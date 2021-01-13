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Самые быстрые нокауты Bellator, видео

Самые быстрые нокауты Bellator
Алла Князева
Прилетело, откуда не ждал. Бойца пришлось спасать уже через девять секунд. Видео
Новичок Bellator не знал, что тут могут бить не только руками. Первый бой в лиге стал для него и последним.
Бокс/ММА / Bellator 0
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Недавно лига Bellator порадовала поклонников подборкой самых быстрых нокаутов в истории лиги. Редакция «Чемпионата» выбрала наиболее понравившийся и поделилась своим мнением. А уже через неделю ребята сколотили вторую часть. Здесь определиться было ещё сложнее. Но определённо одним из самых ярких стал нокаут, исполненный Дэном Споном в поединке с Дэйном Боннигсоном на турнире Bellator 51 в сентябре 2011 года.

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Оба парня были абсолютными ноунеймами и прежде дрались только на турнирах North American Allied Fight Series. Однако Спон до подписания в Bellator успешно провёл пять боёв, в то время как его соперник обладал рекордом 1-1. Фаворит был очевиден, и Боннигсона оставалось только пожалеть. Конечно, можно было и надеяться на то, что он сотворит маленькое чудо и совершит такой же маленький, но всё же апсет. Но чуда не произошло.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на канале BellatorMMA в YouTube.

Бойцы стукнулись перчатками и стали прицеливаться. Пару секунд они стояли и смотрели друг на друга. Видимо, Боннигсон просто смотрел, а вот Спон прекрасно знал, что будет делать дальше, и готовил этот удар. Он рванул на ничего не подозревающего соперника и левым коленом пробил ему точно в челюсть. Поединок продлился всего 9 секунд. Боннигсон, лёжа на канвасе, только вопросительно воздевал руки: мол, что это было вообще? К тому, что прилетит не сверху, а снизу, парень явно не был готов.

Этот бой стал для бедолаги первым и последним не только в Bellator, но и в карьере. К слову, победителю более ничем в промоушене прославиться не удалось: три следующих поединка он проиграл и вылетел из лиги. Потом он появлялся даже в The Ultimate Fighter и на Претендентской серии Даны Уайта, но попытки успехом не увенчались.

А вам, уважаемые читатели, рекомендуем посмотреть и остальные финиши в подборке. И если вы не согласны с нашим мнением, напишите в комментариях, какой из нокаутов показался вам наиболее интересным и достойным первого места.

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