«Летел на мой бой 13 часов с пересадками». Эльдаров впервые будет драться без отца Хабиба

Чемпион лиги Brave CF в суперлёгком весе Эльдар Эльдаров более пяти лет живёт, тренирует и тренируется в Бахрейне. Ученик Абдулманапа Нурмагомедова, друг Хабиба и автор легендарной фразы о превосходстве самбо над джиу-джитсу 16 января будет защищать свой пояс в поединке против бразильца Леонардо Мафры Тейшейры. В интервью «Чемпионату» Эльдар рассказал, как стал тренером сборной Бахрейна по ММА, почему не согласился на предложение UFC и при каких условиях Хабиб может вернуться.

— Как так получилось, что вы попали в Бахрейн, в лигу Brave CF и начали не только сами выступать, но и тренировать?

— Я был тренером юношеской команды Дагестана по боевому самбо, и поступило такое предложение приехать на двух-трёхмесячные сборы в Бахрейн, чтобы подготовить одного из арабских бойцов к поединку. И я решил попробовать что-то новое. Поехал. Не знал, что такое вообще Бахрейн, как он выглядит. Еле нашёл на карте этот маленький остров и полетел туда. И за эти пару месяцев мне удалось подготовить этого парня так, что он выиграл свой бой досрочно, хотя его считали слабее соперника. И после того, как в Бахрейне увидели результат моей работы, мне предложили остаться и стать тренером сборной по ММА. С тех пор я тут уже шестой год.



— Легко ли вам далось решение о переезде?

— Конечно, сомнения были из-за того, что семья и друзья находятся в России. Но я посоветовался со старшими и поехал. Мне нравится менталитет людей в Бахрейне, они очень дружелюбные и совсем не гордые люди. Мне понравилась атмосфера, мне было комфортно там, поэтому я решил остаться.

Фото: instagram.com/eldar_khan

— Каков состав бойцов в клубе KHK MMA, где вы тренируете? Они все местные?

— Состав разный. Есть бойцы из Бразилии, Бахрейна, Египта, Пакистана, Марокко, Саудовской Аравии. В основном бойцы из арабских стран. Также есть бойцы из России, из Дагестана. Мои ученики, которых я тренировал до переезда в Бахрейн. Я также их подтянул за собой, и сейчас они представляют эту страну и выступают на международной арене под флагом Бахрейна. Это международный клуб, и сейчас наша команда выступает довольно успешно.



— Тренируется ли там кто-то из известных бойцов?

— Было время, когда от клуба выступали Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Фрэнки Эдгар. Было очень много именитых профессиональных бойцов. Изначально это был только клуб, потом было принято решение сделать организацию Brave CF, в которую вошли те из бойцов, кто остался в клубе, в том числе и я. С этого момента уже была сделана ставка на молодое подрастающее поколение. Сейчас у нас есть бойцы, которые являются чемпионами мира, лучшими бойцами в мировой лиге среди любителей, и сейчас они будут начинать профессиональную карьеру. Думаю, через пару лет они уже станут известными.



— На момент подписания в Brave у вас был какой-то выбор среди промоушенов?

— До переезда в Бахрейн у меня был контракт на участие в шоу The Ultimate Fighter, я должен был выступать за команду Blackzilians против American Top Team. Было проведено собеседование, просмотрены видео моих боёв, и, так как я тогда знал английский и мог давать интервью, организаторы решили, что я буду интересен для этого шоу. Но мне 4 раза подряд отказали в американской визе без объяснения причин. Тогда я смирился с тем, что в Америке мне делать нечего, и нашёл себе хорошее место в Азии. И не жалею ни о чём, потому что здесь очень хорошо относятся ко мне, здесь я дерусь с именитыми соперниками и возглавляю турниры. Всё это мне очень нравится.



— Если бы Хамзат Чимаев не перешёл в UFC, вы могли бы 16 января драться с ним?

— Да, вероятно, в бою, который состоится через несколько дней, соперником мог быть он. У Brave был такой план.



— Вы думали о том, как мог бы пройти этот поединок?

— Нет, не задумывался. Когда бой не назначен, смысла в этом нет. Только когда мне назначают соперника, я уже начинаю вовсю думать об этом, изучать его. А когда это только на уровне разговоров, я особо не беру это в голову. Потому что незачем грузить себя лишней неподтверждённой информацией.



— Как вы думаете, Чимаев стал бы самым серьёзным вашим оппонентом?

— Безусловно. Учитывая то, как он выступает, это был бы хороший тест для меня.



— Вы лично знакомы?

— Да, знакомы, пересекались пару раз. Не дружим, но видимся.

