Хабиб должен отказаться от титула, либо драться. Третьего не дано!

Всё идёт к тому, что час Х близок. Дана Уайт, судя по той информации, которой поделился Бретт Окамото, президент UFC Дана Уайт сделает действующему чемпиону в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову предложение, которое положит конец вопросам о том, ушёд Орёл навсегда или проведёт ещё один бой.

«Долгожданная встреча Даны Уайта и Хабиба Нурмагомедова состоится в пятницу вечером в Абу-Даби, на турнире UAE Warriors по MMA», — написал журналист в своём «твиттере». Что это значит? Это значит, что мы получим наконец ответ на вопрос: что будет дальше с лёгким дивизионом UFC.

Дана Уайт не будет церемониться с Хабибом. Кажется, он готов проститься с дагестанцем Слова президента UFC поставили Нурмагомедова в проигрышную позицию. Дана воистину искусный переговорщик.

Нужно быть совершенно наивным человеком, чтобы полагать, что Дана и Хабиб не общались на эту тему. Предварительные беседы велись на всех возможных уровнях. Сам Хабиб на недавней пресс-конференции в Москве назвал сумму, которая заставит его задуматься над предложением UFC. Речь идёт о 100 миллионах долларов. Подано это было в виде шутки, но в любой шутке есть только доля шутки.

Уайт получил почву для размышлений. Незадолго до инсайда о времени и месте встречи менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз заявил:

«Не знаю, что он должен предложить Хабибу, просто не знаю. Дане надо будет подыскать что-нибудь поинтереснее, чем реванш с Макгрегором. Сен-Пьер? Дана столько раз пытался сделать этот бой, пока мы были активными», — цитирует Али ТАСС.

У нас есть только один вопрос по этому поводу: Почему вы не отдадите пояс и не займётесь уже своими делами? Хабиб не скрывал, что хочет видеть себя на вершине рейтинга бойцов «вне зависимости от весовой категории». В «Твиттере» разыгралась целая эпопея, когда дагестанский мастер утверждал, что именно он достоин этого звания. И ему его дали. Уже после официального окончания карьеры. И пояс дали, и титул закрепили именно за ним.

Закрепили титул за бойцом, который официально закончил карьеру. И он не отказался от этой привилегии – считаться действующим чемпионом. Что это может значить? Только то, что Хабиб готов этот титул защитить. И тут возникает масса вопросов. В первую очередь, к Дане Уайту. Когда Джон Джонс принял решение подняться в другую весовую категорию, он сдал свои полномочия. Сам. Официально.

Уж на что Генри Сехудо любит себя в единоборствах, везде подчёркивая личные достижения, и всегда возит с собой чемодан с поясами и медалями. Но даже он оставил все свои регалии, чтобы парни из двух дивизионов, в которых он правил, могли разыграть вакантный титул. Это называется – уважение. Хабиб ушёл и забрал с собой чемпионское звание.

И совершенно не понятно, что теперь делать Конору Макгрегору, Дастину Порье, Тони Фергюсону, новоприбывшему Майклу Черндлеру и несчастному Джастину Гэтжи. Дивизионом правит человек, закончивший карьеру. Это нонсенс.

Но сегодня всё решится. Хабиб должен сделать выбор: либо он идёт на защиту титула с бойцом, который заслуживает этого шанса (а лига обозначила пару Макгрегор – Порье), либо освобождает место на Олимпе и Конор с Дастином разыгрывают 24 января вакантный титул. И по тональности Даны так и будет. Прямо сейчас Уайт и Нурмагомедов ведут переговоры. Ждём решения.