием дела, определяя кто фаворит, а кто — андердог, и в какой степени. А Лас-Вегас, где базируется UFC — столица игорного бизнеса.

Но бывает так, что реальность сокрушает все их планы.

По странности судьбы, данный апсет случился на одной карде с другим потрясением (когда Тревин Джонс взял верх над Тимуром Валиевым — этот бой не попал в список, т.к. позже был признан несостоявшимся). Мария Агапова, 23-х летняя уроженка Павлодара, вышла на свой второй бой в октагоне с рекордом 9-1, тремя досрочными победами кряду, и чудовищным преимуществом в предматчевых ставках: -1400!

Причина понятна, если посмотреть на её соперницу. Шана Добсон, 31, имела отрицательный рекорд: 3-4. Выиграв свой первый бой в октагоне в конце 2017-го, она затем проиграла следующие 3, последний — нокаутом на 40-й секунде первого раунда. Её кличка — Опасность, но мало кому она уже казалась опасной. Считалось, что её дни в организации сочтены, а победа приблизит Агапову к контендерству в женском наилегчайшем дивизионе. Коэффициент Добсон был +800.

Но опыт — великая вещь. Хоть Агапова начала бодро, Добсон сумела сбить прекрасный порыв её души тейкдауном. Первый раунд прошел живенько, со сменой позиций и преимущества. В начале второго Агапова сумела войти в маунт. Но опытная борчиха Добсон сделала переворот. Стало ясно, что Агапова уже выдохлась. И тогда Добсон повалила её наземь, и добила граунд-энд-паундом.

Не знаем, выиграет ли этот бой номинацию, но в историю уже вошел. Статистически, это — величайший апсет в истории организации (коэффициент Холли Холм против Ронды Раузи был +700). Никогда фаворит с таким предбоевым коэффициентом не был повержен. Для сравнения: один неизвестный горе-игрок в Вегасе (предпочевший остаться анонимом, по понятным причинам) умудрился продуть $25,000, которые поставил на Агапову. Решив, видать, сорвать верный куш. В случае победы Агаповой, он получил бы аж $1,775! Для сравнения, ту же сумму он сорвал бы, поставив всего $222 на Добсон. А рискни он своими 25 кусками за Добсон — пересчитывал бы выигрыш в размере $200,000.

Учите матчасть!

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Ян Блахович: Никогда не поздно

Морально, Доминик Рейес пришел к бою за вакантный пояс с безупречным показателем. Хотя он и уступил самому Джону Джонсу в февральском чемпионском бою по единогласному решению, мнение большинства обозревателей и болельщиков было также единогласным — его обокрали. Когда пояс стал вакантным, именно 30-летний калифорниец рассматривался как главный кандидат на него. Овладение им считалось вопросом формальным.

Тем более что соперник был, хотя и опытный, но отнюдь не звёздный. Ян Блахович, 37-летний уроженец Цешина и выходец из KSW, имел на тот момент рекорд 26-8, и пять поражений он потерпел в октагоне. Правда, специалисты отмечали его хорошие антропометрические данные, всестороннюю подготовку, способность к взрывной агрессии (он 5 раз получил бонусы за бои/выступления вечера), и что его рекорд за последние 3 года был 7-1, но записным фаворитом считался Рейес, называвший себя некоронованным чемпионом.

Но — «ещё Польска не сгинела...» Блахович с самого начала боя заявил о своих намерениях не словом, а делом — его мощные кики заставили Рейеса действовать осторожно. Эти удары по ногам и в корпус принесли Блаховичу дивиденды к концу второго отрезка — пошедший вперёд Рейес был повержен мощным левым хуком (сломавшим ему нос) и добит в партере.

Впервые с 2011-го пояс в полутяжелом дивизионе перешел к человеку, не носящему фамилию Джонс или Кормье.