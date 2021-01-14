Дана Уайт не будет церемониться с Хабибом. Кажется, он готов проститься с дагестанцем

Возобновление турниров UFC неминуемо приближается. Вместе с этим активно работают и ведущие менеджеры лиги, которые пекутся не только об организации трёх предстоящих шоу, но и о том, что будет после. Но главную задачу, как и полагается лидеру, возложил на себя президент промоушена Дана Уайт. Функционер в ближайшие дни встретится с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, где обсудит будущее россиянина. Дана убеждён, что ему удастся уговорить Орла возобновить карьеру хотя бы ради ещё одного боя. Россиянин в свою очередь уже подчёркивал, что не хотел бы получить предложения, которые заставят его задуматься о выступлениях.

В целом, заочное общение Даны Уайта и Хабиба длится едва ли не с конца октября, то есть с того самого момента, когда Нурмагомедов объявил об уходе из спорта.

С тех пор босс UFC, как мантру повторял, что в момент объявления о завершении карьеры Нурмагомедов был слишком эмоционален, и что теперь ему надо побыть с семьёй и восстановится. Так прошло два с лишним месяца. На их протяжении в СМИ появлялись слухи, что стороны вот-вот проведут личные переговоры. Сначала местом встречи Хабиба и Даны называли Абу-Даби, затем США, но, невзирая на все инсайды, долгожданной встречи так и не было. То ли появляющаяся информация была недостоверной, то ли договорённости о переговорах рушились, но никаких апдейтов не происходило.

Наконец, с приближением даты первых турниров 2021 года, стало ясно, что Уайт и Хабиб встретятся уже непосредственно во время баталий на «Бойцовском острове», где выступит двоюродный брат Орла Умар Нурмагомедов.

И вот, буквально за несколько дней до рандеву с чемпионом UFC президент лиги впервые позволил себе высказаться о ситуации достаточно жёстко, дав понять, что не будет упрашивать Нурмагомедова, словно Примадонну.

Бой брата Хабиба перенесён. UFC не нужен цирк, им нужен реванш Орла и Конора Дана Уайт решил пресечь любые возможности стычки Макгрегора и Нурмагомедова. Бою века быть?

«У нас с Хабибом будет пятиминтуный разговор. Да или нет. Когда я уезжал из Абу-Даби в прошлый раз, мы переписывались, мы обсуждали, почему я считаю, что он должен продолжать драться. Он был очень эмоционален после поединка с Джастином Гэтжи. Теперь у него есть время на отдых, есть время подумать обо всём остальном. Но у нас будет пятиминутный разговор. Думаю, он будет драться, но посмотрим. Не будем долго спорить или разговаривать. Либо да, либо нет», — сказал Уайт.

Эти слова совершенно идут вразрез с теми планами, которые строил себе Хабиб. Ещё в декабре он говорил, что у него с Даной будет «большая дискуссия», в ходе которой россиянин готовился выдвинуть работодателю собственные предложения и, более того, даже по-приятельски хорошо провести с ним время.

«Просто хочу встретиться с Даной Уайтом. Мы всегда весело проводим время при встрече. Посмотрим-посмотрим. У Даны есть что-то интересное для меня, у меня есть что-то интересное для него. Мы поговорим, и это будет большая дискуссия», — говорил тогда Хабиб.

Но внезапная смена тональности в заявлениях Уайта практически обнуляет план Хабиба. Босс дал понять, что не намерен превращать переговорный процесс в общение двух старых знакомых.

Судя по всему, к общению он подойдёт исключительно с точки зрения бизнеса и холодного расчёта.

Либо Нурмагомедов примет финансовые условия от UFC (а, вероятнее всего, всё же именно деньги станут главным аргументом Уайта), либо Уайт попросту смирится с уходом Орла. В конце концов, Хабиб не первая и не последняя звезда лиги, попрощавшаяся со спортом.

В целом, сделав такое заявление, Уайт пошёл ва-банк. Да, он даёт понять, что хочет вернуть россиянина в дело, но и намекает, что не будет ради этого идти на особенные уступки и свернёт все переговоры, как только Хабиб даст понять, что ему нужно время на раздумье, или дополнительные преференции.

Встреча Хабиба и Даны Уайта. Состоится ли реванш Нурмагомедова и Макгрегора? LIVE! Президент UFC заявил, что будет уговаривать Орла вернуться так, как может только он. Срок — неделя. Подробности на «Чемпионате».

Это ловкий ход. Безусловно, с одной стороны, Уайт лишил себя возможности для манёвра, так как не сдержав своё слово, он по сути провалит все переговоры, но, с другой стороны, никаких манёвров не остаётся и у Хабиба.



В случае отказа от возобновления карьеры сейчас, Нурмагомедов окончательно поставит в своей карьере точку. Так как после этого его пояс наверняка станет вакантным и неизвестно, что придётся сделать позже для нового тайтл-шота. Времени и желания для этого может уже и не будет. Потому, Дана сделал так, что решение Хабибу нужно будет принимать ещё до самой встречи. По сути чемпион UFC поставлен в крайне невыгодные условия.



Но не исключено, что неофициальная часть переговоров уже проведена и кое-какие договорённости уже достигнуты. По крайней мере, на это намекнул достаточно забавный ролик, который не так давно на своей странице в «Инстаграме» выложил Нурмагомедов.

В нём использованы кадры третьей новеллы художественного фильма «Операция Ы». Напомним, что основная идея сюжета классики советского кинематографа заключается в том, что проворовавшийся директор торговой базы нанимает трёх мелких преступников (Бывалого, Балбеса и Труса), чтобы те инсценировали на складах кражу, которая поможет скрыть расхищение «социалистической собственности». Вступая с ними в сговор, он предлагает свою цену, после недолгих торгов стороны ударили по рукам.

Именно описанный эпизод в ролике использовал и Хабиб. Разница была лишь в том, что вместо лица «проворовавшегося директора» было вставлено лицо Даны Уайта, а троицу жуликов подменяли Хабиб и два его менеджера – Али Абдель-Азиз и Ризван Магомедов. Выглядело всё забавно, но заставило задуматься о том, что вопрос на переговорах и правда будет лишь в сумме, предложенной Хабибу.

Так или иначе, ждать окончания эпопеи с возможным возвращением в спорт Нурмагомедова осталось совсем недолго. И стоит признать, что её финал будет почти таким же интересным, как и грядущая схватка Конора и Порье. Недаром, известный обозреватель Ариэль Хельвани предположил, что трансляцию встречи Хабиба и босса UFC с удовольствием приобрели бы и по платной подписке. Жаль, что это всего лишь желание журналиста, а не реальное предложение от UFC.