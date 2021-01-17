Близкий друг Хабиба защитил пояс чемпиона. Победу Хан посвятил тренеру — Абдулманапу

В Сочи в игорной зоне Красная Поляна на «WOW-Арене» завершился турнир Brave CF 46, организованный совместно с бойцовским клубом «Крепость». Стремительно набирающий обороты промоушен из Бахрейна провёл свой первый ивент в России. С 2016 года Brave CF удалось организовать турниры в 21 стране, причём им не помешали даже возникшие в прошлом году сложности, связанные с пандемией COVID-19.

Логично, что главным событием вечера стал бой с участием россиянина. Чемпион лиги в суперлёгком весе Эльдар Эльдаров защищал свой титул в поединке против бразильца Леонардо Мафры. В со-главном бою и вовсе встретились два представителя России – Олег Личковаха и Али Багаутинов. Эльдаров победил техническим нокаутом по итогам первого раунда, а Багаутинов – единогласным решением судей. Парни подарили публике два абсолютно разных поединка и две яркие победы.

«Летел на мой бой 13 часов с пересадками». Эльдаров впервые будет драться без отца Хабиба Чемпион из Дагестана по-прежнему следует всем наставлениям Абдулманапа Нурмагомедова.

Али Багаутинов по прозвищу Панчер любителям смешанных единоборств известен как экс-претендент на титулы UFC и Fight Nights Global. Последний поединок по ММА Багаутинов провёл в октябре 2019 года в FNG, проиграв раздельным решением уже бывшему чемпиону лиги в наилегчайшем весе, а ныне – бойцу UFC Жалгасу Жумагулову. В 2020 году Панчер успел выступить и по правилам бокса, где одержал победу решением судей. Его соперником на турнире Brave CF 46 стал Олег Личковаха, выигравший 6 из последних 7 боёв. Экс-бойца M-1 Global Багаутинов назвал достаточно опытным и даже не думал о том, чтобы его недооценивать.



Перед боем Багаутинов сказал, что он очень долго ждал очередного выхода в октагон и ужасно голоден до побед. Не обманул. Несмотря на то, что прозвище Али – Панчер, почти весь поединок прошёл в борьбе на канвасе именно по инициативе дагестанского бойца. Лишь ненадолго во втором раунде Личковаха переломил ход событий, забрав спину Панчера и попытавшись задушить его. Однако всё остальное время доминировал Багаутинов, уверенно контролируя оппонента на земле. Он и забрал победу по итогам трёх раундов.



Совершенно другой бой показал друг непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и преданный ученик его отца Абдулманапа Нурмагомедова Эльдар Эльдаров. Чемпион Brave CF по прозвищу Хан проигрывал в своей карьере только единожды – как раз Орлу в далёком 2009 году. Противостоял тренеру сборной Бахрейна по ММА бывший боец UFC, бразилец Леонардо Мафра. В его активе – девять побед нокаутами, и наверняка Мафра рассчитывал в этом поединке добыть юбилейную десятую. Однако всё вышло совсем наоборот.

Несмотря на то, что оба бойца – профессионалы в борьбе, и изначально поединок был заявлен как противостояние самбо и джиу-джитсу, в итоге он почти полностью прошёл в стойке. Мафра был заряжен и большую часть первого раунда работал первым номером, однако преимущество было за Эльдаровым, который отлично защищался и выбрасывал прекрасные комбинации, после чего тут же отходил назад, не давая сопернику нанести ответные удары. На последней минуте первого раунда Эльдаров провёл тейкдаун, однако бразильцу почти моментально удалось подняться. А на последних десяти секундах Мафра получил глубокое рассечение правой брови. Врачи, осмотрев рану, приняли решение остановить бой. Эльдаров защитил свой титул и остался чемпионом.



На поединок, как и накануне на взвешивание, Эльдар Эльдаров вышел в футболке с изображением Абдулманапа Нурмагомедова и надписью: «Спасибо за всё». Конечно, эту победу чемпион посвятил именно любимому тренеру, рекомендациям которого по-прежнему неукоснительно следует при подготовке к боям. Этот поединок стал для Эльдарова первым, который он провёл без Абдулманапа Магомедовича в его углу. Но если бы отец Хабиба был рядом и всё видел, он бы, как и всегда, гордился своим воспитанником.