Пузатый боец первым же ударом уронил Десантника. Врачи долго колдовали над россиянином

Пока лига Bellator взяла гроссмейстерскую паузу и готовит расписание турниров на 2021 год, самое время вспомнить о эпичных нокаутах, которые дарил промоушен за годы своего существования. Не так давно пресс-служба организации опубликовала подборку самых скоротечных поединков в истории. Одним из таковых стала встреча с участием российского тяжеловеса Сергея Харитонова. Состоялась она на турнире Bellator 163. Соперником Десантника стал малоизвестный американец Хави Айяла.

Для Сергея та встреча была первой под эгидой мощного промоушена. В канун дебюта в ней он строил наполеоновские планы, заявляя о желании, как можно скорее завоевать звание чемпиона. На схватку с Айялой боец выходил после серии из пяти побед, завоёванных на различных турнирах в России, Китае и Казахстане. Что касается Айялы, то для него поединок с Харитоновым стал седьмым в Bellator, но в целом опыт соперников был несопоставим. Безусловно, что Сергей стал самым опасным соперником в карьере Хави, а потому неудивительно, что именно американец считался явным аутсайдером.

Могучий апперкот – точно в бороду. Харитонов отправил Гормли в глубокий нокаут. Видео Россиянин скоро дебютирует в профессиональном боксе. С таким ударом у него есть шансы.

В целом, казалось, что оппонент для дебюта в элитной лиге подобран идеально для Сергея. С одной стороны, у того был достаточный опыт в Bellator, с другой – класс соперников явно разнился. Видимо, такие расклады сильно расслабили россиянина. Наверное, излишнюю уверенность в Харитонова вселяла и форма Айялы, который вышел в клетку с приличным пузом. Но Хави не собирался сдаваться заранее. Со стартовым гонгом он попытался перевести соперника в партер, но Сергей устоял. Тогда Хави попробовал выбросить двойку, однако Десантник ушёл от атаки на ногах, но сам в контратаку не переходил.

Видео можно посмотреть на канале BellatorMMA в YouTube. Права на видео принадлежат Bellator.

Эта пассивность, наверное, и стала определяющей. Через мгновение Айяла выбросил размашистый правый боковой. Первый же удар, достигший цели, отправил Харитонова в глубочайший нокаут. Рефери вмешался в дело очень быстро и не дал американцу пойти на добивание. Падение Сергея было действительно пугающим, его ноги и руки судорожно подёргивались, заставляя всех преданных болельщиков переживать не лучшие чувства. Врачи ещё долго приводили его в чувства, но в конечном счёте все обошлось.

Таким образом, дебют Десантника в лиге Bellator получился действительно провальным. Тем не менее, даже после такой неудачи Сергей не отчаялся. С тех пор он провёл в промоушене ещё четыре встречи, победив в трёх из них, в том числе, нокаутировав маститых Роя Нельсона и Мэтта Митриона. Последний раз уроженец Архангельской области выступал в организации в ноябре 2019 года, проиграв Линтону Васселлу. С тех пор он больше не бился в Bellator, но официальных разговоров о прекращении партнёрства не было. Так что весьма вероятно, что в 2021 году.

Харитонов снова появится в одной из лучших лиг мира. Что же, пожелаем ему удачи. Возможно, матч-мейкеры сведут его с Айялой, ведь после поражения от него Сергей яро настаивал на реванше.