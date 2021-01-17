«Возможно, в меня вселился дух Мохаммеда Али». Холлоуэй установил уникальный рекорд UFC

16 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 7. В его главном событии бились экс-чемпион лиги в полулёгком весе Макс Холлоуэй и Келвин Каттар. Ещё до поединка президент UFC Дана Уайт максимально подогрел интригу, отметив, что победитель схватки, скорее всего, будет драться за титул, так что бой по сути был элиминатором.

Но даже и без этого объявления от главы промоушена было очевидно, что противостояние станет жизненно важным для обоих его участников. Каттар впервые в карьере бился с экс-чемпионом UFC и получал шанс ворваться в число топ-бойцов дивизиона. Что касается Холлоуэя, то гавайец выходил в клетку после двух поражений кряду в титульных схватках с Александером Волкановски, причём оба были спорные, что не раз подчёркивал Макс. Теперь ему необходимо было доказать, что он действительно в деле и готов к трилогии с австралийцем. Поражение же от Каттара отбросило бы Холлоуэя от тайтл-шота очень далеко.

Холлоуэй мечтает о бое с Хабибом, но продолжает скучать в полулёгком весе Развеять мысли чемпиона вызвался легендарный Фрэнки Эдгар.

Понимая это, Макс практически сразу, после совсем коротенькой разведки, принялся активно работать. Оборона Каттара почти мгновенно начала сбоить. Холлоуэй выбрасывал серию за серией, в том числе, работая по этажам. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что добрая половина ударов приходилась в цель. Холлоуэй атаковал с дистанции, но сразу двумя-тремя ударами, что значительно усложняло жизнь сопернику.

Каттар пытался отвечать и периодически пробивал защиту гавайца, но очевидно проигрывал. В концовке первого раунда экс-чемпион поднажал, отметившись классным попаданием справа. Во втором раунде Келвин был для Холлоуэя уже словно прочитанная книга. Макс работал практически безнаказанно, снова выбрасывая свои фирменные серии. В одном из эпизодов Каттар даже оказался на канвасе, но быстро поднялся. В середине второй пятиминутки боец из Бостона активизировался. Он попробовал работать первым номером и несколько раз жёстко попал, но это лишь раззадорило Холлоуэя, который выдерживал и не такие удары.

Макс бросился отыгрываться и был успешен. Тяжёлый выстрел справа ошеломил Каттара, заставив уйти в глухую оборону у сетки. Холлоуэй же осыпал его градом ударов. Роскошный панч локтем рассёк Келвину лоб. Казалось, что ещё немного и схватка завершится, но соперник экс-чемпиона находил в себе силы на контратаки, немного сбивая натиск оппонента. На последних секундах раунда Каттар снова был в критической ситуации, но на этот раз его спасла даже не стойкость, а сирена, отправившая спортсменов на перерыв.

В третьем отрезке картина боя не менялась. Холлоуэй был всё также бесподобен в атаке, при этом он уже поймал кураж, защищаясь от атак соперников на одних лишь рефлексах, и даже не прячась за блоком. Момент, когда он уклонился, нырнул и потянул, заставив Каттара промахнуться трижды за секунду, стал одним из самых красивых за 25 минут боя. При этом Макс ещё умудрялся ёрничать, играючи показывая Каттару пальцем, чтобы тот больше таких атак не предпринимал. Казалось, что Каттар раздавлен, как физически, так и психологически.

Эти же мысли подтверждал и четвёртый раунд, в котором гавайец выбросил невероятное количество точных ударов. В какие-то моменты этого отрезка казалось, что Келвин просто упадёт. Бойца из Бостона качало из стороны в сторону, заливало кровью, в то время как Холлоуэй отрабатывал комбинации на любой вкус и прошивал трещащую по швам оборону противника локтями. Каждую секунду ожидалось, что ещё немного и жесточайшее избиение остановит Хёрб Дин, положение Каттара было воистину критическим. Но он, исключительно на морально-волевых качествах находил в себе силы не только стоять, но и изредка опасно отвечать, дабы не давать повода рефери остановить такую экзекуцию. По окончанию открытой зарубы, произошедшей в четвёртом раунде, даже Холлоуэй вынужден был отдать должное стойкости оппонента. Вместе с сиреной Макс своей мимикой выразил удивление, что соперник по-прежнему стоит. Пожалуй, эта пятиминутка ещё будет долго считаться лучшей в 2021 году.

