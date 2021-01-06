«Что с его пальцами?». Нокаут Архангела превратил бойца в оловянного солдатика. Видео

Азиатский промоушен ONE Championship – один из самых активных поставщиков ярких и необычных нокаутов для любителей ММА. На турнирах лиги регулярно происходят абсолютно сумасшедшие финиши, и зачастую они бывают неожиданными. Например, вряд ли кто-то представлял, что британско-индонезийский боец Энтони Энгелен по прозвищу Архангел, будучи базовым джитсером, настолько брутально вырубит малайзийца Эй Джея Лиаса Мансора, что тот упадёт на канвас, как каменная статуя.
До боя с Энгеленом в статистике тогда ещё 42-летнего Лиаса Мансора по прозвищу Поджигатель было две победы и три поражения. У его соперника дела шли лучше, и 14 января 2017 года Архангел был твёрдо намерен показать, что расклад в ближайшее время не изменится. Сделать ему это удалось не только эффектно, но и быстро – на второй минуте первого раунда.
Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на странице onechampionship в «Инстаграме».
Энгелен поджимал бойца к сетке и параллельно наносил удары руками. И вот его правая достигла цели. Дальше происходило что-то невероятное и даже жутковатое. Малайзиец моментально сгруппировался, как будто Архангел нажал на его лице какую-то кнопку. Он натурально превратился в солдатика и упал на канвас. В комментариях под видео этому изумлялся каждый второй. «Посмотрите на его пальцы! Что с ними?» – удивлялись зрители. Действительно, пальцы просто скрючились, как будто их свело судорогой. Поджигатель был буквально парализован.
Интересно, что в середине 2018 года у Эй Джея Лиаса Мансора обнаружили опухоль головного мозга, которая потребовала немедленного удаления. После боя с Энгеленом и до операции малайзиец провёл ещё один поединок в апреле 2018 года, но, во-первых, его он выиграл нокаутом во втором раунде, во-вторых, к тому моменту опухоль уже сформировалась. Кто знает, может быть, удар Архангела поспособствовал её возникновению и росту. К счастью, операция прошла успешно, и Лиас Мансор вернулся в октагон уже в следующем году, одержав ещё одну победу.
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