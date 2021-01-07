«Я бы пожизненно дисквалифицировал Магу». Исмаилов ответил Харитонову оскорбительным видео

Ну чем мог закончиться 2020 год, как не очередным громким скандалом в российских ММА? И никого особенно не удивило, что главным действующим лицом его стал Магомед Исмаилов. Всё случилось на заключительном турнире лиги AMC Fight Nights: Winter Cup.

Мага Исмаилов устроил массовую драку с Минеевым. Бойцов растаскивала полиция. Видео Лысый Хищник не стерпел обвинений в трусости. На Владимира набросились сразу несколько друзей дагестанского бойца.

После одного из поединков в октагон вышел Минеев, солидно упакованный микрофонами – один в руках, другой – петличка – прицеплен на одежду. «Исмаилов, я знаю, что ты здесь. Выйди и скажи, когда мы будем драться. А то все люди думают, что ты испугался». После этого в клетке появился Магомед в сопровождении парней из его команды.



Незадолго до этого очевидцы зафиксировали факт общения Минеева и Исмаилова. Весьма дружелюбного общения. Но в октагоне сразу всё пошло не так. Нервозность в ситуацию внёс проигравший молодой боец, который никак не хотел отдавать ринг-анонсеру. Случилась заминка и Лысый Хищник вышел уже на нерве, спросив лишь: «Тебе интересно?» И сделал ложный выпад в сторону соперника.

Дальнейшие события моментально вышли из-под контроля. Владимир ткнул в лицо Магомеда микрофоном и… уже в следующий миг вынужден был защищаться от прохода в ноги. Выглядело всё динамично и правдоподобно (хоть оба потом косвенно признали факт постановки). И на этом всё должно было закончиться. Если бы не бойкий парень в красно-белой футболке, который принялся от души колотить Минеева.

«Привык видеть в клетке воинов и волков, а не шакалов и гиен». Минеев – о драке с Магой Владимир обвинил Исмаилова в разжигании межнациональной розни и заявил, что мужской веры ему нет.

О том, что произошло далее, только песни ещё не написали. Массовую потасовку, в которой приняли участие зрители с первых рядов, разнимали в итоге бойцы ОМОНа. А в адрес обоих бойцов обрушились обвинения в том, что они превращают ММА в цирк. И высказалось на эту тему множество людей из мира смешанных единоборств. В целом практически всё по делу.



Но максимально странным выглядели в этой связи слова Сергея Харитонова, который буквально за месяц до потасовки Маги и Минеева сам вляпался в весьма некрасивый скандал. В фойе МСА «Лужники» Харитонов подрался с экс-бойцом UFC Яндиевым. Но по причине того, что Адам напал на Сергея первым, больший урон понёс Десантник. Мы подробно рассказывали об этом конфликте.

«Десантники же не такие. Я знаю десантников». Тактаров — о примирении Харитонова и Яндиева Далеко не все оказались в восторге от шоу, которое устроили Сергей и Адам.

И всё было бы ничего, если бы в самом процессе конфликта Сергей не рассорился с целой кучей людей. С тем же Камилом Гаджиевым, которому люди из окружения Магомеда испортили постановочное выступление Исмаилова и Минеева. Он наговорил об известном промоутере столько, что в ответ получил следующее: ««Харитонов говорит, что для него Камила Гаджиева больше не существует? Да ради бога.



Для меня Сергея Харитонова больше не существует. Я с ним хотел встретиться, звонил, вызывал, говорил: «Ты где? Я сейчас подъеду». А он начинает мне какие-то сказки рассказывать: он то там, то здесь и так далее. Я что, взял бы 10 человек и поехал Серёгу Харитонова бить ногами? Я не знаю, как к нему относиться, брезгую даже им», — рассказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.

Ну а главной претензией к Харитонову было то, что он написал на Яндиева заявление в полицию. Если бы это было на улице, среди незнакомых людей, дело другое. Но когда конфликт случается между коллегами, людьми, которые дружили семьями, подобное заявление (даже два) выглядит очень странным. И вот тут, казалось бы, Сергею следовало взять небольшую паузу, особенно после весьма странной лекции о пользе СССР.



Но пройти мимо ситуации на турнире Гаджиева он, видимо, не мог. Но даже здесь выпад оказался необоснованно жёстким: «Зачинщиком был Мага. Может быть, меня многие осудят, но я бы его пожизненно дисквалифицировал. Каждый должен отвечать за свои действия. Нельзя так делать. Это страшные вещи», — привёл слова Харитонова «РБК-Спорт».



«Да что ты такое несёшь, я тебе...» — сказал Исмаилов в видео, выложенном в его «инстаграме».



Боец вклеил в ролик слова Камила Гаджиева, который назвал Харитонова «чмошником».



«Ну тогда ладно», — добавил Магомед.

Магомеду прилично досталось на орехи после ситуации с Минеевым, да он и сам признал, что «доигрался». Но тут речь немного о другом. Как человек, который зарабатывает себе на жизнь боями, может требовать лишить возможности заработка своего коллегу? Как бы он к нему ни относился. И что бы ни думал о ситуации.



Сейчас совершенно очевидно, что если вина Исмаилова в той потасовке есть, то лишь косвенная. Минеев проявил себя с наилучшей стороны, в том числе как боец. Он получил минимальный урон исключительно за счёт своего мастерства и готовности к поединку в любой момент и с любым количеством соперников.

Российский боец назвал бой Тайсон — Джонс постановочным. И сделал удивительное признание Сергей Харитонов рассказал, на каких условиях ему самому предлагали поединок с Железным Майком.

И как может требовать чьей-то дисквалификации боец, признавшийся в том, что вёл переговоры с промоутерами о договорном бое?! Бое, в котором нельзя было бы бить Тайсона, а свести всё это к ничейному результату? В одном мы можем быть уверены наверняка. Шоу будет продолжаться, и скучать нам не придётся.