В заключительном раунде Холлоуэй, при явном преимуществе в счёте, не останавливался и не давал сопернику спуску. Ну а Каттар, явно подпитываемый адреналином, выделяющемся в бою в больших количествах, умудрился продолжать бой и даже в измождённом виде наносил Максу плотные удары. Как бы то ни было, перевес Холлоуэя в ходе всего поединка был очевиден. Потому вердикт судей зафиксировал его разгромную победу. Такой счёт в пятираундовых поединках даже сложно припомнить – 50:43, 50:43, 50:42.

Нельзя сказать, что эти цифры незаслуженные. В ходе поединка Макс установил два уникальных рекорда лиги. За 25 минут он донёс до цели 445 значимых ударов (!) минувший рекорд также принадлежал ему (400 ударов). Таким образом, в среднем за минуту он точно пробивал 17,8 раз. Только за один четвёртый раунд Макс донёс до Каттара 141 удар, что также является рекордом по количеству точных ударов за одну пятиминутку. Воистину феноменальное выступление.

Конечно, не будем принижать и заслуг Каттара, который не только смог выдержать такой общий удар, но и порой огрызался сам, причём достаточно жёстко, что заметно по лицу Макса.

Невзирая на полученный урон, на пресс-конференции Холлоуэй пребывал в прекрасном расположении духа и поведал много всего интересного. Во-первых, Макс, отвечая на вопрос журналистов, де-факто подтвердил слухи, которые витали долгое время. Гавайец в ходе тренировочного лагеря к бою с Каттаром избегал спаррингов.

«У вас есть только один мозг, берегите его. Зачем ещё до боя, без всякой на то необходимости травмировать его? Это то, что я думаю. Все те, кто говорит мне, что я должен тренироваться, отвечаю «нет». Пусть оставят меня в покое. Я хочу быть в игре долгое время. Я хочу ещё детей и хочу биться ради них ещё долго», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции.

Но после было даже интереснее. Говоря о своих планах, Макс намекнул, что следующей целью может быть даже не бой с Волкановски, а схватка с Хабибом, к которой он был близок в марте 2018 года. Холлоуэй убеждён, что его выступление с Каттаром соответствует тому, что ищет Нурмагомедов для возвращения в клетку.

«Посмотрим, что произойдёт. Посмотрим, что будет даже с Хабибом. Вы видели, он сказал, что хочет что-то супер-интересное. Возможно, я подтолкну его сейчас вернуться. У нас с ним получилась одна из лучших пресс-конференций в истории UFC, но мы так и не подрались. Возможно, если он захочет, мы заполним этот пробел», — сказал Макс.

Наконец, оценивая своё выступление и продемонстрированные боксёрские навыки, боец признался, что в некоторые моменты схватки с Каттаром и сам не понимал, откуда у него взялись те или иные умения.

«Я не знаю, возможно, это правильное время и правильное место. Мы на ABC. Возможно, в меня вселился дух Мохаммеда Али», — отметил спортсмен. Здесь, очевидно, он сделал отсылку к тому, что ярчайшие поединки великого чемпиона по боксу транслировались именно на канале ABC, который 16 января впервые показал в эфире турнир UFC. К слову, с Мохаммедом Али Макса Холлоуэя сравнила и американская пресса и даже экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

Что же, наверное, это преувеличение, но не признать, что выступление Холлоуэя в Абу-Даби получилось феноменальным нельзя. И теперь будет интересно посмотреть, вернёт ли Макс титул в схватке с Волкановски (если тот отстоит титул), или же ему удастся заманить на поединок Хабиба.