Фото: instagram.com/eldar_khan

— Вы не защищали пояс почти два года (Эльдаров завоевал пояс в поединке против Мунира Лаззеза 19 апреля 2019 года. – Прим. «Чемпионата»).

— Да. Всё из-за пандемии. Я должен был защитить его ещё в начале 2020 года на турнире в Швеции, получил Шенген, готовился, но все турниры тогда отменили, и мой простой в итоге дошёл до 2021 года. В 2020 году я так и не подрался. Потом были турниры, но Brave хотели, чтобы я возглавил турнир именно в России как единственный чемпион из этой страны, и попросили подождать.



Просто это был форс-мажор, никто не был застрахован от такой ситуации. Я был готов драться, а некоторые мои соперники не могли даже в залы пойти, так как они были закрыты. В Европе и Америке всё было очень строго. Я сам тренировался у своего друга, потому что наш зал был закрыт из-за пандемии. В таких условиях не каждый может выступать, поэтому такой простой был по серьёзным причинам.

— В целом в Brave не оказывается давление на бойцов, если они долго не защищают пояс?

— Я сам изъявлял желание его защитить, но как-то всё затянулось. Если же боец увиливает от боя, то лига, несомненно, начинает давление и вводит временный пояс чемпиона. И это правильно, поскольку нельзя тормозить весь дивизион, когда бойцы ждут в очереди.



— Раньше в вашем углу был Абдулманап Нурмагомедов. Не так давно вы выкладывали пост в «Инстаграме» о том, что будете скучать по дням, когда он всегда был рядом. Кто сейчас будет вам секундировать, кто сейчас для вас главный тренер и насколько трудно будет выступать без поддержки Абдулманапа Магомедовича?

— Безусловно, будет сложнее. Даже сейчас, во время сгонки веса, я чувствую, как не хватает его поддержки. Он на каждый мой бой прилетал, где бы он ни проходил. Даже в Индонезию – проделал такой долгий путь, летел 13 часов с двумя пересадками, я никогда этого не забуду. Я очень ценил его отношение ко мне, его заботу. И для меня это большая потеря. Потеря человека, который был опорой, поддержкой, учителем, наставником.



Сейчас я просто вспоминаю все его наставления и стараюсь следовать им. Например, он всегда говорил заводить дневник и вести записи, сравнивать всё с предыдущими боями. Записывать, какое состояние было за пять дней до боя, за три дня и так далее. Вот сейчас у меня есть книга (показывает книгу), я в ней записываю каждый день, какой у меня вес, сравниваю, когда какое у меня было состояние, лучше сейчас или хуже. И это помогает. Всё, чему он нас научил, мы используем и будем использовать. Не только мы – наши ученики тоже будут. Думаю, из поколения в поколение мы будем передавать эти знания.

Фото: instagram.com/eldar_khan

В бою рядом со мной будет Эсед Эмирагаев, он является старшим в нашей команде, и он сейчас заменяет Абдулманапа Нурмагомедова. Вообще у нас старшими в зале были Шамиль Завуров и Эсед Эмирагаев. В углу Хабиба в его последнем поединке также были они. Теперь они – наша поддержка и опора.



— Снова готовы доказать, что самбо лучше джиу-джитсу?

— Да. Сейчас раскачалась эта тема, у соперника коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу, а я мастер спорта по самбо. Иностранные сайты много пишут об этом. Я готов показать бразильцу, что значит быть выходцем из российского самбо.



— Но нет ли недооценки соперника?

— Ни в коем случае. Он опытнее меня, он провёл уже 20 поединков, из них – 4 или 5 в UFC. Он встречался с именитыми соперниками и выигрывал у них. Я очень настроен на бой. Для меня это вызов, и каждый вызов я стараюсь пройти достойно и доказать в первую очередь самому себе, что я достоин звания чемпиона мира. Я должен это отстоять.



— В залах вообще очень часто ведутся споры о том, что лучше: вольная борьба или самбо, грэпплинг или самбо и т. д. Хотелось бы услышать от вас, почему самбо лучше, чем джиу-джитсу.

— В первую очередь для ММА. Самбо – борьба не только на земле, но и в стойке. Это великолепные броски, подножки, подсечки, подхваты. В джиу-джитсу этого подробно не изучают, они сразу ложатся на спину или прыгают в ноги и кувыркаются. Там всё зациклено на земле, а в ММА важна устойчивость на ногах, и диктует ход боя тот, кто может перевести соперника в любое время на пол.



Есть ещё такая шутка: если ударить кулаком в лицо черного пояса по джиу-джитсу один раз, он становится коричневым. Дашь ещё раз – он становится пурпурным. Затем – синим. Так что с каждым ударом они забывают своё джиу-джитсу. Поэтому меня оно не устрашает. Я много боролся с чёрными поясами и ничего особенного не увидел. Я считаю, наши мастера самбо ничем не хуже и даже лучше, чем представители джиу-джитсу.



