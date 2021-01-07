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Сергей Харитонов призвал пожизненно дисквалифицировать Магомеда Исмаилова за драку

Харитонов призвал дисквалифицировать Исмаилова
Роман Дёмин
«Я бы пожизненно дисквалифицировал Магу». Исмаилов ответил Харитонову оскорбительным видео
Заслуженный ветеран призвал лишить Лысого Хищника хлеба насущного. Ждём яркого конфликта в новом году.
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Ну чем мог закончиться 2020 год, как не очередным громким скандалом в российских ММА? И никого особенно не удивило, что главным действующим лицом его стал Магомед Исмаилов. Всё случилось на заключительном турнире лиги AMC Fight Nights: Winter Cup.

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После одного из поединков в октагон вышел Минеев, солидно упакованный микрофонами – один в руках, другой – петличка – прицеплен на одежду. «Исмаилов, я знаю, что ты здесь. Выйди и скажи, когда мы будем драться. А то все люди думают, что ты испугался». После этого в клетке появился Магомед в сопровождении парней из его команды.

Незадолго до этого очевидцы зафиксировали факт общения Минеева и Исмаилова. Весьма дружелюбного общения. Но в октагоне сразу всё пошло не так. Нервозность в ситуацию внёс проигравший молодой боец, который никак не хотел отдавать ринг-анонсеру. Случилась заминка и Лысый Хищник вышел уже на нерве, спросив лишь: «Тебе интересно?» И сделал ложный выпад в сторону соперника.

Дальнейшие события моментально вышли из-под контроля. Владимир ткнул в лицо Магомеда микрофоном и… уже в следующий миг вынужден был защищаться от прохода в ноги. Выглядело всё динамично и правдоподобно (хоть оба потом косвенно признали факт постановки). И на этом всё должно было закончиться. Если бы не бойкий парень в красно-белой футболке, который принялся от души колотить Минеева.

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О том, что произошло далее, только песни ещё не написали. Массовую потасовку, в которой приняли участие зрители с первых рядов, разнимали в итоге бойцы ОМОНа. А в адрес обоих бойцов обрушились обвинения в том, что они превращают ММА в цирк. И высказалось на эту тему множество людей из мира смешанных единоборств. В целом практически всё по делу.

Но максимально странным выглядели в этой связи слова Сергея Харитонова, который буквально за месяц до потасовки Маги и Минеева сам вляпался в весьма некрасивый скандал. В фойе МСА «Лужники» Харитонов подрался с экс-бойцом UFC Яндиевым. Но по причине того, что Адам напал на Сергея первым, больший урон понёс Десантник. Мы подробно рассказывали об этом конфликте.

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И всё было бы ничего, если бы в самом процессе конфликта Сергей не рассорился с целой кучей людей. С тем же Камилом Гаджиевым, которому люди из окружения Магомеда испортили постановочное выступление Исмаилова и Минеева. Он наговорил об известном промоутере столько, что в ответ получил следующее: ««Харитонов говорит, что для него Камила Гаджиева больше не существует? Да ради бога.

Для меня Сергея Харитонова больше не существует. Я с ним хотел встретиться, звонил, вызывал, говорил: «Ты где? Я сейчас подъеду». А он начинает мне какие-то сказки рассказывать: он то там, то здесь и так далее. Я что, взял бы 10 человек и поехал Серёгу Харитонова бить ногами? Я не знаю, как к нему относиться, брезгую даже им», — рассказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.

Ну а главной претензией к Харитонову было то, что он написал на Яндиева заявление в полицию. Если бы это было на улице, среди незнакомых людей, дело другое. Но когда конфликт случается между коллегами, людьми, которые дружили семьями, подобное заявление (даже два) выглядит очень странным. И вот тут, казалось бы, Сергею следовало взять небольшую паузу, особенно после весьма странной лекции о пользе СССР.

Но пройти мимо ситуации на турнире Гаджиева он, видимо, не мог. Но даже здесь выпад оказался необоснованно жёстким: «Зачинщиком был Мага. Может быть, меня многие осудят, но я бы его пожизненно дисквалифицировал. Каждый должен отвечать за свои действия. Нельзя так делать. Это страшные вещи», — привёл слова Харитонова «РБК-Спорт».

«Да что ты такое несёшь, я тебе...» — сказал Исмаилов в видео, выложенном в его «инстаграме».

Боец вклеил в ролик слова Камила Гаджиева, который назвал Харитонова «чмошником».

«Ну тогда ладно», — добавил Магомед.

Магомеду прилично досталось на орехи после ситуации с Минеевым, да он и сам признал, что «доигрался». Но тут речь немного о другом. Как человек, который зарабатывает себе на жизнь боями, может требовать лишить возможности заработка своего коллегу? Как бы он к нему ни относился. И что бы ни думал о ситуации.

Сейчас совершенно очевидно, что если вина Исмаилова в той потасовке есть, то лишь косвенная. Минеев проявил себя с наилучшей стороны, в том числе как боец. Он получил минимальный урон исключительно за счёт своего мастерства и готовности к поединку в любой момент и с любым количеством соперников.

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И как может требовать чьей-то дисквалификации боец, признавшийся в том, что вёл переговоры с промоутерами о договорном бое?! Бое, в котором нельзя было бы бить Тайсона, а свести всё это к ничейному результату? В одном мы можем быть уверены наверняка. Шоу будет продолжаться, и скучать нам не придётся.

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