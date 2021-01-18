Ирландец слишком поздно увидел удар. Испортит ли Морозов рекорд брату Хабиба? Видео

На этой неделе UFC порадует фанатов турнирами дважды. Ожидаемый всеми с нетерпением UFC 257, хедлайнерами которого станут Конор Макгрегор и Дастин Порье, пройдёт 23 января. Но прежде, 20 января, «Бойцовский остров» в Абу-Даби (ОАЭ) примет ещё один ивент. Главным событием вечера станет поединок в полусреднем весе между Нилом Мэгни и Майклом Кьесой. Однако россиянам здесь более интересен дебют брата непобеждённого чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова – Умара.

«Я — чемпион UFC в лёгком весе». Конор Макгрегор против Дастина Порье на UFC 257. LIVE! Хабиб крепко задел ирландца. Будут ли провокации на турнире Умара Нурмагомедова? Все подробности — на «Чемпионате».

Как и Орёл, Умар пока не знает поражений. Он провёл 12 боёв, 5 из которых выиграл сабмишенами, 6 – решениями и только один – техническим нокаутом. Противостоять ему будет боец с совершенно другим бэкграундом. Представляющий Казахстан чемпион M-1 Global в легчайшем весе Сергей Морозов проигрывал в своей карьере четырежды, однако имеет в активе 16 побед, 8 из которых добыл нокаутами. И, скорее всего, именно на ударку в этом поединке Морозов будет делать упор. А удивить в этом аспекте он действительно умеет. Его сумасшедший нокаут в бою против представителя Северной Ирландии Энди Янга заставил взреветь трибуны дворца спорта «Казахстан».

Права на видео принадлежат M-1 Global. Ролик можно посмотреть на канале M-1 Global в YouTube.

Своих болельщиков в поединке на родине Морозов решил баловать с самого начала. Он провёл шикарный бросок, уронив Янга на канвас. Бойцу удалось встать, но Морозов повторил манёвр, как бы намекая оппоненту, что сопротивляться бесполезно. Почти весь раунд парни провели в борьбе и лишь на последних секундах обменялись несколькими ударами в стойке.

Второй раунд продолжился ударно, и здесь уже Янг работал первым номером, явно разозлившись на оппонента. Морозов отвечал редко, но метко, а в конце четвёртой минуты раунда поставил точку. Его внезапный бэкфист Янг всё-таки увидел, но слишком поздно. Боец попытался перекрыться, однако не успел и рухнул на канвас. Сергей бросился добивать оппонента – трёх-четырёх ударов хватило для того, чтобы рефери остановил поединок.

В предстоящем бою Сергея видят андердогом. Но на его стороне опыт и прекрасные навыки в ударной технике. Для него этот поединок, как и для Умара Нурмагомедова, станет дебютным в UFC. И если Морозову удастся выбросить столь же резкий и точный удар, как в противостоянии с Янгом, то приятные воспоминания о первом бое в лиге и ноль в графе поражений родственника Хабиба будут испорчены.