— Когда вы делали футболку для Хабиба с фразой «Если бы самбо было лёгким, оно бы называлось джиу-джитсу», вы специально придумывали что-то, чтобы вызвать резонанс и привлечь внимание, или это вышло спонтанно?

— Цели вызвать резонанс не было, было лишь желание сделать что-то оригинальное. Однажды, когда мы с Хабибом ходили в секцию дзюдо к Джафару Джафарову, у одного из тренеров я увидел футболку с надписью: «Если бы дзюдо было лёгким, его бы назвали футболом». И я задумался. Как раз в то время иностранные форумы вовсю писали, что Тиаго Таварес, чёрный пояс по джиу-джитсу, должен задушить этого российского самбиста. Хотелось и закрыть им всем рты, и что-то интересное сделать. И я написал Хабибу, мол, слушай, такая-то идея есть. Он сказал: «Вперёд!».



Я пошёл, купил чёрную футболку, заказал обычную белую надпись и полетел к нему в Бразилию. А дальше уже он надел её на взвешивание, и пошёл резонанс. Мы предполагали, что будет какая-то реакция, но чтобы настолько, чтобы эта фраза обсуждалась и по сегодняшний день – нет, об этом мы и не думали. Сегодня все заголовки о моём бое – о том, что человек, придумавший эту надпись, будет драться с коричневым поясом по джиу-джитсу.

Фото: instagram.com/eldar_khan

— Вы принимали активнейшее участие в подписании Хабиба Нурмагомедова в UFC, а в прошлом году он объявил о завершении карьеры бойца. Как вы считаете, нужно ли Хабибу вернуться хотя бы ради одного боя?

— Вопрос: для чего? Когда ты уже всем всё доказал, когда ты победил лучших бойцов в своём дивизионе, тут только одна может быть мотивация – использовать своё положение и заработать каких-то денег, чтобы улучшить своё финансовое положение, которое у него и без этого сейчас очень хорошее. Для этого нужен огонь. Есть ли у него огонь? Я думаю, в ближайшее время он не будет выступать. Может быть, когда-то ради супербоя с такими бойцами, как Сен-Пьер. Что-то загорится в нём, он проснётся в один день и подумает: «Я в отличной форме, почему бы и нет?» Но не в ближайшие год-два. Он точно отвлечётся от боёв. У него очень много учеников сейчас, свои же младшие братья, в которых он вкладывает много и старается вырастить из них чемпионов, заняться делом, которым занимался его отец, приносить пользу другим за счёт своего имени. Я думаю, сейчас у него это в голове.

— Вы тренируете ещё и сборную Бахрейна. Вы видите результаты и разницу в уровне: как было до вас и как стало при вас?

— Как бы нескромно ни звучало, разница колоссальная. До меня спортсмены буквально были нулями в борьбе, у них не было в этом никаких знаний. А сейчас, благодаря той же методике, которую Абдулманап поставил нам, систематично они изучили азы борьбы, сейчас уже изучают более сложные приёмы. Мы проводим совместные сборы в Дагестане и дагестанскую сборную приглашаем в Бахрейн. Благодаря этому они набираются опыта от наших бойцов и борцов. Их уровень борьбы возрос. А 70% ММА на данный момент – это навыки борьбы. Поэтому Бахрейн сейчас является лидером мирового рейтинга любительских сборных, даже Россию опережает по количеству медалей в прошлом году среди любителей.



— В прошлом году особенно активизировались обсуждения на тему того, что ММА станет олимпийским видом спорта. Вы ведь тоже делаете всё для того, чтобы это свершилось?

— Да. Есть такая мировая лига – IMMAF (The International Mixed Martial Arts Federation), в неё входит более 50 стран, и каждая сборная участвует всеми силами в продвижении этой идеи. В чемпионате мира участвует столько стран, сколько не участвует в некоторых олимпийских видах спорта. Этот вид спорта колоссально растёт, и будет тяжело это игнорировать. Поэтому рано или поздно придётся признать, что ММА – это будущее. Я думаю, это вопрос времени.



— Вы планируете всегда жить в Бахрейне?

— На данный момент мне там комфортно, и у меня такие условия, что в любое время я могу прилететь к своим родным, повидаться и улететь обратно. Нет каких-то ограничений. Отношению, которое ко мне сейчас там, я очень рад, и я планирую дальше продолжать работать.



— Ваша семья сейчас тоже в Бахрейне? Им там нравится?

