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Харитонов проиграл Айяле за 16 секунд на турнире Bellator. Видео

Харитонов проиграл Айяле за 16 секунд
Микаил Гусейнов
Пузатый боец первым же ударом уронил Десантника. Врачи долго колдовали над россиянином
Харитонов надолго запомнил дебютный бой в Bellator. Айяла потушил ему свет за 16 секунд.
Бокс/ММА / Bellator 0
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Пока лига Bellator взяла гроссмейстерскую паузу и готовит расписание турниров на 2021 год, самое время вспомнить о эпичных нокаутах, которые дарил промоушен за годы своего существования. Не так давно пресс-служба организации опубликовала подборку самых скоротечных поединков в истории. Одним из таковых стала встреча с участием российского тяжеловеса Сергея Харитонова. Состоялась она на турнире Bellator 163. Соперником Десантника стал малоизвестный американец Хави Айяла.

Для Сергея та встреча была первой под эгидой мощного промоушена. В канун дебюта в ней он строил наполеоновские планы, заявляя о желании, как можно скорее завоевать звание чемпиона. На схватку с Айялой боец выходил после серии из пяти побед, завоёванных на различных турнирах в России, Китае и Казахстане. Что касается Айялы, то для него поединок с Харитоновым стал седьмым в Bellator, но в целом опыт соперников был несопоставим. Безусловно, что Сергей стал самым опасным соперником в карьере Хави, а потому неудивительно, что именно американец считался явным аутсайдером.

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В целом, казалось, что оппонент для дебюта в элитной лиге подобран идеально для Сергея. С одной стороны, у того был достаточный опыт в Bellator, с другой – класс соперников явно разнился. Видимо, такие расклады сильно расслабили россиянина. Наверное, излишнюю уверенность в Харитонова вселяла и форма Айялы, который вышел в клетку с приличным пузом. Но Хави не собирался сдаваться заранее. Со стартовым гонгом он попытался перевести соперника в партер, но Сергей устоял. Тогда Хави попробовал выбросить двойку, однако Десантник ушёл от атаки на ногах, но сам в контратаку не переходил.

Видео можно посмотреть на канале BellatorMMA в YouTube. Права на видео принадлежат Bellator.

Эта пассивность, наверное, и стала определяющей. Через мгновение Айяла выбросил размашистый правый боковой. Первый же удар, достигший цели, отправил Харитонова в глубочайший нокаут. Рефери вмешался в дело очень быстро и не дал американцу пойти на добивание. Падение Сергея было действительно пугающим, его ноги и руки судорожно подёргивались, заставляя всех преданных болельщиков переживать не лучшие чувства. Врачи ещё долго приводили его в чувства, но в конечном счёте все обошлось.

Таким образом, дебют Десантника в лиге Bellator получился действительно провальным. Тем не менее, даже после такой неудачи Сергей не отчаялся. С тех пор он провёл в промоушене ещё четыре встречи, победив в трёх из них, в том числе, нокаутировав маститых Роя Нельсона и Мэтта Митриона. Последний раз уроженец Архангельской области выступал в организации в ноябре 2019 года, проиграв Линтону Васселлу. С тех пор он больше не бился в Bellator, но официальных разговоров о прекращении партнёрства не было. Так что весьма вероятно, что в 2021 году.

Харитонов снова появится в одной из лучших лиг мира. Что же, пожелаем ему удачи. Возможно, матч-мейкеры сведут его с Айялой, ведь после поражения от него Сергей яро настаивал на реванше.

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