— Да. Там, где я, там и моя семья. Нравится. Когда семья вместе, должно нравиться, где бы ты ни был, я считаю. Это очень спокойная и безопасная страна, для семьи это очень хорошо. И там всегда тепло.



— Как долго вы ещё планируете выступать как боец?

— Каждый раз я задумываюсь об этом, когда начинается весогонка (смеётся). Когда я приехал сюда неделю назад, у меня было 10 лишних килограммов. Вчера было 7, сегодня – 5. После утренней тренировки оставалось 3 килограмма. Вечером мне нужно согнать 3 килограмма и на следующий день утром взвеситься официально. Это тяжёлый труд. Когда ты выигрываешь, ощущаешь вкус победы, ты говоришь себе, что хочешь чувствовать это всё больше и больше, но, когда сталкиваешься с трудностями, начинаешь задумываться. Поэтому каждый раз от боя к бою мысли разные бывают. Но, безусловно, я чувствую в себе силы. Пока будут здоровье и силы, планирую выступать, радовать своих болельщиков и родных.



— Есть ли желание попробовать себя в других промоушенах?

— Есть такие предложения. С 2009 года я не проигрывал, уже 11 лет без поражений. Я думаю, в любую организацию мне не составит труда подписаться. Я буду думать и решать вместе со своей командой. Но пока я должен защитить свой титул. Сейчас моя цель – выиграть предстоящий бой, потому что соперник не из слабых.



— В данный момент от каких организаций уже есть предложения?

— Был разговор с одним из представителей UFC. Сейчас на «Бойцовском острове» они проводят много турниров. Так как я нахожусь в Бахрейне, а это в часе езды от Дубая, был разговор о том, чтобы я был на замене. В моём весе очень много боёв проходило, и кто-то из бойцов заражался вирусом, кто-то травмировался, и UFC легче привезти человека, который находится рядом, чем кого-то из Америки или из России. Но я не сторонник того, чтобы быть на замене, ожидая своего шанса и не зная, будешь ты драться или нет. Меня это особо не заинтересовало. Если будет конкретное предложение и два-три месяца на подготовку, то я готов рассмотреть его.



— С какими бойцами в других лигах хотели бы подраться, чтобы проверить и себя, и их?

— Мне всегда было интересно выступать против бойцов с высоким уровнем грепплинга. Так сложилось, что все мои соперники были ударниками. Но мне, как выходцу из самбо, хочется всегда тестировать свой уровень грепплинга. Поэтому хотелось бы провести поединки с такими бойцами, как Демиан Майа и Гилберт Бёрнс. В 70 килограммах есть Чарльз Оливейра, который победил Тони Фергюсона. Меня всегда интересовало, смогу ли я противостоять бойцам с таким уровнем грепплинга и насколько они хороши на самом деле. У того же Тони Фергюсона, я считаю, очень интересная школа джиу-джитсу. Хотелось бы сразиться с кем-то из таких бойцов, которые изворотливы, как змея.



— Тони Фергюсона после его поражения от Чарльза Оливейры многие окончательно списали. Вы не разделяете этого мнения?

— Нет. Этот человек дерётся только с лучшими бойцами, и списывать его глупо. Я уверен, если на следующий бой Тони получит какого-нибудь середнячка, он его переедет. Просто ему надо, на мой взгляд, взять перерыв, отдохнуть. Я много слышал о его тренировках, что он тренируется, как сумасшедший, а потом ещё бежит до дома 5-6 километров с сумкой – это бешеная нагрузка, которая сказывается на организме.



— Быть тренером наверняка планируете ещё долго?

— У меня это хорошо получается. У меня есть воспитанники — чемпионы мира, Европы, Азии в любителях. И в них я вижу большой потенциал. На одном турнире со мной будет драться Муртаза Талха Али. Он двукратный чемпион мира и Европы по любителям, а сейчас начинает свою профессиональную карьеру, и я планирую, что в течение этого года он проведёт шесть боёв. Когда у тебя есть такие перспективные ученики, конечно, хочется себя в качестве тренера проявить, проверить, смогу ли я вырастить бойца мирового класса.



— Можно ли сказать, что в тренерской деятельности Абдулманап Нурмагомедов, который тренировал вас, для вас пример и ориентир?

— Безусловно. Всё, что делаю, я делаю по его методике. У меня даже остались переписки с ним, в которых он мне объяснял, как по приезде в Бахрейн начать тренировки. Он говорил делать разминку, гимнастические упражнения, работу над техническими аспектами, а затем схватки в стойке и в партере. Он мне расписывал план, и я во всём следовал его советам, благодаря которым я сформировался как тренер. Нас десятки таких, кто использует его методику и сейчас тренирует других.